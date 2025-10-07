https://sarabic.ae/20251007/وزيرا-خارجية-بولندا-وأوكرانيا-يبحثان-قضية-أوكراني-مشتبه-بتورطه-في-تفجير-نورد-ستريم-1105707247.html
وزيرا خارجية بولندا وأوكرانيا يبحثان قضية أوكراني مشتبه بتورطه في تفجير "نورد ستريم"
وزيرا خارجية بولندا وأوكرانيا يبحثان قضية أوكراني مشتبه بتورطه في تفجير "نورد ستريم"
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية البولندي، رادوسلاف سيكورسكي، أنه ناقش مع نظيره الأوكراني أندريه سيبيها قضية المواطن الأوكراني فولوديمير جورافليف، المشتبه في ضلوعه في تنفيذ... 07.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-07T04:38+0000
2025-10-07T04:38+0000
2025-10-07T04:38+0000
روسيا
التيار الشمالي
أخبار أوكرانيا
بولندا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/1d/1068388320_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_241c78bdb6a62396dc7c63851bd058aa.jpg
موسكو –سبوتنيك. وقال سيكورسكي للصحفيين أمس الاثنين: "تحدثت مع الوزير الأوكراني، الذي أكد لي أن مواطنهم سيحصل على المساعدة القنصلية اللازمة."وأوضحت النيابة البولندية أن ألمانيا أرسلت إلى بولندا الوثائق اللازمة لتنفيذ مذكرة التوقيف الأوروبية بحق المشتبه به.وتعرّض خطا أنابيب نورد ستريم ونورد ستريم 2 لتفجيرات في سبتمبر 2022، ورجّحت ألمانيا والدنمارك والسويد أن يكون الحادث ناجمًا عن عمل تخريبي.من جانبها، فتحت النيابة العامة الروسية تحقيقًا في عمل إرهابي، فيما أكدت موسكو مرارًا أنها لم تتلق أي بيانات من الدول الأخرى حول نتائج تحقيقاتها، بحسب المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف.وفي عام 2023، نشر الصحفي الأمريكي الحائز على جائزة بوليتزر سيمور هيرش تحقيقًا أفاد فيه بأن عبوات ناسفة وُضعت تحت خطوط الغاز الروسية في يونيو 2022 خلال مناورات "بالتيك أوبس"من قبل غواصين في البحرية الأمريكية بمساعدة من مختصين نرويجيين، مشيرًا إلى أن القرار بتنفيذ العملية اتُخذ من قِبل الرئيس الأمريكي آنذاك جو بايدن.
https://sarabic.ae/20250115/الخارجية-الروسية-موسكو-تتلقى-إشارات-من-شركات-غربية-حول-أهمية-التعاون-المتبادل-1096796543.html
بولندا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/1d/1068388320_100:0:1700:1200_1920x0_80_0_0_5143323792a36d4021036f3b69aa65bf.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, التيار الشمالي, أخبار أوكرانيا, بولندا
روسيا, التيار الشمالي, أخبار أوكرانيا, بولندا
وزيرا خارجية بولندا وأوكرانيا يبحثان قضية أوكراني مشتبه بتورطه في تفجير "نورد ستريم"
أعلن وزير الخارجية البولندي، رادوسلاف سيكورسكي، أنه ناقش مع نظيره الأوكراني أندريه سيبيها قضية المواطن الأوكراني فولوديمير جورافليف، المشتبه في ضلوعه في تنفيذ الهجوم الإرهابي على خط أنابيب الغاز الروسي "نورد ستريم".
موسكو –سبوتنيك. وقال سيكورسكي للصحفيين أمس الاثنين: "تحدثت مع الوزير الأوكراني، الذي أكد لي أن مواطنهم سيحصل على المساعدة القنصلية اللازمة."
وتم توقيف جورافليف في بولندا بناءً على طلب من السلطات الألمانية، وأمرت محكمة منطقة وارسو بحبسه احتياطيًا لمدة 40 يومًا.
وأوضحت النيابة البولندية أن ألمانيا أرسلت إلى بولندا الوثائق اللازمة لتنفيذ مذكرة التوقيف الأوروبية بحق المشتبه به.
وتعرّض خطا أنابيب نورد ستريم ونورد ستريم 2 لتفجيرات في سبتمبر 2022، ورجّحت ألمانيا والدنمارك والسويد
أن يكون الحادث ناجمًا عن عمل تخريبي.
من جانبها، فتحت النيابة العامة الروسية تحقيقًا في عمل إرهابي، فيما أكدت موسكو مرارًا أنها لم تتلق أي بيانات من الدول الأخرى حول نتائج تحقيقاتها، بحسب المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف.
وفي عام 2023، نشر الصحفي الأمريكي الحائز على جائزة بوليتزر سيمور هيرش تحقيقًا أفاد فيه بأن عبوات ناسفة وُضعت تحت خطوط الغاز الروسية في يونيو 2022 خلال مناورات "بالتيك أوبس"من قبل غواصين في البحرية الأمريكية بمساعدة من مختصين نرويجيين، مشيرًا إلى أن القرار بتنفيذ العملية اتُخذ من قِبل الرئيس الأمريكي آنذاك جو بايدن.