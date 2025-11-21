اجتماع رفيع المستوى في موسكو لتعزيز التعاون الليبي الروسي بمجالات الإعمار والتنمية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
اتفاق مؤقت بين الصين وواشنطن.. بداية لإنهاء الحرب التجارية أم يؤجلها فقط؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:46 GMT
10 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
11:29 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
نبض افريقيا
خطة تهجير مريبة لأكثر من ثلاثمائة فلسطيني لجنوب أفريقيا تثير القلق
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
13:03 GMT
14 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
13:18 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
17:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
حصاد الأسبوع
خبير: كل الأحداث تدل على فشل السياسة الغربية بإلحاق هزيمة استراتيجية عسكرية واقتصادية لروسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
نحو تفعيل شراكة نووية سلمية.. بوتين والسيسي يشاركان في حفل تركيب مفاعل الضبعة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
19:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:18 GMT
14 د
ملفات ساخنة
نحو تفعيل شراكة نووية سلمية.. بوتين والسيسي يشاركان في حفل تركيب مفاعل الضبعة
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
دور مدينة جبيل "اللبنانية" التاريخي والحضاري في العصور القديمة
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
من الملعب
اتهامات بالتزوير في عقود الناشئين بنادي بيراميدز بطل أفريقيا.. والأزمات تحيط وليد الركراكي وحسام حسن
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
17:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
17:32 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تخترق الهدنة وتقتل عشرات الفلسطينيين في غزة مع استمرار الاعتداءات في الضفة الغربية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل لا تفهم إلا لغة الاستكبار في المنطقة وسيكون لذلك تدعيات كبيرة
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
اجتماع رفيع المستوى في موسكو لتعزيز التعاون الليبي الروسي بمجالات الإعمار والتنمية
اجتماع رفيع المستوى في موسكو لتعزيز التعاون الليبي الروسي بمجالات الإعمار والتنمية
سبوتنيك عربي
عقد مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، بالقاسم خليفة حفتر، والوفد المرافق له، اجتماعًا رفيع المستوى في مقر الحكومة الروسية، في إطار زيارته الرسمية... 21.11.2025, سبوتنيك عربي
أخبار ليبيا اليوم
روسيا
العالم العربي
الأخبار
وترأس الاجتماع نائب رئيس الحكومة الروسية ألكسندر نوفاك، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين الروس، بينهم وزراء التعليم العالي والطاقة والبناء والتعمير والاقتصاد والتجارة، إضافة إلى نائب وزير الدفاع وعدد من ممثلي المؤسسات الرسمية.وناقش الجانبان خلال الاجتماع الموسع جملة من الملفات المشتركة التي تهدف إلى تعزيز مستوى التعاون الاستراتيجي بين البلدين، خاصة في مجالات إعادة الإعمار والتنمية.وتركّزت المباحثات على آليات دعم المشاريع المدرجة ضمن خطة الصندوق، وتوسيع الشراكات التقنية واللوجستية، إلى جانب بحث فرص مشاركة الشركات الروسية في برامج الإعمار المقررة في مختلف المدن الليبية.ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود صندوق التنمية وإعادة الإعمار لتطوير علاقاته الدولية والبحث عن شراكات تسهم في تنفيذ خطته الشاملة لإعادة بناء البنية التحتية ودفع عجلة التنمية في ليبيا.فيما التقى بالقاسم خليفة حفتر، أمس الخميس، بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وذلك في مقر وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو.وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك بين الجانبين، خصوصًا في مجالات الإعمار والتنمية، إلى جانب استعراض فرص دعم المشاريع الحيوية في ليبيا، وتعزيز الشراكات الفنية والاقتصادية بما يسهم في تسريع جهود إعادة الإعمار.كما ناقش الطرفان سبل تنسيق الجهود بين المؤسسات الليبية والروسية، وتبادل الخبرات في المجالات الهندسية والتقنية، بما يعزز مسار الاستقرار والتنمية في ليبيا.
اجتماع رفيع المستوى في موسكو لتعزيز التعاون الليبي الروسي بمجالات الإعمار والتنمية

حصري
عقد مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، بالقاسم خليفة حفتر، والوفد المرافق له، اجتماعًا رفيع المستوى في مقر الحكومة الروسية، في إطار زيارته الرسمية لروسيا الاتحادية.
وترأس الاجتماع نائب رئيس الحكومة الروسية ألكسندر نوفاك، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين الروس، بينهم وزراء التعليم العالي والطاقة والبناء والتعمير والاقتصاد والتجارة، إضافة إلى نائب وزير الدفاع وعدد من ممثلي المؤسسات الرسمية.
بالقاسم خليفة حفتر، مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا يلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2025
مدير صندوق الإعمار الليبي يلتقي لافروف لبحث آفاق التنمية بين ليبيا وروسيا
أمس, 12:05 GMT
وناقش الجانبان خلال الاجتماع الموسع جملة من الملفات المشتركة التي تهدف إلى تعزيز مستوى التعاون الاستراتيجي بين البلدين، خاصة في مجالات إعادة الإعمار والتنمية.
وتركّزت المباحثات على آليات دعم المشاريع المدرجة ضمن خطة الصندوق، وتوسيع الشراكات التقنية واللوجستية، إلى جانب بحث فرص مشاركة الشركات الروسية في برامج الإعمار المقررة في مختلف المدن الليبية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود صندوق التنمية وإعادة الإعمار لتطوير علاقاته الدولية والبحث عن شراكات تسهم في تنفيذ خطته الشاملة لإعادة بناء البنية التحتية ودفع عجلة التنمية في ليبيا.
فيما التقى بالقاسم خليفة حفتر، أمس الخميس، بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وذلك في مقر وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو.
وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك بين الجانبين، خصوصًا في مجالات الإعمار والتنمية، إلى جانب استعراض فرص دعم المشاريع الحيوية في ليبيا، وتعزيز الشراكات الفنية والاقتصادية بما يسهم في تسريع جهود إعادة الإعمار.
كما ناقش الطرفان سبل تنسيق الجهود بين المؤسسات الليبية والروسية، وتبادل الخبرات في المجالات الهندسية والتقنية، بما يعزز مسار الاستقرار والتنمية في ليبيا.
