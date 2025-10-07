عربي
وزيرا خارجية بولندا وأوكرانيا يبحثان قضية أوكراني مشتبه بتورطه في تفجير "نورد ستريم"
وزيرا خارجية بولندا وأوكرانيا يبحثان قضية أوكراني مشتبه بتورطه في تفجير "نورد ستريم"
أعلن وزير الخارجية البولندي، رادوسلاف سيكورسكي، أنه ناقش مع نظيره الأوكراني أندريه سيبيها قضية المواطن الأوكراني فولوديمير جورافليف، المشتبه في ضلوعه في تنفيذ...
موسكو –سبوتنيك. وقال سيكورسكي للصحفيين أمس الاثنين: "تحدثت مع الوزير الأوكراني، الذي أكد لي أن مواطنهم سيحصل على المساعدة القنصلية اللازمة."وأوضحت النيابة البولندية أن ألمانيا أرسلت إلى بولندا الوثائق اللازمة لتنفيذ مذكرة التوقيف الأوروبية بحق المشتبه به.وتعرّض خطا أنابيب نورد ستريم ونورد ستريم 2 لتفجيرات في سبتمبر 2022، ورجّحت ألمانيا والدنمارك والسويد أن يكون الحادث ناجمًا عن عمل تخريبي.من جانبها، فتحت النيابة العامة الروسية تحقيقًا في عمل إرهابي، فيما أكدت موسكو مرارًا أنها لم تتلق أي بيانات من الدول الأخرى حول نتائج تحقيقاتها، بحسب المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف.وفي عام 2023، نشر الصحفي الأمريكي الحائز على جائزة بوليتزر سيمور هيرش تحقيقًا أفاد فيه بأن عبوات ناسفة وُضعت تحت خطوط الغاز الروسية في يونيو 2022 خلال مناورات "بالتيك أوبس"من قبل غواصين في البحرية الأمريكية بمساعدة من مختصين نرويجيين، مشيرًا إلى أن القرار بتنفيذ العملية اتُخذ من قِبل الرئيس الأمريكي آنذاك جو بايدن.
تابعنا عبر
أعلن وزير الخارجية البولندي، رادوسلاف سيكورسكي، أنه ناقش مع نظيره الأوكراني أندريه سيبيها قضية المواطن الأوكراني فولوديمير جورافليف، المشتبه في ضلوعه في تنفيذ الهجوم الإرهابي على خط أنابيب الغاز الروسي "نورد ستريم".
موسكو –سبوتنيك. وقال سيكورسكي للصحفيين أمس الاثنين: "تحدثت مع الوزير الأوكراني، الذي أكد لي أن مواطنهم سيحصل على المساعدة القنصلية اللازمة."
وتم توقيف جورافليف في بولندا بناءً على طلب من السلطات الألمانية، وأمرت محكمة منطقة وارسو بحبسه احتياطيًا لمدة 40 يومًا.
وأوضحت النيابة البولندية أن ألمانيا أرسلت إلى بولندا الوثائق اللازمة لتنفيذ مذكرة التوقيف الأوروبية بحق المشتبه به.
وتعرّض خطا أنابيب نورد ستريم ونورد ستريم 2 لتفجيرات في سبتمبر 2022، ورجّحت ألمانيا والدنمارك والسويد أن يكون الحادث ناجمًا عن عمل تخريبي.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2025
الخارجية الروسية: موسكو لم تتلق إشارات حول استعداد ألمانيا لإطلاق إمدادات الغاز عبر "نورد ستريم"
15 يناير, 04:47 GMT
من جانبها، فتحت النيابة العامة الروسية تحقيقًا في عمل إرهابي، فيما أكدت موسكو مرارًا أنها لم تتلق أي بيانات من الدول الأخرى حول نتائج تحقيقاتها، بحسب المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف.
وفي عام 2023، نشر الصحفي الأمريكي الحائز على جائزة بوليتزر سيمور هيرش تحقيقًا أفاد فيه بأن عبوات ناسفة وُضعت تحت خطوط الغاز الروسية في يونيو 2022 خلال مناورات "بالتيك أوبس"من قبل غواصين في البحرية الأمريكية بمساعدة من مختصين نرويجيين، مشيرًا إلى أن القرار بتنفيذ العملية اتُخذ من قِبل الرئيس الأمريكي آنذاك جو بايدن.
