المبعوث الخاص للرئيس الروسي: خطة ترامب تهدف لإنقاذ أوكرانيا من خسائر أكبر

المبعوث الخاص للرئيس الروسي: خطة ترامب تهدف لإنقاذ أوكرانيا من خسائر أكبر

قال كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والمبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري-الاقتصادي مع الدول الأجنبية، الحمعة، إن خطة الرئيس... 21.11.2025

وكتب دميترييف على منصة "إكس": "يفوت الكثيرون، بسبب دعاية دعاة الحرب، أن خطة ترامب للسلام مصممة لإنقاذ أوكرانيا من خسائر أكبر في الأراضي والأرواح. انظروا جيداً إلى أولئك الذين يهاجمون الخطة بشراسة، وكيف يستفيدون من الحرب التي لا تنتهي".وأضاف دميترييف أن دعاة الحرب "يأملون على الأرجح بالحصول على مرحاض ذهبي".وكان البيت الأبيض قد أعلن في وقت سابق أن المفاوضات بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية مستمرة، وأن هناك خطة وافق عليها الرئيس الأمريكي.وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق، الجمعة، بأنه سيتعين على فلاديمير زيلينسكي الموافقة على خطة السلام الخاصة بأوكرانيا، معتبرا أن يوم الخميس المقبل، 27 تشرين الثاني/ نوفمبر، هو "موعد نهائي مناسب" لكييف كي تقبل بشروط خطته للسلام.فيما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تشكل أساسا لتسوية نهائية في أوكرانيا، لافتا إلى أن أوكرانيا تفتقر إلى معلومات موضوعية حول الوضع الحقيقي في ساحة المعركة.من جانبه، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن موسكو لم تتلقَّ رسمياً أي معلومات عن الخطة الأمريكية، مشيراً إلى وجود أفكار معينة لدى الجانب الأمريكي، لكن لا يجري حالياً أي نقاش مفصل حولها.وأكد بيسكوف أن روسيا لا تزال منفتحة بالكامل على مفاوضات السلام، وتبقى على أرضية التفاهمات التي جرت بين قادة روسيا والولايات المتحدة في أنكوريدج، مضيفا أن على "النظام في كييف" اتخاذ قرار مسئول والبدء بالتفاوض، إذ إن مساحة حرية اتخاذ القرار لديه تضيق مع استمرار فقدان الأراضي.وفي سياق الحديث عن عمليات القوات الروسية، قال بيسكوف إن ما يحدث هو "إجبار لفلاديمير زيلينسكي ونظامه على حل سلمي"، مضيفاً أن استمرار القتال بالنسبة لكييف "غير مجدٍ وخطير".

