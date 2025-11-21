المبعوث الخاص للرئيس الروسي: خطة ترامب تهدف لإنقاذ أوكرانيا من خسائر أكبر

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
اتفاق مؤقت بين الصين وواشنطن.. بداية لإنهاء الحرب التجارية أم يؤجلها فقط؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:46 GMT
10 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
11:29 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
نبض افريقيا
خطة تهجير مريبة لأكثر من ثلاثمائة فلسطيني لجنوب أفريقيا تثير القلق
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
13:03 GMT
14 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
13:18 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
17:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
حصاد الأسبوع
خبير: كل الأحداث تدل على فشل السياسة الغربية بإلحاق هزيمة استراتيجية عسكرية واقتصادية لروسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
نحو تفعيل شراكة نووية سلمية.. بوتين والسيسي يشاركان في حفل تركيب مفاعل الضبعة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
19:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:18 GMT
14 د
ملفات ساخنة
نحو تفعيل شراكة نووية سلمية.. بوتين والسيسي يشاركان في حفل تركيب مفاعل الضبعة
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
دور مدينة جبيل "اللبنانية" التاريخي والحضاري في العصور القديمة
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
من الملعب
اتهامات بالتزوير في عقود الناشئين بنادي بيراميدز بطل أفريقيا.. والأزمات تحيط وليد الركراكي وحسام حسن
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
17:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
17:32 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تخترق الهدنة وتقتل عشرات الفلسطينيين في غزة مع استمرار الاعتداءات في الضفة الغربية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل لا تفهم إلا لغة الاستكبار في المنطقة وسيكون لذلك تدعيات كبيرة
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251121/المبعوث-الخاص-للرئيس-الروسي-خطة-ترامب-تهدف-لإنقاذ-أوكرانيا-من-خسائر-أكبر-1107383320.html
المبعوث الخاص للرئيس الروسي: خطة ترامب تهدف لإنقاذ أوكرانيا من خسائر أكبر
المبعوث الخاص للرئيس الروسي: خطة ترامب تهدف لإنقاذ أوكرانيا من خسائر أكبر
سبوتنيك عربي
قال كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والمبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري-الاقتصادي مع الدول الأجنبية، الحمعة، إن خطة الرئيس... 21.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-21T22:20+0000
2025-11-21T22:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
ترامب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/03/1106673779_0:222:2855:1827_1920x0_80_0_0_4f4e981d03b56911e2d21a73535ff9b6.jpg
وكتب دميترييف على منصة "إكس": "يفوت الكثيرون، بسبب دعاية دعاة الحرب، أن خطة ترامب للسلام مصممة لإنقاذ أوكرانيا من خسائر أكبر في الأراضي والأرواح. انظروا جيداً إلى أولئك الذين يهاجمون الخطة بشراسة، وكيف يستفيدون من الحرب التي لا تنتهي".وأضاف دميترييف أن دعاة الحرب "يأملون على الأرجح بالحصول على مرحاض ذهبي".وكان البيت الأبيض قد أعلن في وقت سابق أن المفاوضات بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية مستمرة، وأن هناك خطة وافق عليها الرئيس الأمريكي.وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق، الجمعة، بأنه سيتعين على فلاديمير زيلينسكي الموافقة على خطة السلام الخاصة بأوكرانيا، معتبرا أن يوم الخميس المقبل، 27 تشرين الثاني/ نوفمبر، هو "موعد نهائي مناسب" لكييف كي تقبل بشروط خطته للسلام.فيما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تشكل أساسا لتسوية نهائية في أوكرانيا، لافتا إلى أن أوكرانيا تفتقر إلى معلومات موضوعية حول الوضع الحقيقي في ساحة المعركة.من جانبه، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن موسكو لم تتلقَّ رسمياً أي معلومات عن الخطة الأمريكية، مشيراً إلى وجود أفكار معينة لدى الجانب الأمريكي، لكن لا يجري حالياً أي نقاش مفصل حولها.وأكد بيسكوف أن روسيا لا تزال منفتحة بالكامل على مفاوضات السلام، وتبقى على أرضية التفاهمات التي جرت بين قادة روسيا والولايات المتحدة في أنكوريدج، مضيفا أن على "النظام في كييف" اتخاذ قرار مسئول والبدء بالتفاوض، إذ إن مساحة حرية اتخاذ القرار لديه تضيق مع استمرار فقدان الأراضي.وفي سياق الحديث عن عمليات القوات الروسية، قال بيسكوف إن ما يحدث هو "إجبار لفلاديمير زيلينسكي ونظامه على حل سلمي"، مضيفاً أن استمرار القتال بالنسبة لكييف "غير مجدٍ وخطير".
https://sarabic.ae/20251121/ترامب-يحدد-27-نوفمبر-موعدا-نهائيا-لزيلينسكي-لقبول-خطة-السلام-في-أوكرانيا-1107382909.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/03/1106673779_62:0:2791:2047_1920x0_80_0_0_82ff660e7d7d5caa6a57755907f2fe2e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, ترامب
أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, ترامب

