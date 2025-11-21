https://sarabic.ae/20251121/الرئيس-الإيراني-نقل-العاصمة-من-طهران-أصبح-ضرورة-لتجنب-كارثة-إنسانية-1107350159.html

الرئيس الإيراني: نقل العاصمة من طهران أصبح "ضرورة" لتجنب كارثة إنسانية

الرئيس الإيراني: نقل العاصمة من طهران أصبح "ضرورة" لتجنب كارثة إنسانية

سبوتنيك عربي

قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، الخميس، بأن هناك حاجة لنقل عاصمة الدولة من طهران، مشيرًا إلى أن البلاد لم تعد تملك أي خيار آخر في هذا الشأن، في ظل الأزمات... 21.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-21T03:48+0000

2025-11-21T03:48+0000

2025-11-21T03:54+0000

إيران

أخبار إيران

الرئيس الإيراني

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/03/1099201162_0:0:1550:872_1920x0_80_0_0_d847da5922585f798b92d9ce3feab3d1.jpg

وقال بزشكيان، خلال لقائه مع الأهالي في محافظة قزوين، بحسب ما نقلته وكالة "إيرنا": "اليوم الواقع هو أننا لم نعد نملك خياراً، فعملية نقل العاصمة أصبحت ضرورة".وأوضح رئيس الدولة أن السبب يعود إلى مشكلات كبيرة في توفير المياه، والتي قد تؤدي، إلى جانب النمو السكاني الحضري المتزايد، إلى كارثة إنسانية.وبحسب وكالة "تسنيم"، تشهد طهران أول نصف خريف خالٍ من الأمطار منذ 60 عامًا، ما زاد من حدة الجفاف المستمر لخمس سنوات، وأدى إلى تدهور الموارد السطحية والجوفية.وفي مارس/آذار الماضي، واجهت السلطات الإيرانية أزمة مائية خطيرة في أربع محافظات دفعة واحدة — خراسان ورضوي، ويزد، وأصفهان وطهران — نتيجة سنوات طويلة من الجفاف في هذه المناطق، وتتمثل المشكلة الرئيسية التي تواجهها الحكومة الإيرانية في هذه المناطق في جفاف الأنهار والمستنقعات والخزانات المائية وانخفاض كفاءة السدود.وتشهد إيران بشكل عام تراجعا حادا في معدلات الأمطار، إلا أن الأزمة تتركز في العاصمة التي تضم أكثر من 10 ملايين نسمة، إذ أدى انخفاض التساقطات وتراجع مخزون السدود إلى واحدة من أسوأ موجات الجفاف منذ عقود، ترافقت مع انقطاعات متكررة للمياه في مختلف أحياء المدينة.

https://sarabic.ae/20251117/من-الجفاف-إلى-الفيضانات-طقس-متقلب-يربك-إيران-1107195539.html

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الرئيس الإيراني, العالم, أخبار العالم الآن