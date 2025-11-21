أسوأ كوارث عروض الطيران في العالم

"كارثة رامشتاين" – ألمانيا (1988)
اصطدمت 3 طائرات من الفريق الإيطالي خلال عرض جوي، فسقطت إحداها مباشرة فوق الجمهور، ما أسفر عن 70 قتيلًا بينهم ثلاثة طيّارين، ومئات الجرحى.
تحطم طائرة "تو-144" – فرنسا (1973)
خلال عرض في معرض لو بورجيه، فقدت الطائرة السوفيتية الأسرع من الصوت السيطرة وتحطمت فوق بلدة غوسانفيل.
كارثة عرض "رينو الجوي" – الولايات المتحدة (2011)
طائرة يقودها طيار مخضرم خرجت عن السيطرة واصطدمت قرب المدرجات، متسببة بتطاير الشظايا نحو الجمهور.
وكان هناك11 قتيلًا وأكثر من 70 مصابًا في حادث هز الأوساط الأمريكية.
كارثة "فارنبورو" – بريطانيا (1952)
طائرة مقاتلة تفككت في الجو أمام الجمهور، وسقطت حطامها على المتفرجين.
النتيجة مقتل الطيار و26 متفرجًا، وتحوّل العرض إلى ساحة إنقاذ وفوضى.
تحطم "سو-27" – أوكرانيا (2002)
طائرة أوكرانية فقدت السيطرة أثناء عرض في مدينة لفوف واندفعت نحو الجمهور.
ووصل عدد القتلى إلى 83 و116 مصابًا
سقوط طائرة روسية (1993)
خلال عرض في نيجني تاغيل، سقطت طائرة "ياك-52" فوق الحشود في وسط المدينة، ما أدى إلى مقتل 19ن بينهم 8 أطفال، و16 مصابًا بإعاقات دائمة
كارثة تحطم طائرة بريطانيا (2015) مقاتلة أخفقت في مناورة أثناء العرض وسقطت على طريق قريب من الجمهور. وكان 11 قتيلًا وعدة إصابات
تحطّم مروحية "شينوك"، ألمانيا (1982) مروحية "شينوك" تحمل جنودًا مظليين من دول عدة، تحطمت وسقطت خلال عرض جوي في مانهايم، كانت النتيجة 46 قتيلًا.
