أطرف الصور لهذا الأسبوع
أطرف الصور لهذا الأسبوع
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من أطرف الصور، التي التقطتها عدسات الكاميرات، خلال هذا الأسبوع. 20.11.2025
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من أطرف الصور، التي التقطتها عدسات الكاميرات، خلال هذا الأسبوع.
يلعب الزوار بالكرات البلاستيكية خلال احتفالية بوب لاند في مركز تسوق في بانكوك، تايلاند
يلعب الزوار بالكرات البلاستيكية خلال احتفالية بوب لاند في مركز تسوق في بانكوك، تايلاند
فقمتان تتعاركان في محمية دونا نوك الطبيعية الوطنية في بريطانيا
فقمتان تتعاركان في محمية دونا نوك الطبيعية الوطنية في بريطانيا
ممشى النقانق في باريس، (ممشى الكلاب الألمانية) تجري على طول ضفاف نهر السين في باريس، اجتذبت المسيرة مجموعة مذهلة من أكثر من 500 كلب ألماني من جميع الأصناف
ممشى النقانق في باريس، (ممشى الكلاب الألمانية) تجري على طول ضفاف نهر السين في باريس، اجتذبت المسيرة مجموعة مذهلة من أكثر من 500 كلب ألماني من جميع الأصناف
بطريق يحمل حقيبة ظهر ضمن موكب من البطاريق في حديقة هاربين القطبية في الصين
بطريق يحمل حقيبة ظهر ضمن موكب من البطاريق في حديقة هاربين القطبية في الصين
وضع حمامة تقرأ صحيفة وهي تجلس فوق تمثال دوق ويلينغتون خارج معرض الفن الحديث في غلاسكو، اسكتلندا.
وضع حمامة تقرأ صحيفة وهي تجلس فوق تمثال دوق ويلينغتون خارج معرض الفن الحديث في غلاسكو، اسكتلندا.
بقرة فضولية تهتم بسيارة تحاول تشغيل سيارة في إسطبل في ألمانيا
بقرة فضولية تهتم بسيارة تحاول تشغيل سيارة في إسطبل في ألمانيا
أشخاص يقفزون على الحبل في ملجأ للعائلات النازحة بسبب عنف العصابات في بورت أو برنس، هايتي
أشخاص يقفزون على الحبل في ملجأ للعائلات النازحة بسبب عنف العصابات في بورت أو برنس، هايتي
رجل يتحدث على الهاتف في حديقة في موسكو وكأن لديه جناحي فراشة
رجل يتحدث على الهاتف في حديقة في موسكو وكأن لديه جناحي فراشة