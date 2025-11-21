https://sarabic.ae/20251121/اتهامات-بالتزوير-في-عقود-الناشئين-بنادي-بيراميدز-بطل-أفريقيا-والأزمات-تحيط-وليد-الركراكي-وحسام-حسن-1107360616.html
اتهامات بالتزوير في عقود الناشئين بنادي بيراميدز بطل أفريقيا.. والأزمات تحيط وليد الركراكي وحسام حسن
اتهامات بالتزوير في عقود الناشئين بنادي بيراميدز بطل أفريقيا.. والأزمات تحيط وليد الركراكي وحسام حسن
سبوتنيك عربي
يتهم ناشئون سابقون بنادي بيراميدز المصري، بطل أفريقيا، ناديهم بـ"تزوير عقودهم"، الأمر الذي وُصف إعلاميًا بأنه "فضيحة"، فيما تطال سهام النقد الجماهيري والإعلامي... 21.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-21T09:28+0000
2025-11-21T09:28+0000
2025-11-21T09:28+0000
راديو
من الملعب
أخبار كرة القدم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/15/1107353573_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_96f4481d33ed394883f9f72dd40e88e6.png
اتهامات بالتزوير في عقود الناشئين بنادي بيراميدز بطل أفريقيا.. والأزمات تحيط وليد الركراكي وحسام حسن
سبوتنيك عربي
اتهامات بالتزوير في عقود الناشئين بنادي بيراميدز بطل أفريقيا.. والأزمات تحيط وليد الركراكي وحسام حسن
بيراميدز، هو نادي كرة قدم مصري تأسس في عام 2008، تحت اسم "الأسيوطي سبورت"، ثم اشتراه المستثمر السعودي تركي آل الشيخ، في عام 2018، قبل أن يصبح تحت إدارة ممدوح عيد، كرئيس تنفيذي، ويباع النادي إلى المستثمر الإماراتي سالم الشمسي.النادي حقق نجاحات ملحوظة، مثل الوصول إلى نهائي كأس مصر 2019، قبل أن يحقق دوري أبطال أفريقيا في 2024 - 2025، ومن بعدها كأس القارات الثلاث، لكنه واجه انتقادات سابقة بشأن الاستثمارات الأجنبية والنزاعات المالية، مثل قضية نادي النجوم، التي أدت إلى اتهامات بتلاعب في الرخص.وتعود جذور القضية إلى نزاع قانوني قائم منذ أكثر من عام أمام المحكمة الرياضية الدولية (CAS)، حيث حاول أولياء أمور بعض الناشئين (مواليد 2009)، نقل أبنائهم إلى أندية أخرى.ووفقا لمستندات الاتحاد، أصدر الجهاز الرسمي في 27 أغسطس/ آب 2024، وثيقة رسمية تفيد بأن هؤلاء اللاعبين "أحرار" وغيرُ مقيدين بقوائم بيراميدز، ما يسمح لهم بالانتقال دون تعويضات تدريبية إضافية، وفق لوائح الـ"فيفا" للاعبين الهواة.لكن المفاجأة جاءت لاحقا، إذ اكتشفت الأسر أن أسماء أبنائها قُيدت مرة أخرى في سجلات الاتحاد باسم بيراميدز، رغم الوثيقة السابقة، وهذا التحول أثار شكوكا في التلاعب، خاصة أن اللاعبين انقطعوا عن تدريبات النادي، وانضموا إلى فريق آخر بشكل غير رسمي.البلاغ طالب بتحقيق عاجل، واستدعاء المشتبهين، والحفاظ على الاستمارات الأصلية لفحصها في مصلحة الطب الشرعي لكشف التزييف.3 اتهامات رئيسية تواجه بيراميدز هي:1) التزوير في محررات رسمية.2) استغلال قاصرين.3) التهديد والتمييز.وأضاف رشوان في تصريحات لـ"سبوتنيك": "طلبنا من النيابة ضم استمارات القيد، وستقوم النيابة بطلب الاستمارات لعرضها على الطب الشرعي لاستكتاب أولياء الأمور للتأكد من صحة الواقعة".