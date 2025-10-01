https://sarabic.ae/20251001/احتجاز-أوكراني-في-بولندا-للاشتباه-بضلوعه-في-تفجير-التيار-الشمالي--مراسل-سبوتنيك-1105500298.html
احتجاز أوكراني في بولندا للاشتباه بضلوعه في تفجير "التيار الشمالي"- مراسل "سبوتنيك"
احتجاز أوكراني في بولندا للاشتباه بضلوعه في تفجير "التيار الشمالي"- مراسل "سبوتنيك"
سبوتنيك عربي
حجزت محكمة مقاطعة وارسو في بولندا، اليوم الأربعاء، مواطنا أوكرانيا، لمدة سبعة أيام، للاشتباه بمشاركته في الهجوم الإرهابي على خط "التيار الشمالي"، حسبما أفاد... 01.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-01T13:50+0000
2025-10-01T13:50+0000
2025-10-01T13:50+0000
روسيا
التيار الشمالي
بولندا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/1d/1068388320_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_241c78bdb6a62396dc7c63851bd058aa.jpg
وأوضحت القاضية آنا فيلغوليفسكايا: "أمرت المحكمة بتطبيق إجراء احتياطي يتمثل في الحبس المؤقت لمدة سبعة أيام، للمواطن الأوكراني فولوديمير جورافليوف".وفي وقت سابق اليوم، طلب المدعي العام البولندي من المحكمة إلقاء القبض على المواطن الأوكراني، المشتبه بمشاركته في الهجوم الإرهابي على خط أنابيب "التيار الشمالي"، بناء على طلب السلطات الألمانية.ويمكن استئناف قرار المحكمة أمام محكمة الاستئناف في وارسو.ووقعت انفجارات على خطي أنابيب غاز للتصدير الروسي إلى أوروبا، التيار الشمالي 1 و2، ـفي 26 سبتمبر/ أيلول 2022، ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد التخريب المستهدف.وأشارت شركة "نورد ستريم إيه جي"، المشغلة للخطوط، إلى أن التدمير على خطوط أنابيب الغاز غير مسبوق، ومن المستحيل تقدير وقت الإصلاح.وفي عام 2023، نشر الصحفي الأمريكي الحائز على جائزة بوليتزر، سيمور هيرش، تحقيقا ذكر فيه، نقلا عن مصدر، أن عبوات ناسفة تحت خطوط أنابيب الغاز الروسية زرعت في يونيو/ حزيران 2022، من قبل غواصين في البحرية الأمريكية بدعم من متخصصين نرويجيين تحت غطاء تمارين بالتوبس، ووفقا لهيرش، اتخذ القرار بشأن العملية من قبل الرئيس الأمريكي آنذاك جو بايدن.في وقت لاحق، أخبر البنتاغون وكالة "سبوتنيك"، أن الولايات المتحدة لا علاقة لها بقصف خطوط أنابيب الغاز الروسية.سياسي بريطاني: تفجيرات "التيار الشمالي" كارثة على أوروبا وخاصة ألمانيا
https://sarabic.ae/20250926/الهجمات-الإرهابية-على-خطوط-أنابيب-التيار-الشمالي-1105298871.html
https://sarabic.ae/20250926/الخارجية-الروسية-روسيا-قد-تلجأ-إلى-محكمة-العدل-الدولية-بشأن-تفجير-التيار-الشمالي-2-1105308516.html
بولندا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/1d/1068388320_100:0:1700:1200_1920x0_80_0_0_5143323792a36d4021036f3b69aa65bf.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, التيار الشمالي, بولندا
روسيا, التيار الشمالي, بولندا
احتجاز أوكراني في بولندا للاشتباه بضلوعه في تفجير "التيار الشمالي"- مراسل "سبوتنيك"
حجزت محكمة مقاطعة وارسو في بولندا، اليوم الأربعاء، مواطنا أوكرانيا، لمدة سبعة أيام، للاشتباه بمشاركته في الهجوم الإرهابي على خط "التيار الشمالي"، حسبما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك".
وأوضحت القاضية آنا فيلغوليفسكايا: "أمرت المحكمة بتطبيق إجراء احتياطي يتمثل في الحبس المؤقت لمدة سبعة أيام، للمواطن الأوكراني فولوديمير جورافليوف".
وفي وقت سابق اليوم، طلب المدعي العام البولندي من المحكمة إلقاء القبض على المواطن الأوكراني، المشتبه بمشاركته في الهجوم الإرهابي على خط أنابيب "التيار الشمالي"، بناء على طلب السلطات الألمانية.
وأوضحت القاضية أن فترة السبعة أيام تحسب من لحظة اعتقال المشتبه به-من 30 سبتمبر/ أيلول، وأوضحت القاضية أن جورافليوف اعتقل، من بين أمور أخرى، لأنه "يحمل الجنسية الأوكرانية وجواز سفر أوكراني ويمكنه الاختباء بسهولة خارج بولندا".
ويمكن استئناف قرار المحكمة أمام محكمة الاستئناف في وارسو.
ووقعت انفجارات على خطي أنابيب غاز للتصدير الروسي إلى أوروبا، التيار الشمالي 1 و2، ـفي 26 سبتمبر/ أيلول 2022، ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد التخريب المستهدف.
وأشارت شركة "نورد ستريم إيه جي"، المشغلة للخطوط، إلى أن التدمير على خطوط أنابيب الغاز غير مسبوق، ومن المستحيل تقدير وقت الإصلاح.
وبدأ مكتب المدعي العام الروسي النظر في قضية بشأن عمل إرهابي دولي، وشدد دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، على أن روسيا طلبت مرارا وتكرارا بيانات عن الانفجارات، لكنها لم تتلقها أبدا.
وفي عام 2023، نشر الصحفي الأمريكي الحائز على جائزة بوليتزر، سيمور هيرش، تحقيقا ذكر فيه، نقلا عن مصدر، أن عبوات ناسفة تحت خطوط أنابيب الغاز الروسية زرعت في يونيو/ حزيران 2022، من قبل غواصين في البحرية الأمريكية بدعم من متخصصين نرويجيين تحت غطاء تمارين بالتوبس، ووفقا لهيرش، اتخذ القرار بشأن العملية من قبل الرئيس الأمريكي آنذاك جو بايدن.
في وقت لاحق، أخبر البنتاغون وكالة "سبوتنيك"، أن الولايات المتحدة لا علاقة لها بقصف خطوط أنابيب الغاز الروسية.