أسوأ كوارث عروض الطيران في العالم

"كارثة رامشتاين" – ألمانيا (1988)

اصطدمت 3 طائرات من الفريق الإيطالي خلال عرض جوي، فسقطت إحداها مباشرة فوق الجمهور، ما أسفر عن 70 قتيلًا بينهم ثلاثة طيّارين، ومئات الجرحى.