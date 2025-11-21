https://sarabic.ae/20251121/الرئيس-الإيراني-نقل-العاصمة-من-طهران-أصبح-ضرورة-لتجنب-كارثة-إنسانية-1107350159.html
الرئيس الإيراني: نقل العاصمة من طهران أصبح "ضرورة" لتجنب كارثة إنسانية
الرئيس الإيراني: نقل العاصمة من طهران أصبح "ضرورة" لتجنب كارثة إنسانية
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، الخميس، بأن هناك حاجة لنقل عاصمة الدولة من طهران، مشيرًا إلى أن البلاد لم تعد تملك أي خيار آخر في هذا الشأن، في ظل الأزمات... 21.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-21T03:48+0000
2025-11-21T03:48+0000
2025-11-21T03:54+0000
إيران
أخبار إيران
الرئيس الإيراني
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/03/1099201162_0:0:1550:872_1920x0_80_0_0_d847da5922585f798b92d9ce3feab3d1.jpg
وقال بزشكيان، خلال لقائه مع الأهالي في محافظة قزوين، بحسب ما نقلته وكالة "إيرنا": "اليوم الواقع هو أننا لم نعد نملك خياراً، فعملية نقل العاصمة أصبحت ضرورة".وأوضح رئيس الدولة أن السبب يعود إلى مشكلات كبيرة في توفير المياه، والتي قد تؤدي، إلى جانب النمو السكاني الحضري المتزايد، إلى كارثة إنسانية.وبحسب وكالة "تسنيم"، تشهد طهران أول نصف خريف خالٍ من الأمطار منذ 60 عامًا، ما زاد من حدة الجفاف المستمر لخمس سنوات، وأدى إلى تدهور الموارد السطحية والجوفية.وفي مارس/آذار الماضي، واجهت السلطات الإيرانية أزمة مائية خطيرة في أربع محافظات دفعة واحدة — خراسان ورضوي، ويزد، وأصفهان وطهران — نتيجة سنوات طويلة من الجفاف في هذه المناطق، وتتمثل المشكلة الرئيسية التي تواجهها الحكومة الإيرانية في هذه المناطق في جفاف الأنهار والمستنقعات والخزانات المائية وانخفاض كفاءة السدود.وتشهد إيران بشكل عام تراجعا حادا في معدلات الأمطار، إلا أن الأزمة تتركز في العاصمة التي تضم أكثر من 10 ملايين نسمة، إذ أدى انخفاض التساقطات وتراجع مخزون السدود إلى واحدة من أسوأ موجات الجفاف منذ عقود، ترافقت مع انقطاعات متكررة للمياه في مختلف أحياء المدينة.
https://sarabic.ae/20251117/من-الجفاف-إلى-الفيضانات-طقس-متقلب-يربك-إيران-1107195539.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/03/1099201162_173:0:1550:1033_1920x0_80_0_0_538d233c27ff328ad9fd48ab9aabc177.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, الرئيس الإيراني, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, الرئيس الإيراني, العالم, أخبار العالم الآن
الرئيس الإيراني: نقل العاصمة من طهران أصبح "ضرورة" لتجنب كارثة إنسانية
03:48 GMT 21.11.2025 (تم التحديث: 03:54 GMT 21.11.2025)
قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، الخميس، بأن هناك حاجة لنقل عاصمة الدولة من طهران، مشيرًا إلى أن البلاد لم تعد تملك أي خيار آخر في هذا الشأن، في ظل الأزمات البيئية والعمرانية التي تشهدها المدينة الأكبر في البلاد.
وقال بزشكيان، خلال لقائه مع الأهالي في محافظة قزوين، بحسب ما نقلته وكالة "إيرنا": "اليوم الواقع هو أننا لم نعد نملك خياراً، فعملية نقل العاصمة أصبحت ضرورة".
وأوضح رئيس الدولة أن السبب يعود إلى مشكلات كبيرة في توفير المياه، والتي قد تؤدي، إلى جانب النمو السكاني الحضري المتزايد، إلى كارثة إنسانية.
وبحسب وكالة
"تسنيم"، تشهد طهران أول نصف خريف خالٍ من الأمطار منذ 60 عامًا، ما زاد من حدة الجفاف المستمر لخمس سنوات، وأدى إلى تدهور الموارد السطحية والجوفية.
وفي مارس/آذار الماضي، واجهت السلطات الإيرانية أزمة مائية خطيرة في أربع محافظات دفعة واحدة
— خراسان ورضوي، ويزد، وأصفهان وطهران — نتيجة سنوات طويلة من الجفاف في هذه المناطق، وتتمثل المشكلة الرئيسية التي تواجهها الحكومة الإيرانية في هذه المناطق في جفاف الأنهار والمستنقعات والخزانات المائية وانخفاض كفاءة السدود.
وتشهد إيران بشكل عام تراجعا حادا في معدلات الأمطار، إلا أن الأزمة تتركز في العاصمة التي تضم أكثر من 10 ملايين نسمة، إذ أدى انخفاض التساقطات وتراجع مخزون السدود إلى واحدة من أسوأ موجات الجفاف منذ عقود، ترافقت مع انقطاعات متكررة للمياه في مختلف أحياء المدينة.