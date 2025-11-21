https://sarabic.ae/20251121/اجتماع-رفيع-المستوى-في-موسكو-لتعزيز-التعاون-الليبي-الروسي--بمجالات-الإعمار-والتنمية-1107369207.html
اجتماع رفيع المستوى في موسكو لتعزيز التعاون الليبي الروسي بمجالات الإعمار والتنمية
اجتماع رفيع المستوى في موسكو لتعزيز التعاون الليبي الروسي بمجالات الإعمار والتنمية
سبوتنيك عربي
عقد مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، بالقاسم خليفة حفتر، والوفد المرافق له، اجتماعًا رفيع المستوى في مقر الحكومة الروسية، في إطار زيارته الرسمية... 21.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-21T13:09+0000
2025-11-21T13:09+0000
2025-11-21T13:09+0000
حصري
أخبار ليبيا اليوم
روسيا
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/15/1107367401_0:56:1080:664_1920x0_80_0_0_e1a038ab6e2a1dccb8e8278fb17717f4.jpg
وترأس الاجتماع نائب رئيس الحكومة الروسية ألكسندر نوفاك، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين الروس، بينهم وزراء التعليم العالي والطاقة والبناء والتعمير والاقتصاد والتجارة، إضافة إلى نائب وزير الدفاع وعدد من ممثلي المؤسسات الرسمية.وناقش الجانبان خلال الاجتماع الموسع جملة من الملفات المشتركة التي تهدف إلى تعزيز مستوى التعاون الاستراتيجي بين البلدين، خاصة في مجالات إعادة الإعمار والتنمية.وتركّزت المباحثات على آليات دعم المشاريع المدرجة ضمن خطة الصندوق، وتوسيع الشراكات التقنية واللوجستية، إلى جانب بحث فرص مشاركة الشركات الروسية في برامج الإعمار المقررة في مختلف المدن الليبية.ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود صندوق التنمية وإعادة الإعمار لتطوير علاقاته الدولية والبحث عن شراكات تسهم في تنفيذ خطته الشاملة لإعادة بناء البنية التحتية ودفع عجلة التنمية في ليبيا.فيما التقى بالقاسم خليفة حفتر، أمس الخميس، بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وذلك في مقر وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو.وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك بين الجانبين، خصوصًا في مجالات الإعمار والتنمية، إلى جانب استعراض فرص دعم المشاريع الحيوية في ليبيا، وتعزيز الشراكات الفنية والاقتصادية بما يسهم في تسريع جهود إعادة الإعمار.كما ناقش الطرفان سبل تنسيق الجهود بين المؤسسات الليبية والروسية، وتبادل الخبرات في المجالات الهندسية والتقنية، بما يعزز مسار الاستقرار والتنمية في ليبيا.
https://sarabic.ae/20251120/مدير-صندوق-الإعمار-الليبي-يلتقي-لافروف-لبحث-آفاق-التنمية-بين-ليبيا-وروسيا-1107323384.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
ماهر الشاعري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg
ماهر الشاعري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/15/1107367401_61:0:1021:720_1920x0_80_0_0_f3a997b59db6b198a9095c897e860277.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ماهر الشاعري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg
حصري, أخبار ليبيا اليوم, روسيا, العالم العربي, الأخبار
حصري, أخبار ليبيا اليوم, روسيا, العالم العربي, الأخبار
اجتماع رفيع المستوى في موسكو لتعزيز التعاون الليبي الروسي بمجالات الإعمار والتنمية
ماهر الشاعري
مراسل وكالة "سبوتنيك" في ليبيا
حصري
عقد مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، بالقاسم خليفة حفتر، والوفد المرافق له، اجتماعًا رفيع المستوى في مقر الحكومة الروسية، في إطار زيارته الرسمية لروسيا الاتحادية.
وترأس الاجتماع نائب رئيس الحكومة الروسية ألكسندر نوفاك، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين الروس، بينهم وزراء التعليم العالي والطاقة والبناء والتعمير والاقتصاد والتجارة، إضافة إلى نائب وزير الدفاع وعدد من ممثلي المؤسسات الرسمية.
وناقش الجانبان خلال الاجتماع الموسع جملة من الملفات المشتركة التي تهدف إلى تعزيز مستوى التعاون الاستراتيجي بين البلدين، خاصة في مجالات إعادة الإعمار والتنمية.
وتركّزت المباحثات على آليات دعم المشاريع المدرجة ضمن خطة الصندوق، وتوسيع الشراكات التقنية واللوجستية، إلى جانب بحث فرص مشاركة الشركات الروسية في برامج الإعمار المقررة في مختلف المدن الليبية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود صندوق التنمية وإعادة الإعمار لتطوير علاقاته الدولية والبحث عن شراكات تسهم في تنفيذ خطته الشاملة لإعادة بناء البنية التحتية ودفع عجلة التنمية في ليبيا.
فيما التقى بالقاسم خليفة حفتر، أمس الخميس، بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
، وذلك في مقر وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو.
وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك بين الجانبين، خصوصًا في مجالات الإعمار والتنمية، إلى جانب استعراض فرص دعم المشاريع الحيوية في ليبيا، وتعزيز الشراكات الفنية والاقتصادية بما يسهم في تسريع جهود إعادة الإعمار.
كما ناقش الطرفان سبل تنسيق الجهود بين المؤسسات الليبية والروسية،
وتبادل الخبرات في المجالات الهندسية والتقنية، بما يعزز مسار الاستقرار والتنمية في ليبيا.