إسلام آباد ترحب بتصريحات أردوغان حول إرسال وفد لبحث إنهاء التوتر بين باكستان وأفغانستان
© AP Photo / Ahsan Shahzadجنود يحيطون بمبنى متضرر في كلية عسكرية بهجوم مسلحين في وانا، جنوب وزيرستان شمال غرب باكستان، 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025
© AP Photo / Ahsan Shahzad
تابعنا عبر
أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، السفير طاهر حسين أندرابي، اليوم الجمعة، عن ترحيب بلاده بتصريحات الرئيس التركي طيب رجب أردوغان حول إرسال وفد رفيع المستوى إلى باكستان لبحث سبل إنهاء حالة التوتر بين باكستان وأفغانستان.
وقال أندرابي، خلال الإحاطة الأسبوعية لوزارة الخارجية الباكستانية، "فيما يتعلق بتصريح الرئيس أردوغان ودور الوساطة الذي تلعبه دولة تركيا الشقيقة، وكما ذكرتُ الأسبوع الماضي، تُرحّب باكستان بتصريح الرئيس التركي. وقد سجّلنا شكرنا للرئيس والشعب التركي على دورهما الإيجابي. وما زلنا على تواصل معهم".
وأضاف المتحدث، "لم تتم هذه الزيارة، ويجري جدولتها. وتحتاج جداول سفر الوزراء إلى بعض الوقت لتتّضح. وفيما يتعلق بعدم التعاون كسبب لتأخير وصول الوفد التركي، لا ينبغي أن يُعزى التأخير إلى أي عدم تعاون من جانب باكستان. أما إذا كان هناك أي عدم تعاون من جانب نظام طالبان الأفغاني، فأنا لستُ على علم بذلك".
ورداً على سؤال في نفس السياق حول دور روسيا وإيران للوساطة في إنهاء التوتر مع أفغانستان، قال أندرابي، إن "عدة دول قد عرضت الوساطة"، مشيراً إلى تقدير بلاده لدعم الدول الصديقة والشقيقة، كما أكد أنه من السابق لأوانه التعليق على أي تفاصيل أو عروض وساطة أخرى، وأنه سيتم الرد عليها فور ورودها.
وفي 9 تشرين الثاني/نوفمبر، أعلن الرئيس التركي أن وزير الخارجية هاكان فيدان، ووزير الدفاع يشار غولر، ورئيس الاستخبارات إبراهيم قالن، سيزورون إسلام آباد الأسبوع المقبل لمناقشة التوترات بين أفغانستان وباكستان.
15 نوفمبر, 16:02 GMT
وجاءت تصريحات أردوغان بعد يومين من فشل المفاوضات بين باكستان وأفغانستان التي كانت قد عُقدت في اسطنبول في 6 تشرين الثاني/نوفمبر، بعد جولتين سابقتين من المفاوضات بين الطرفين.
وبالرغم من تأكيد أردوغان على الزيارة غير أنها لم تتم، حتى الآن، بالرغم من ترحيب الجانب الباكستاني بها مسبقاً.
وكان المتحدث باسم الخارجية الباكستانية قد أكد، الجمعة الماضية ترحيب بلاده بأي دور روسي للوساطة بين باكستان وأفغانستان، لافتا إلى أن روسيا تلعب دورا إيجابيا في الأمن في المنطقة، وأنها جزءٌ من عمليات مختلفة بشأن أفغانستان مع باكستان.
وحول العلاقات الباكستانية الأفغانية، فإنها لم تشهد أي تطورات حتى اللحظة، حيث يستمر الفتور في العلاقات بعد فشل المفاوضات بين الطرفين، بعد ثلاث جولات من المفاوضات برعاية تركية قطرية.
كما لا تزال المعابر مغلقة أمام حركة التجارة بين البلدين، بالإضافة إلى وقف تجارة الترانزيت الأفغانية التي تمر عبر الأراضي الباكستانية، وهو ما دفع أفغانستان الأسبوع الماضي للإعلان عن البحث عن طرق بديلة عن باكستان.
وفي هذا السياق قال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية اليوم، إن سياسات باكستان بخصوص المعابر مع أفغانستان لا تزال كما هي، مشيراً إلى أن إغلاق المعابر وتعليق التجارة مع أفغانستان جاء بسبب دعم نظام طالبان لحركة طالبان الباكستانية. وأكد أن المعابر لا تزال مغلقة وستظل مغلقة بسبب الاعتبارات الأمنية.