اتهامات بالتزوير في عقود الناشئين بنادي بيراميدز بطل أفريقيا.. والأزمات تحيط وليد الركراكي وحسام حسن

2025-11-21T09:28+0000

2025-11-21T09:28+0000

2025-11-21T09:28+0000

بيراميدز، هو نادي كرة قدم مصري تأسس في عام 2008، تحت اسم "الأسيوطي سبورت"، ثم اشتراه المستثمر السعودي تركي آل الشيخ، في عام 2018، قبل أن يصبح تحت إدارة ممدوح عيد، كرئيس تنفيذي، ويباع النادي إلى المستثمر الإماراتي سالم الشمسي.النادي حقق نجاحات ملحوظة، مثل الوصول إلى نهائي كأس مصر 2019، قبل أن يحقق دوري أبطال أفريقيا في 2024 - 2025، ومن بعدها كأس القارات الثلاث، لكنه واجه انتقادات سابقة بشأن الاستثمارات الأجنبية والنزاعات المالية، مثل قضية نادي النجوم، التي أدت إلى اتهامات بتلاعب في الرخص.وتعود جذور القضية إلى نزاع قانوني قائم منذ أكثر من عام أمام المحكمة الرياضية الدولية (CAS)، حيث حاول أولياء أمور بعض الناشئين (مواليد 2009)، نقل أبنائهم إلى أندية أخرى.ووفقا لمستندات الاتحاد، أصدر الجهاز الرسمي في 27 أغسطس/ آب 2024، وثيقة رسمية تفيد بأن هؤلاء اللاعبين "أحرار" وغيرُ مقيدين بقوائم بيراميدز، ما يسمح لهم بالانتقال دون تعويضات تدريبية إضافية، وفق لوائح الـ"فيفا" للاعبين الهواة.لكن المفاجأة جاءت لاحقا، إذ اكتشفت الأسر أن أسماء أبنائها قُيدت مرة أخرى في سجلات الاتحاد باسم بيراميدز، رغم الوثيقة السابقة، وهذا التحول أثار شكوكا في التلاعب، خاصة أن اللاعبين انقطعوا عن تدريبات النادي، وانضموا إلى فريق آخر بشكل غير رسمي.البلاغ طالب بتحقيق عاجل، واستدعاء المشتبهين، والحفاظ على الاستمارات الأصلية لفحصها في مصلحة الطب الشرعي لكشف التزييف.3 اتهامات رئيسية تواجه بيراميدز هي:1) التزوير في محررات رسمية.2) استغلال قاصرين.3) التهديد والتمييز.وأضاف رشوان في تصريحات لـ"سبوتنيك": "طلبنا من النيابة ضم استمارات القيد، وستقوم النيابة بطلب الاستمارات لعرضها على الطب الشرعي لاستكتاب أولياء الأمور للتأكد من صحة الواقعة".سهام الانتقاد تطال الركراكي وحسام حسن قبل كأس الأمم الأفريقيةطالت سهام النقد الجماهيري والإعلامي كلًا من وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، وكذلك حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، وذلك قبل فترة وجيزة من بدء منافسات كأس الأمم الأفريقية التي يستضيفها المغرب.تراجع الأداء الفني لرابع العالم، الذي يستضيف البطولة على أرضه ووسط جماهيره، دفع الجماهير المغربية والإعلام لتوجيه سهام الانتقاد إلى وليد الركراكي، مدرب الفريق، وكذلك ما حدث مع حسام حسن، في القاهرة، الذي واجه عاصفة انتقادات كبيرة بعد ظهور المنتخب المصري حامل لقب كأس الأمم الأفريقية 7 مرات بأداء باهت في الدورة الرباعية بالإمارات.الانتقادات دفعت المديرين الفنيين للرد بشكل أجّج نيران الانتقادات أكثر وأحدث صخبًا، في وقت يحتاج فيه المنتخبان إلى الهدوء قبل بدء المنافسات.وأضاف البانوبي، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "التصريحات الأخيرة لوليد الركراكي، مدرب المنتخب المغربي، التي قال فيها إنه أعظم مدرب في تاريخ المغرب، وكذا، حسام حسن، مدرب مصر الذي اتهم منتقديه بعدم الوطنية، تضع المدربين واللاعبين تحت ضغط كبير"، موضحًا أن "ما قاله حسام حسن، يدل على عدم شعوره بالأمان بالبقاء في منصبه، وكذلك عدم الثقة في قدراته الفنية".

