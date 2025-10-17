https://sarabic.ae/20251017/القضاء-البولندي-يعتزم-إعلان-قرار-تسليم-الأوكراني-المشتبه-به-في-تفجير-خطوط-التيار-الشمالي-1106122918.html
القضاء البولندي يعتزم إعلان قرار تسليم الأوكراني المشتبه به في تفجير خطوط "التيار الشمالي"
وصرح المتحدث خلال إفادته للصحفيين: "ستعلن المحكمة القرار بعد بعد الساعة 1:30 ظهرا (2:30 بتوقيت موسكو)، والمحكمة قد انصرفت حاليا إلى غرفة الاجتماعات لمداولتها لاتخاذ قرارها".وفي 1 أكتوبر/ تشرين الأول، حجزت محكمة مقاطعة وارسو في بولندا، مواطنا أوكرانيا، لمدة سبعة أيام، للاشتباه بمشاركته في الهجوم الإرهابي على خط "التيار الشمالي"، حسبما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك".ووقعت انفجارات على خطي أنابيب غاز للتصدير الروسي إلى أوروبا، "التيار الشمالي 1 و2"، في 26 سبتمبر/ أيلول 2022، ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد التخريب المستهدف.وأشارت شركة "نورد ستريم إيه جي"، المشغلة للخطوط، إلى أن التدمير على خطوط أنابيب الغاز غير مسبوق، ومن المستحيل تقدير وقت الإصلاح.وفي عام 2023، نشر الصحفي الأمريكي الحائز على جائزة بوليتزر، سيمور هيرش، تحقيقا ذكر فيه، نقلا عن مصدر، أن عبوات ناسفة تحت خطوط أنابيب الغاز الروسية زرعت في يونيو/ حزيران 2022، من قبل غواصين في البحرية الأمريكية بدعم من متخصصين نرويجيين تحت غطاء تمارين بالتوبس، ووفقا لهيرش، اتخذ القرار بشأن العملية من قبل الرئيس الأمريكي آنذاك جو بايدن.في وقت لاحق، أخبر البنتاغون وكالة "سبوتنيك"، أن الولايات المتحدة لا علاقة لها بقصف خطوط أنابيب الغاز الروسية.سياسي بريطاني: تفجيرات "التيار الشمالي" كارثة على أوروبا وخاصة ألمانيا
أفاد المتحدث باسم إحدى المحاكم البولندية، اليوم الجمعة، بأن المحكمة ستعلن قرارها بشأن تسليم الأوكراني فلاديمير جورافليوف، المشتبه به في مشاركته في الهجوم الإرهابي على خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي" إلى ألمانيا بعد ظهر اليوم.
وصرح المتحدث خلال إفادته للصحفيين: "ستعلن المحكمة القرار بعد بعد الساعة 1:30 ظهرا (2:30 بتوقيت موسكو)، والمحكمة قد انصرفت حاليا إلى غرفة الاجتماعات لمداولتها لاتخاذ قرارها".
وفي 1 أكتوبر/ تشرين الأول، حجزت محكمة مقاطعة وارسو في بولندا، مواطنا أوكرانيا، لمدة سبعة أيام، للاشتباه بمشاركته في الهجوم الإرهابي على خط "التيار الشمالي"، حسبما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك".
وأوضحت القاضية آنا فيلغوليفسكايا: أمرت المحكمة بتطبيق إجراء احتياطي يتمثل في الحبس المؤقت لمدة سبعة أيام، للمواطن الأوكراني فولوديمير جورافليوف.
ووقعت انفجارات على خطي أنابيب غاز للتصدير الروسي إلى أوروبا، "التيار الشمالي 1 و2"، في 26 سبتمبر/ أيلول 2022، ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد التخريب المستهدف.
وأشارت شركة "نورد ستريم إيه جي"، المشغلة للخطوط
، إلى أن التدمير على خطوط أنابيب الغاز غير مسبوق، ومن المستحيل تقدير وقت الإصلاح.
وبدأ مكتب المدعي العام الروسي النظر في قضية بشأن عمل إرهابي دولي، وشدد دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، على أن روسيا طلبت مرارا وتكرارا بيانات عن الانفجارات، لكنها لم تتلق شيئا.
وفي عام 2023، نشر الصحفي الأمريكي الحائز على جائزة بوليتزر، سيمور هيرش، تحقيقا ذكر فيه، نقلا عن مصدر، أن عبوات ناسفة تحت خطوط أنابيب الغاز الروسية زرعت في يونيو/ حزيران 2022، من قبل غواصين في البحرية الأمريكية بدعم من متخصصين نرويجيين تحت غطاء تمارين بالتوبس، ووفقا لهيرش، اتخذ القرار بشأن العملية من قبل الرئيس الأمريكي آنذاك جو بايدن.
في وقت لاحق، أخبر البنتاغون وكالة "سبوتنيك"، أن الولايات المتحدة لا علاقة لها بقصف خطوط أنابيب الغاز الروسية.