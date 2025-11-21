أسوأ كوارث عروض الطيران في العالم

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
اتفاق مؤقت بين الصين وواشنطن.. بداية لإنهاء الحرب التجارية أم يؤجلها فقط؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:46 GMT
10 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
11:29 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
نبض افريقيا
خطة تهجير مريبة لأكثر من ثلاثمائة فلسطيني لجنوب أفريقيا تثير القلق
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
13:03 GMT
14 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
13:18 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
17:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
حصاد الأسبوع
خبير: كل الأحداث تدل على فشل السياسة الغربية بإلحاق هزيمة استراتيجية عسكرية واقتصادية لروسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
نحو تفعيل شراكة نووية سلمية.. بوتين والسيسي يشاركان في حفل تركيب مفاعل الضبعة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
19:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:18 GMT
14 د
ملفات ساخنة
نحو تفعيل شراكة نووية سلمية.. بوتين والسيسي يشاركان في حفل تركيب مفاعل الضبعة
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
دور مدينة جبيل "اللبنانية" التاريخي والحضاري في العصور القديمة
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
من الملعب
اتهامات بالتزوير في عقود الناشئين بنادي بيراميدز بطل أفريقيا.. والأزمات تحيط وليد الركراكي وحسام حسن
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
17:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
17:32 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تخترق الهدنة وتقتل عشرات الفلسطينيين في غزة مع استمرار الاعتداءات في الضفة الغربية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل لا تفهم إلا لغة الاستكبار في المنطقة وسيكون لذلك تدعيات كبيرة
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sarabic.ae/20251121/أسوأ-كوارث-عروض-الطيران-في-العالم-1107369344.html
أسوأ كوارث عروض الطيران في العالم
أسوأ كوارث عروض الطيران في العالم
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق "سبوتنيك" مجموعة من الصور التي توثق لحظات لأسوأ كوارث عروض الطيران في العالم، تحوّل خلالها الاستعراض الجوي إلى مأساة. 21.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-21T13:00+0000
2025-11-21T14:34+0000
وسائط متعددة
صور
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/15/1107369515_0:54:801:504_1920x0_80_0_0_1172a60bc97e63c47448fcc88ab55770.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/15/1107369515_28:0:771:557_1920x0_80_0_0_472681c26b8d7b5120a62782abac6929.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, صور
фото, صور

أسوأ كوارث عروض الطيران في العالم

13:00 GMT 21.11.2025 (تم التحديث: 14:34 GMT 21.11.2025)
تابعنا عبر
اختار لكم فريق "سبوتنيك" مجموعة من الصور التي توثق لحظات لأسوأ كوارث عروض الطيران في العالم، تحوّل خلالها الاستعراض الجوي إلى مأساة.
© Photo / Flugtag’88

"كارثة رامشتاين" – ألمانيا (1988)

اصطدمت 3 طائرات من الفريق الإيطالي خلال عرض جوي، فسقطت إحداها مباشرة فوق الجمهور، ما أسفر عن 70 قتيلًا بينهم ثلاثة طيّارين، ومئات الجرحى.

&quot;كارثة رامشتاين&quot; – ألمانيا (1988)اصطدمت 3 طائرات من الفريق الإيطالي خلال عرض جوي، فسقطت إحداها مباشرة فوق الجمهور، ما أسفر عن 70 قتيلًا بينهم ثلاثة طيّارين، ومئات الجرحى. - سبوتنيك عربي
1/8
© Photo / Flugtag’88

"كارثة رامشتاين" – ألمانيا (1988)

اصطدمت 3 طائرات من الفريق الإيطالي خلال عرض جوي، فسقطت إحداها مباشرة فوق الجمهور، ما أسفر عن 70 قتيلًا بينهم ثلاثة طيّارين، ومئات الجرحى.

© Getty Images / Gamma-Rapho/Francois BIBAL

تحطم طائرة "تو-144" – فرنسا (1973)

خلال عرض في معرض لو بورجيه، فقدت الطائرة السوفيتية الأسرع من الصوت السيطرة وتحطمت فوق بلدة غوسانفيل.

تحطم طائرة &quot;تو-144&quot; – فرنسا (1973)خلال عرض في معرض لو بورجيه، فقدت الطائرة السوفيتية الأسرع من الصوت السيطرة وتحطمت فوق بلدة غوسانفيل. - سبوتنيك عربي
2/8
© Getty Images / Gamma-Rapho/Francois BIBAL

تحطم طائرة "تو-144" – فرنسا (1973)

خلال عرض في معرض لو بورجيه، فقدت الطائرة السوفيتية الأسرع من الصوت السيطرة وتحطمت فوق بلدة غوسانفيل.

© AP Photo / Ward Howes

كارثة عرض "رينو الجوي" – الولايات المتحدة (2011)

طائرة يقودها طيار مخضرم خرجت عن السيطرة واصطدمت قرب المدرجات، متسببة بتطاير الشظايا نحو الجمهور.

وكان هناك11 قتيلًا وأكثر من 70 مصابًا في حادث هز الأوساط الأمريكية.

