https://sarabic.ae/20251121/المقاتلة-سو-75-تشيك-ميت-1107372349.html
المقاتلة "سو-75 تشيك ميت"
المقاتلة "سو-75 تشيك ميت"
سبوتنيك عربي
تعد المقاتلة الروسية "سو-75 تشيك ميت" واحدة من أحدث المشاريع في عالم الطيران العسكري، حيث تجمع بين تقنيات الجيل الخامس والقدرة على التخفي مع تكلفة تشغيل منخفضة... 21.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-21T14:25+0000
2025-11-21T14:25+0000
2025-11-21T14:25+0000
العالم
روسيا
مقاتلة
روسية
الجيل الخامس
وسائط متعددة
فيديو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/15/1107371848_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f802751521f1535c1e8f2ab6d746c353.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/15/1107371848_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_d78fb1a33afce6c290cd42f1f7a0bc2c.png
المقاتلة سو-75 "تشيك ميت"
سبوتنيك عربي
المقاتلة سو-75 "تشيك ميت"
2025-11-21T14:25+0000
true
PT0M23S
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, روسيا, مقاتلة, روسية, الجيل الخامس, видео, فيديو
العالم, روسيا, مقاتلة, روسية, الجيل الخامس, видео, فيديو
المقاتلة "سو-75 تشيك ميت"
تعد المقاتلة الروسية "سو-75 تشيك ميت" واحدة من أحدث المشاريع في عالم الطيران العسكري، حيث تجمع بين تقنيات الجيل الخامس والقدرة على التخفي مع تكلفة تشغيل منخفضة نسبيا. تم تصميمها لتقديم أداء عال في القتال الجوي ضد خصوم يفوقونها عددا، ما يجعلها خيارا استراتيجيا للطائرات التكتيكية الخفيفة الحديثة.