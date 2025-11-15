عربي
وذكرت قناة "سما" الباكستانية أن "خمسة أشخاص قتلوا في انفجار بمصنع للألعاب النارية في منطقة لطيف آباد بمدينة حيدر آباد"، وأفادت التقارير بإصابة ثمانية عمال آخرين بجروح خطيرة، ونُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.وأضافت القناة: "تمكنت فرق الإطفاء والإنقاذ من السيطرة على الحريق. وتعرض مبنى المصنع، الواقع وسط الحقول، لأضرار جسيمة، وأفادت شرطة حيدر آباد بأن الانفجار وقع في مصنع غير قانوني، ويرجح وجود المزيد من العمال تحت الأنقاض، ما دفع فرق الإنقاذ إلى العمل على إزالة الأنقاض".وفي حادثة سابقة، أعلنت الشرطة الباكستانية أن انفجارا قويا هز مدينة كراتشي إثر اندلاع النيران بمستودع للألعاب النارية بالمدينة عاصمة إقليم السند جنوبي البلاد.وأسفر الانفجار عن مصرع شخص واحد وإصابة 34 آخرين بجروح متفاوتة.انفجار يتسبب بتسرب الأمونيا السامة وإخلاء فوري لمناطق في ولاية ميسيسيبي الأمريكية
مقتل 5 أشخاص في انفجار مصنع للألعاب النارية في باكستان

قتل 5 أشخاص على الأقل وأصيب 8 آخرون، اليوم السبت، في انفجار مصنع للألعاب النارية في مدينة حيدر أباد بإقليم السند جنوبي باكستان.
وذكرت قناة "سما" الباكستانية أن "خمسة أشخاص قتلوا في انفجار بمصنع للألعاب النارية في منطقة لطيف آباد بمدينة حيدر آباد"، وأفادت التقارير بإصابة ثمانية عمال آخرين بجروح خطيرة، ونُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وأضافت القناة: "تمكنت فرق الإطفاء والإنقاذ من السيطرة على الحريق. وتعرض مبنى المصنع، الواقع وسط الحقول، لأضرار جسيمة، وأفادت شرطة حيدر آباد بأن الانفجار وقع في مصنع غير قانوني، ويرجح وجود المزيد من العمال تحت الأنقاض، ما دفع فرق الإنقاذ إلى العمل على إزالة الأنقاض".
من جهتها نقلت قناة "آج نيوز"، عن مصادر في الإنقاذ، بأنه لا يزال العديد من الأشخاص مدفونين تحت الأنقاض، ونقلت صحيفة "دون" الباكستانية، عن نائب مفوض حيدر آباد، زين العابدين ميمون، بأن "الحريق الناجم عن الانفجار أُخمد بسرعة، إلا أن تأثيره كان قوياً لدرجة أن أحجار المبنى تطايرت على بُعد أمتار من الموقع".
انفجار مستودع ألعاب نارية جنوبي باكستان... فيديو
21 أغسطس, 19:55 GMT
21 أغسطس, 19:55 GMT
وفي حادثة سابقة، أعلنت الشرطة الباكستانية أن انفجارا قويا هز مدينة كراتشي إثر اندلاع النيران بمستودع للألعاب النارية بالمدينة عاصمة إقليم السند جنوبي البلاد.
وأسفر الانفجار عن مصرع شخص واحد وإصابة 34 آخرين بجروح متفاوتة.
انفجار يتسبب بتسرب الأمونيا السامة وإخلاء فوري لمناطق في ولاية ميسيسيبي الأمريكية