كارثة عرض &quot;رينو الجوي&quot; – الولايات المتحدة (2011)طائرة يقودها طيار مخضرم خرجت عن السيطرة واصطدمت قرب المدرجات، متسببة بتطاير الشظايا نحو الجمهور.وكان هناك11 قتيلًا وأكثر من 70 مصابًا في حادث هز الأوساط الأمريكية. - سبوتنيك عربي
3/8
© AP Photo / Ward Howes

كارثة عرض "رينو الجوي" – الولايات المتحدة (2011)

طائرة يقودها طيار مخضرم خرجت عن السيطرة واصطدمت قرب المدرجات، متسببة بتطاير الشظايا نحو الجمهور.

وكان هناك11 قتيلًا وأكثر من 70 مصابًا في حادث هز الأوساط الأمريكية.

© Getty Images / Fox Photos/Leonard G. Alsford

كارثة "فارنبورو" – بريطانيا (1952)

طائرة مقاتلة تفككت في الجو أمام الجمهور، وسقطت حطامها على المتفرجين.

النتيجة مقتل الطيار و26 متفرجًا، وتحوّل العرض إلى ساحة إنقاذ وفوضى.

كارثة &quot;فارنبورو&quot; – بريطانيا (1952)طائرة مقاتلة تفككت في الجو أمام الجمهور، وسقطت حطامها على المتفرجين.النتيجة مقتل الطيار و26 متفرجًا، وتحوّل العرض إلى ساحة إنقاذ وفوضى. - سبوتنيك عربي
4/8
© Getty Images / Fox Photos/Leonard G. Alsford

كارثة "فارنبورو" – بريطانيا (1952)

طائرة مقاتلة تفككت في الجو أمام الجمهور، وسقطت حطامها على المتفرجين.

النتيجة مقتل الطيار و26 متفرجًا، وتحوّل العرض إلى ساحة إنقاذ وفوضى.

© Getty Images / Oleg Nikishin

تحطم "سو-27" – أوكرانيا (2002)

طائرة أوكرانية فقدت السيطرة أثناء عرض في مدينة لفوف واندفعت نحو الجمهور.

ووصل عدد القتلى إلى 83 و116 مصابًا

تحطم &quot;سو-27&quot; – أوكرانيا (2002)طائرة أوكرانية فقدت السيطرة أثناء عرض في مدينة لفوف واندفعت نحو الجمهور.ووصل عدد القتلى إلى 83 و116 مصابًا - سبوتنيك عربي
5/8
© Getty Images / Oleg Nikishin

تحطم "سو-27" – أوكرانيا (2002)

طائرة أوكرانية فقدت السيطرة أثناء عرض في مدينة لفوف واندفعت نحو الجمهور.

ووصل عدد القتلى إلى 83 و116 مصابًا

© Photo / Arkady Chernyshov

سقوط طائرة روسية (1993)

خلال عرض في نيجني تاغيل، سقطت طائرة "ياك-52" فوق الحشود في وسط المدينة، ما أدى إلى مقتل 19ن بينهم 8 أطفال، و16 مصابًا بإعاقات دائمة

سقوط طائرة روسية (1993)خلال عرض في نيجني تاغيل، سقطت طائرة &quot;ياك-52&quot; فوق الحشود في وسط المدينة، ما أدى إلى مقتل 19ن بينهم 8 أطفال، و16 مصابًا بإعاقات دائمة - سبوتنيك عربي
6/8
© Photo / Arkady Chernyshov

سقوط طائرة روسية (1993)

خلال عرض في نيجني تاغيل، سقطت طائرة "ياك-52" فوق الحشود في وسط المدينة، ما أدى إلى مقتل 19ن بينهم 8 أطفال، و16 مصابًا بإعاقات دائمة

© Getty Images / Peter Macdiarmid

كارثة تحطم طائرة بريطانيا (2015) مقاتلة أخفقت في مناورة أثناء العرض وسقطت على طريق قريب من الجمهور. وكان 11 قتيلًا وعدة إصابات

كارثة تحطم طائرة بريطانيا (2015) مقاتلة أخفقت في مناورة أثناء العرض وسقطت على طريق قريب من الجمهور. وكان 11 قتيلًا وعدة إصابات - سبوتنيك عربي
7/8
© Getty Images / Peter Macdiarmid

كارثة تحطم طائرة بريطانيا (2015) مقاتلة أخفقت في مناورة أثناء العرض وسقطت على طريق قريب من الجمهور. وكان 11 قتيلًا وعدة إصابات

© Getty Images / Gamma-Rapho/Gaby Sommer

تحطّم مروحية "شينوك"، ألمانيا (1982) مروحية "شينوك" تحمل جنودًا مظليين من دول عدة، تحطمت وسقطت خلال عرض جوي في مانهايم، كانت النتيجة 46 قتيلًا.

تحطّم مروحية &quot;شينوك&quot;، ألمانيا (1982) مروحية &quot;شينوك&quot; تحمل جنودًا مظليين من دول عدة، تحطمت وسقطت خلال عرض جوي في مانهايم، كانت النتيجة 46 قتيلًا. - سبوتنيك عربي
8/8
© Getty Images / Gamma-Rapho/Gaby Sommer

تحطّم مروحية "شينوك"، ألمانيا (1982) مروحية "شينوك" تحمل جنودًا مظليين من دول عدة، تحطمت وسقطت خلال عرض جوي في مانهايم، كانت النتيجة 46 قتيلًا.

العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала