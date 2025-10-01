احتجاز أوكراني في بولندا للاشتباه بضلوعه في تفجير "التيار الشمالي"- مراسل "سبوتنيك"

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
الإنسان والثقافة
الجمعية الإمبراطورية الأورثوذكسية الروسية الفلسطينية
من الملعب
سقوط كبير للريال في "الدربي".. وميلان بذكريات العصر الذهبي يعود إلى الصدارة
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
نبض افريقيا
بحضور عدد من القادة الأفارقة إثيوبيا تقيم احتفالات ضخمة بافتتاح سد النهضة رسميا
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
بلا قيود
خبير: سكان المناطق المحررة يحتفلون بالعودة إلى روسيا الأم بناء على معطيات تاريخية وثقافية ولغوية
ملفات ساخنة
غزة.. خطة ترامب لمواجهة المجاعة أم لرفع الحرج عن واشنطن؟
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
من الملعب
سقوط كبير للريال في "الدربي".. وميلان بذكريات العصر الذهبي يعود إلى الصدارة
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
https://sarabic.ae/20251001/احتجاز-أوكراني-في-بولندا-للاشتباه-بضلوعه-في-تفجير-التيار-الشمالي--مراسل-سبوتنيك-1105500298.html
احتجاز أوكراني في بولندا للاشتباه بضلوعه في تفجير "التيار الشمالي"- مراسل "سبوتنيك"
احتجاز أوكراني في بولندا للاشتباه بضلوعه في تفجير "التيار الشمالي"- مراسل "سبوتنيك"
13:50 GMT 01.10.2025
© Photo / Danish Defence Command/Forsvaret Ritzau Scanpix تسرب الغاز في التيار الشمالي 2 كما يتضح من اعتراض الدنماركي F-16 في بورنهولم ، الدنمارك في 27 سبتمبر 2022
تسرب الغاز في التيار الشمالي 2 كما يتضح من اعتراض الدنماركي F-16 في بورنهولم ، الدنمارك في 27 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2025
© Photo / Danish Defence Command/Forsvaret Ritzau Scanpix
تابعنا عبر
حجزت محكمة مقاطعة وارسو في بولندا، اليوم الأربعاء، مواطنا أوكرانيا، لمدة سبعة أيام، للاشتباه بمشاركته في الهجوم الإرهابي على خط "التيار الشمالي"، حسبما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك".
وأوضحت القاضية آنا فيلغوليفسكايا: "أمرت المحكمة بتطبيق إجراء احتياطي يتمثل في الحبس المؤقت لمدة سبعة أيام، للمواطن الأوكراني فولوديمير جورافليوف".
وفي وقت سابق اليوم، طلب المدعي العام البولندي من المحكمة إلقاء القبض على المواطن الأوكراني، المشتبه بمشاركته في الهجوم الإرهابي على خط أنابيب "التيار الشمالي"، بناء على طلب السلطات الألمانية.

وأوضحت القاضية أن فترة السبعة أيام تحسب من لحظة اعتقال المشتبه به-من 30 سبتمبر/ أيلول، وأوضحت القاضية أن جورافليوف اعتقل، من بين أمور أخرى، لأنه "يحمل الجنسية الأوكرانية وجواز سفر أوكراني ويمكنه الاختباء بسهولة خارج بولندا".

ويمكن استئناف قرار المحكمة أمام محكمة الاستئناف في وارسو.
موقع تسرب الغاز على خط أنابيب التيار الشمالي 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2025
جذور العملية العسكرية الخاصة: تاريخ النزاع الأوكراني
الهجمات الإرهابية على خطوط أنابيب "التيار الشمالي"
26 سبتمبر, 15:30 GMT
ووقعت انفجارات على خطي أنابيب غاز للتصدير الروسي إلى أوروبا، التيار الشمالي 1 و2، ـفي 26 سبتمبر/ أيلول 2022، ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد التخريب المستهدف.
وأشارت شركة "نورد ستريم إيه جي"، المشغلة للخطوط، إلى أن التدمير على خطوط أنابيب الغاز غير مسبوق، ومن المستحيل تقدير وقت الإصلاح.
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، موسكو، روسيا 23 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2025
الخارجية الروسية: روسيا قد تلجأ إلى محكمة العدل الدولية بشأن تفجيرات "التيار الشمالي"
26 سبتمبر, 17:04 GMT

وبدأ مكتب المدعي العام الروسي النظر في قضية بشأن عمل إرهابي دولي، وشدد دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، على أن روسيا طلبت مرارا وتكرارا بيانات عن الانفجارات، لكنها لم تتلقها أبدا.

وفي عام 2023، نشر الصحفي الأمريكي الحائز على جائزة بوليتزر، سيمور هيرش، تحقيقا ذكر فيه، نقلا عن مصدر، أن عبوات ناسفة تحت خطوط أنابيب الغاز الروسية زرعت في يونيو/ حزيران 2022، من قبل غواصين في البحرية الأمريكية بدعم من متخصصين نرويجيين تحت غطاء تمارين بالتوبس، ووفقا لهيرش، اتخذ القرار بشأن العملية من قبل الرئيس الأمريكي آنذاك جو بايدن.
في وقت لاحق، أخبر البنتاغون وكالة "سبوتنيك"، أن الولايات المتحدة لا علاقة لها بقصف خطوط أنابيب الغاز الروسية.
سياسي بريطاني: تفجيرات "التيار الشمالي" كارثة على أوروبا وخاصة ألمانيا
