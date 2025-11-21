إسلام آباد ترحب بتصريحات أردوغان حول إرسال وفد لبحث إنهاء التوتر بين باكستان وأفغانستان

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
اتفاق مؤقت بين الصين وواشنطن.. بداية لإنهاء الحرب التجارية أم يؤجلها فقط؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:46 GMT
10 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
11:29 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
نبض افريقيا
خطة تهجير مريبة لأكثر من ثلاثمائة فلسطيني لجنوب أفريقيا تثير القلق
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
13:03 GMT
14 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
13:18 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
17:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
حصاد الأسبوع
خبير: كل الأحداث تدل على فشل السياسة الغربية بإلحاق هزيمة استراتيجية عسكرية واقتصادية لروسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
نحو تفعيل شراكة نووية سلمية.. بوتين والسيسي يشاركان في حفل تركيب مفاعل الضبعة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
19:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:18 GMT
14 د
ملفات ساخنة
نحو تفعيل شراكة نووية سلمية.. بوتين والسيسي يشاركان في حفل تركيب مفاعل الضبعة
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
دور مدينة جبيل "اللبنانية" التاريخي والحضاري في العصور القديمة
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
من الملعب
اتهامات بالتزوير في عقود الناشئين بنادي بيراميدز بطل أفريقيا.. والأزمات تحيط وليد الركراكي وحسام حسن
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
17:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
17:32 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تخترق الهدنة وتقتل عشرات الفلسطينيين في غزة مع استمرار الاعتداءات في الضفة الغربية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل لا تفهم إلا لغة الاستكبار في المنطقة وسيكون لذلك تدعيات كبيرة
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
إسلام آباد ترحب بتصريحات أردوغان حول إرسال وفد لبحث إنهاء التوتر بين باكستان وأفغانستان
إسلام آباد ترحب بتصريحات أردوغان حول إرسال وفد لبحث إنهاء التوتر بين باكستان وأفغانستان
أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، السفير طاهر حسين أندرابي، اليوم الجمعة، عن ترحيب بلاده بتصريحات الرئيس التركي طيب رجب أردوغان حول إرسال وفد رفيع المستوى إلى باكستان لبحث سبل إنهاء حالة التوتر بين باكستان وأفغانستان.
وقال أندرابي، خلال الإحاطة الأسبوعية لوزارة الخارجية الباكستانية، "فيما يتعلق بتصريح الرئيس أردوغان ودور الوساطة الذي تلعبه دولة تركيا الشقيقة، وكما ذكرتُ الأسبوع الماضي، تُرحّب باكستان بتصريح الرئيس التركي. وقد سجّلنا شكرنا للرئيس والشعب التركي على دورهما الإيجابي. وما زلنا على تواصل معهم".
وأضاف المتحدث، "لم تتم هذه الزيارة، ويجري جدولتها. وتحتاج جداول سفر الوزراء إلى بعض الوقت لتتّضح. وفيما يتعلق بعدم التعاون كسبب لتأخير وصول الوفد التركي، لا ينبغي أن يُعزى التأخير إلى أي عدم تعاون من جانب باكستان. أما إذا كان هناك أي عدم تعاون من جانب نظام طالبان الأفغاني، فأنا لستُ على علم بذلك".
ورداً على سؤال في نفس السياق حول دور روسيا وإيران للوساطة في إنهاء التوتر مع أفغانستان، قال أندرابي، إن "عدة دول قد عرضت الوساطة"، مشيراً إلى تقدير بلاده لدعم الدول الصديقة والشقيقة، كما أكد أنه من السابق لأوانه التعليق على أي تفاصيل أو عروض وساطة أخرى، وأنه سيتم الرد عليها فور ورودها.
وفي 9 تشرين الثاني/نوفمبر، أعلن الرئيس التركي أن وزير الخارجية هاكان فيدان، ووزير الدفاع يشار غولر، ورئيس الاستخبارات إبراهيم قالن، سيزورون إسلام آباد الأسبوع المقبل لمناقشة التوترات بين أفغانستان وباكستان.
احتجاجات عقب اعتقال عمران خان، رئيس الوزراء السابق ورئيس حزب حركة الإنصاف المعارض، في باكستان 9 مايو 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2025
مقتل 5 أشخاص في انفجار مصنع للألعاب النارية في باكستان
15 نوفمبر, 16:02 GMT
وجاءت تصريحات أردوغان بعد يومين من فشل المفاوضات بين باكستان وأفغانستان التي كانت قد عُقدت في اسطنبول في 6 تشرين الثاني/نوفمبر، بعد جولتين سابقتين من المفاوضات بين الطرفين.
وبالرغم من تأكيد أردوغان على الزيارة غير أنها لم تتم، حتى الآن، بالرغم من ترحيب الجانب الباكستاني بها مسبقاً.
وكان المتحدث باسم الخارجية الباكستانية قد أكد، الجمعة الماضية ترحيب بلاده بأي دور روسي للوساطة بين باكستان وأفغانستان، لافتا إلى أن روسيا تلعب دورا إيجابيا في الأمن في المنطقة، وأنها جزءٌ من عمليات مختلفة بشأن أفغانستان مع باكستان.
وحول العلاقات الباكستانية الأفغانية، فإنها لم تشهد أي تطورات حتى اللحظة، حيث يستمر الفتور في العلاقات بعد فشل المفاوضات بين الطرفين، بعد ثلاث جولات من المفاوضات برعاية تركية قطرية.
كما لا تزال المعابر مغلقة أمام حركة التجارة بين البلدين، بالإضافة إلى وقف تجارة الترانزيت الأفغانية التي تمر عبر الأراضي الباكستانية، وهو ما دفع أفغانستان الأسبوع الماضي للإعلان عن البحث عن طرق بديلة عن باكستان.
وفي هذا السياق قال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية اليوم، إن سياسات باكستان بخصوص المعابر مع أفغانستان لا تزال كما هي، مشيراً إلى أن إغلاق المعابر وتعليق التجارة مع أفغانستان جاء بسبب دعم نظام طالبان لحركة طالبان الباكستانية. وأكد أن المعابر لا تزال مغلقة وستظل مغلقة بسبب الاعتبارات الأمنية.
