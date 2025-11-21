عربي
الرئيس الإيراني: نقل العاصمة من طهران أصبح "ضرورة" لتجنب كارثة إنسانية
الرئيس الإيراني: نقل العاصمة من طهران أصبح "ضرورة" لتجنب كارثة إنسانية
03:48 GMT 21.11.2025 (تم التحديث: 03:54 GMT 21.11.2025)
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان
قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، الخميس، بأن هناك حاجة لنقل عاصمة الدولة من طهران، مشيرًا إلى أن البلاد لم تعد تملك أي خيار آخر في هذا الشأن، في ظل الأزمات البيئية والعمرانية التي تشهدها المدينة الأكبر في البلاد.
وقال بزشكيان، خلال لقائه مع الأهالي في محافظة قزوين، بحسب ما نقلته وكالة "إيرنا": "اليوم الواقع هو أننا لم نعد نملك خياراً، فعملية نقل العاصمة أصبحت ضرورة".
فيضان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2025
مجتمع
من الجفاف إلى الفيضانات... طقس متقلب يربك إيران
17 نوفمبر, 13:59 GMT
وأوضح رئيس الدولة أن السبب يعود إلى مشكلات كبيرة في توفير المياه، والتي قد تؤدي، إلى جانب النمو السكاني الحضري المتزايد، إلى كارثة إنسانية.
وبحسب وكالة "تسنيم"، تشهد طهران أول نصف خريف خالٍ من الأمطار منذ 60 عامًا، ما زاد من حدة الجفاف المستمر لخمس سنوات، وأدى إلى تدهور الموارد السطحية والجوفية.
وفي مارس/آذار الماضي، واجهت السلطات الإيرانية أزمة مائية خطيرة في أربع محافظات دفعة واحدة — خراسان ورضوي، ويزد، وأصفهان وطهران — نتيجة سنوات طويلة من الجفاف في هذه المناطق، وتتمثل المشكلة الرئيسية التي تواجهها الحكومة الإيرانية في هذه المناطق في جفاف الأنهار والمستنقعات والخزانات المائية وانخفاض كفاءة السدود.
وتشهد إيران بشكل عام تراجعا حادا في معدلات الأمطار، إلا أن الأزمة تتركز في العاصمة التي تضم أكثر من 10 ملايين نسمة، إذ أدى انخفاض التساقطات وتراجع مخزون السدود إلى واحدة من أسوأ موجات الجفاف منذ عقود، ترافقت مع انقطاعات متكررة للمياه في مختلف أحياء المدينة.