المبعوث الخاص للرئيس الروسي: خطة ترامب تهدف لإنقاذ أوكرانيا من خسائر أكبر

22:20 GMT 21.11.2025
© Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) / الانتقال إلى بنك الصوركيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية
كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2025
© Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
قال كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والمبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري-الاقتصادي مع الدول الأجنبية، الحمعة، إن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهدف إلى إنقاذ أوكرانيا من خسائر أكبر في الأراضي والأرواح.
وكتب دميترييف على منصة "إكس": "يفوت الكثيرون، بسبب دعاية دعاة الحرب، أن خطة ترامب للسلام مصممة لإنقاذ أوكرانيا من خسائر أكبر في الأراضي والأرواح. انظروا جيداً إلى أولئك الذين يهاجمون الخطة بشراسة، وكيف يستفيدون من الحرب التي لا تنتهي".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2025
ترامب يحدد 27 نوفمبر موعدا نهائيا لزيلينسكي لقبول خطة السلام في أوكرانيا
21:43 GMT
وأضاف دميترييف أن دعاة الحرب "يأملون على الأرجح بالحصول على مرحاض ذهبي".
وكان البيت الأبيض قد أعلن في وقت سابق أن المفاوضات بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية مستمرة، وأن هناك خطة وافق عليها الرئيس الأمريكي.
وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق، الجمعة، بأنه سيتعين على فلاديمير زيلينسكي الموافقة على خطة السلام الخاصة بأوكرانيا، معتبرا أن يوم الخميس المقبل، 27 تشرين الثاني/ نوفمبر، هو "موعد نهائي مناسب" لكييف كي تقبل بشروط خطته للسلام.
فيما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تشكل أساسا لتسوية نهائية في أوكرانيا، لافتا إلى أن أوكرانيا تفتقر إلى معلومات موضوعية حول الوضع الحقيقي في ساحة المعركة.
من جانبه، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن موسكو لم تتلقَّ رسمياً أي معلومات عن الخطة الأمريكية، مشيراً إلى وجود أفكار معينة لدى الجانب الأمريكي، لكن لا يجري حالياً أي نقاش مفصل حولها.
وأكد بيسكوف أن روسيا لا تزال منفتحة بالكامل على مفاوضات السلام، وتبقى على أرضية التفاهمات التي جرت بين قادة روسيا والولايات المتحدة في أنكوريدج، مضيفا أن على "النظام في كييف" اتخاذ قرار مسئول والبدء بالتفاوض، إذ إن مساحة حرية اتخاذ القرار لديه تضيق مع استمرار فقدان الأراضي.
وفي سياق الحديث عن عمليات القوات الروسية، قال بيسكوف إن ما يحدث هو "إجبار لفلاديمير زيلينسكي ونظامه على حل سلمي"، مضيفاً أن استمرار القتال بالنسبة لكييف "غير مجدٍ وخطير".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала