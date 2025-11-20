أطرف الصور لهذا الأسبوع

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
من الملعب
إيطاليا إلى الملحق الأوروبي... وبغياب كريستيانو: البرتغال تتأهل إلى كأس العالم
10:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
10:31 GMT
14 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:45 GMT
15 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
12:03 GMT
16 د
ملفات ساخنة
مطالبة الرئيس المصري للتدقيق في طعون الانتخابات البرلمانية.. الرسائل والدلالات
12:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
في اليوم العالمي للتسامح.. إليك دواء مجاني للعقل والقلب
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
13:32 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
17:23 GMT
22 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
17:45 GMT
15 د
بلا قيود
خبير يدعو إلى تعزيز دور منظمة الصحة العالمية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مشروع القرار الأمريكي حول غزة: صياغة غامضة و غياب لمسار واضح نحو إقامة الدولة الفلسطينية
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
اتفاق مؤقت بين الصين وواشنطن.. بداية لإنهاء الحرب التجارية أم يؤجلها فقط؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:46 GMT
10 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
11:29 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
نبض افريقيا
خطة تهجير مريبة لأكثر من ثلاثمائة فلسطيني لجنوب أفريقيا تثير القلق
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
13:03 GMT
14 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
13:18 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
17:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
أطرف الصور لهذا الأسبوع
أطرف الصور لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من أطرف الصور، التي التقطتها عدسات الكاميرات، خلال هذا الأسبوع. 20.11.2025, سبوتنيك عربي
أطرف الصور لهذا الأسبوع

12:59 GMT 20.11.2025
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من أطرف الصور، التي التقطتها عدسات الكاميرات، خلال هذا الأسبوع.
© Getty Images / NurPhoto/Anusak Laowilas

يلعب الزوار بالكرات البلاستيكية خلال احتفالية بوب لاند في مركز تسوق في بانكوك، تايلاند

يلعب الزوار بالكرات البلاستيكية خلال احتفالية بوب لاند في مركز تسوق في بانكوك، تايلاند - سبوتنيك عربي
1/8
© Getty Images / NurPhoto/Anusak Laowilas

يلعب الزوار بالكرات البلاستيكية خلال احتفالية بوب لاند في مركز تسوق في بانكوك، تايلاند

© Getty Images / Brook Mitchell

فقمتان تتعاركان في محمية دونا نوك الطبيعية الوطنية في بريطانيا

فقمتان تتعاركان في محمية دونا نوك الطبيعية الوطنية في بريطانيا - سبوتنيك عربي
2/8
© Getty Images / Brook Mitchell

فقمتان تتعاركان في محمية دونا نوك الطبيعية الوطنية في بريطانيا

© Getty Images / NurPhoto/Jerome Gilles

ممشى النقانق في باريس، (ممشى الكلاب الألمانية) تجري على طول ضفاف نهر السين في باريس، اجتذبت المسيرة مجموعة مذهلة من أكثر من 500 كلب ألماني من جميع الأصناف

ممشى النقانق في باريس، (ممشى الكلاب الألمانية) تجري على طول ضفاف نهر السين في باريس، اجتذبت المسيرة مجموعة مذهلة من أكثر من 500 كلب ألماني من جميع الأصناف - سبوتنيك عربي
3/8
© Getty Images / NurPhoto/Jerome Gilles

ممشى النقانق في باريس، (ممشى الكلاب الألمانية) تجري على طول ضفاف نهر السين في باريس، اجتذبت المسيرة مجموعة مذهلة من أكثر من 500 كلب ألماني من جميع الأصناف

© Getty Images / VCG/VCGبطريق يحمل حقيبة ظهر ضمن موكب من البطاريق في حديقة هاربين القطبية في الصين
بطريق يحمل حقيبة ظهر ضمن موكب من البطاريق في حديقة هاربين القطبية في الصين - سبوتنيك عربي
4/8
© Getty Images / VCG/VCG
بطريق يحمل حقيبة ظهر ضمن موكب من البطاريق في حديقة هاربين القطبية في الصين
© Getty Images / Jeff J Mitchellوضع حمامة تقرأ صحيفة وهي تجلس فوق تمثال دوق ويلينغتون خارج معرض الفن الحديث في غلاسكو، اسكتلندا.
وضع حمامة تقرأ صحيفة وهي تجلس فوق تمثال دوق ويلينغتون خارج معرض الفن الحديث في غلاسكو، اسكتلندا. - سبوتنيك عربي
5/8
© Getty Images / Jeff J Mitchell
وضع حمامة تقرأ صحيفة وهي تجلس فوق تمثال دوق ويلينغتون خارج معرض الفن الحديث في غلاسكو، اسكتلندا.
© Getty Images / picture alliance/Matthias Bein

بقرة فضولية تهتم بسيارة تحاول تشغيل سيارة في إسطبل في ألمانيا

بقرة فضولية تهتم بسيارة تحاول تشغيل سيارة في إسطبل في ألمانيا - سبوتنيك عربي
6/8
© Getty Images / picture alliance/Matthias Bein

بقرة فضولية تهتم بسيارة تحاول تشغيل سيارة في إسطبل في ألمانيا

© AP Photo / Odelyn Joseph

أشخاص يقفزون على الحبل في ملجأ للعائلات النازحة بسبب عنف العصابات في بورت أو برنس، هايتي

أشخاص يقفزون على الحبل في ملجأ للعائلات النازحة بسبب عنف العصابات في بورت أو برنس، هايتي - سبوتنيك عربي
7/8
© AP Photo / Odelyn Joseph

أشخاص يقفزون على الحبل في ملجأ للعائلات النازحة بسبب عنف العصابات في بورت أو برنس، هايتي

© Sputnik . Pelagiya Tikhonova / الانتقال إلى بنك الصور

رجل يتحدث على الهاتف في حديقة في موسكو وكأن لديه جناحي فراشة

رجل يتحدث على الهاتف في حديقة في موسكو وكأن لديه جناحي فراشة - سبوتنيك عربي
8/8
© Sputnik . Pelagiya Tikhonova
/
الانتقال إلى بنك الصور

رجل يتحدث على الهاتف في حديقة في موسكو وكأن لديه جناحي فراشة

