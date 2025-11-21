https://sarabic.ae/20251121/باحث-سياسي-الموقف-الروسي-متماسك-سياسيا-وعسكريا-واستخباراتيا-1107377523.html

باحث سياسي: الموقف الروسي متماسك سياسيا وعسكريا واستخباراتيا

باحث سياسي: الموقف الروسي متماسك سياسيا وعسكريا واستخباراتيا

علق الباحث السياسي والقيادي في الحزب الشيوعي الأردني، نضال مضية، على إعلان الكرملين الانفتاح على الحوار، مشيرا إلى أن "التقلب في الموقف الأمريكي تجاه الأزمة... 21.11.2025, سبوتنيك عربي

وأشار مضية، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى "وجود مؤشرات تؤكد أن الولايات المتحدة تستجيب بشكل ملموس للطرح الروسي وشروطه التي أكد عليها منذ بدء العملية العسكرية الخاصة"، والمتمثلة بـسيادة روسيا على "روسيا الجديدة"، و"تقليص عديد القوات الأوكرانية، وحياد أوكرانيا وعدم انضمامها إلى حلف الناتو، وتقليص النزعات النازية داخل أوكرانيا".واعتبر مضية أن "أوروبا لم تتخذ يوما موقفا سياسيا متمايزا عن الولايات المتحدة، وسترضخ في النهاية للإرادة الأمريكية، خصوصا في ظل ضعفها الشديد واعتمادها على واشنطن في ملف الطاقة".وأوضح مضية أن "محاولات زعزعة الاستقرار وتدمير البنية التحتية في روسيا تهدف إلى انتزاع مواقف أكثر ليونة من القيادة الروسية، إلا أن موسكو ما زالت متمسكة بشروطها وموقفها من التسوية، في ظل استمرار التقدم العسكري الروسي". وأكد أن تعويل كييف على الضغط الغربي لإحداث تأثير حاسم هو "رهان خاسر"، مشيرا إلى أن "كشف وإحباط العمليات الاستخباراتية الأوكرانية يؤكد تماسك الموقف الروسي سياسيا وعسكريا واستخباراتيا".