سهام الانتقاد تطال الركراكي وحسام حسن قبل كأس الأمم الأفريقيةطالت سهام النقد الجماهيري والإعلامي كلًا من وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، وكذلك حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، وذلك قبل فترة وجيزة من بدء منافسات كأس الأمم الأفريقية التي يستضيفها المغرب.تراجع الأداء الفني لرابع العالم، الذي يستضيف البطولة على أرضه ووسط جماهيره، دفع الجماهير المغربية والإعلام لتوجيه سهام الانتقاد إلى وليد الركراكي، مدرب الفريق، وكذلك ما حدث مع حسام حسن، في القاهرة، الذي واجه عاصفة انتقادات كبيرة بعد ظهور المنتخب المصري حامل لقب كأس الأمم الأفريقية 7 مرات بأداء باهت في الدورة الرباعية بالإمارات.الانتقادات دفعت المديرين الفنيين للرد بشكل أجّج نيران الانتقادات أكثر وأحدث صخبًا، في وقت يحتاج فيه المنتخبان إلى الهدوء قبل بدء المنافسات.وأضاف البانوبي، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "التصريحات الأخيرة لوليد الركراكي، مدرب المنتخب المغربي، التي قال فيها إنه أعظم مدرب في تاريخ المغرب، وكذا، حسام حسن، مدرب مصر الذي اتهم منتقديه بعدم الوطنية، تضع المدربين واللاعبين تحت ضغط كبير"، موضحًا أن "ما قاله حسام حسن، يدل على عدم شعوره بالأمان بالبقاء في منصبه، وكذلك عدم الثقة في قدراته الفنية".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/15/1107353573_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_c8938f1cfbb5126f9f1caf89052a4561.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
من الملعب, أخبار كرة القدم, аудио
من الملعب, أخبار كرة القدم, аудио
اتهامات بالتزوير في عقود الناشئين بنادي بيراميدز بطل أفريقيا.. والأزمات تحيط وليد الركراكي وحسام حسن
يتهم ناشئون سابقون بنادي بيراميدز المصري، بطل أفريقيا، ناديهم بـ"تزوير عقودهم"، الأمر الذي وُصف إعلاميًا بأنه "فضيحة"، فيما تطال سهام النقد الجماهيري والإعلامي كلًا من وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، وكذلك حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، قبل بدء منافسات كأس الأمم الأفريقية، التي يستضيفها المغرب.
بيراميدز، هو نادي كرة قدم مصري تأسس في عام 2008، تحت اسم "الأسيوطي سبورت"، ثم اشتراه المستثمر السعودي تركي آل الشيخ، في عام 2018، قبل أن يصبح تحت إدارة ممدوح عيد، كرئيس تنفيذي، ويباع النادي إلى المستثمر الإماراتي سالم الشمسي.
النادي حقق نجاحات ملحوظة، مثل الوصول إلى نهائي كأس مصر 2019، قبل أن يحقق دوري أبطال أفريقيا في 2024 - 2025، ومن بعدها كأس القارات الثلاث، لكنه واجه انتقادات سابقة بشأن الاستثمارات الأجنبية والنزاعات المالية، مثل قضية نادي النجوم، التي أدت إلى اتهامات بتلاعب في الرخص.
اليوم، يواجه النادي اتهامات أكثر خطورة تتعلق بقطاع الناشئين، إذ يُزعم أن إدارة النادي "لجأت إلى التزوير لتقييد لاعبين قاصرين"، ما يهدد مستقبلهم الرياضي.
وتعود جذور القضية إلى نزاع قانوني قائم منذ أكثر من عام أمام المحكمة الرياضية الدولية (CAS)، حيث حاول أولياء أمور بعض الناشئين (مواليد 2009)، نقل أبنائهم إلى أندية أخرى.
ووفقا لمستندات الاتحاد، أصدر الجهاز الرسمي في 27 أغسطس/ آب 2024، وثيقة رسمية تفيد بأن هؤلاء اللاعبين "أحرار" وغيرُ مقيدين بقوائم بيراميدز، ما يسمح لهم بالانتقال دون تعويضات تدريبية إضافية، وفق لوائح الـ"فيفا" للاعبين الهواة.
لكن المفاجأة جاءت لاحقا، إذ اكتشفت الأسر أن أسماء أبنائها قُيدت مرة أخرى في سجلات الاتحاد باسم بيراميدز، رغم الوثيقة السابقة، وهذا التحول أثار شكوكا في التلاعب، خاصة أن اللاعبين انقطعوا عن تدريبات النادي، وانضموا إلى فريق آخر بشكل غير رسمي.
وفي 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، تقدّمت 4 أسر ببلاغ رسمي إلى النائب العام المصري، يمثلها المحامي محمد رشوان، ضد ممدوح عيد، ومسؤول قيد اللاعبين في النادي.
البلاغ طالب بتحقيق عاجل، واستدعاء المشتبهين، والحفاظ على الاستمارات الأصلية لفحصها في مصلحة الطب الشرعي لكشف التزييف.
3 اتهامات رئيسية تواجه بيراميدز هي:
1) التزوير في محررات رسمية.
وقال المحامي المصري محمد رشوان، إنه "تقدّم ببلاغ للنائب العام المصري بصفته وكيلًا عن 4 من ناشئي نادي بيراميدز، بشأن حدوث واقعة تزوير في عقودهم"، موضحًا أن "أهالي اللاعبين بعدما حصلوا على إفادات رسمية من منطقة بني سويف لكرة القدم واتحاد الكرة بأن أبناءهم أحرار غير مقيّدين بالنادي، فوجئ الأهالي بإعادة قيد اللاعبين دون التوقيع على عقود أو استمارات، ما يمثل جرائم تزوير واستغلال قصّر وإجبار على العمل".
وأضاف رشوان في تصريحات لـ"سبوتنيك": "طلبنا من النيابة ضم استمارات القيد، وستقوم النيابة بطلب الاستمارات لعرضها على الطب الشرعي لاستكتاب أولياء الأمور للتأكد من صحة الواقعة".
سهام الانتقاد تطال الركراكي وحسام حسن قبل كأس الأمم الأفريقية
طالت سهام النقد الجماهيري والإعلامي كلًا من وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، وكذلك حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، وذلك قبل فترة وجيزة من بدء منافسات كأس الأمم الأفريقية التي يستضيفها المغرب.
تراجع الأداء الفني لرابع العالم، الذي يستضيف البطولة على أرضه ووسط جماهيره، دفع الجماهير المغربية والإعلام لتوجيه سهام الانتقاد إلى وليد الركراكي، مدرب الفريق، وكذلك ما حدث مع حسام حسن، في القاهرة، الذي واجه عاصفة انتقادات كبيرة بعد ظهور المنتخب المصري حامل لقب كأس الأمم الأفريقية 7 مرات بأداء باهت في الدورة الرباعية بالإمارات.
الانتقادات دفعت المديرين الفنيين للرد بشكل أجّج نيران الانتقادات أكثر وأحدث صخبًا، في وقت يحتاج فيه المنتخبان إلى الهدوء قبل بدء المنافسات.
وقال الكاتب الصحفي عمر البانوبي، إن "الأسباب الرئيسية لتراجع الأداء الفني للمنتخبين المغربي والمصري يرجع لعدة عوامل، منها الإصابات والغيابات في المنتخبين"، مشددًا على أن "المباريات الودية لا تعطي إشارات واضحة عن مستوى المنتخبين المنتظر تقديمه في بطولة الأمم الأفريقية".
وأضاف البانوبي، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "التصريحات الأخيرة لوليد الركراكي، مدرب المنتخب المغربي، التي قال فيها إنه أعظم مدرب في تاريخ المغرب، وكذا، حسام حسن، مدرب مصر الذي اتهم منتقديه بعدم الوطنية، تضع المدربين واللاعبين تحت ضغط كبير"، موضحًا أن "ما قاله حسام حسن، يدل على عدم شعوره بالأمان بالبقاء في منصبه، وكذلك عدم الثقة في قدراته الفنية".