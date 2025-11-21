باحث سياسي: الموقف الروسي متماسك سياسيا وعسكريا واستخباراتيا
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالعرض العسكري في الساحة الحمراء بمناسبة الذكرى الـ79 للنصر على النازية
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov/
تابعنا عبر
حصري
علق الباحث السياسي والقيادي في الحزب الشيوعي الأردني، نضال مضية، على إعلان الكرملين الانفتاح على الحوار، مشيرا إلى أن "التقلب في الموقف الأمريكي تجاه الأزمة الأوكرانية يقترب من ذروته، مع تداول وسائل إعلام أمريكية معلومات عن موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خطة السلام".
وأشار مضية، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى "وجود مؤشرات تؤكد أن الولايات المتحدة تستجيب بشكل ملموس للطرح الروسي وشروطه التي أكد عليها منذ بدء العملية العسكرية الخاصة"، والمتمثلة بـسيادة روسيا على "روسيا الجديدة"، و"تقليص عديد القوات الأوكرانية، وحياد أوكرانيا وعدم انضمامها إلى حلف الناتو، وتقليص النزعات النازية داخل أوكرانيا".
وأضاف أن "أوروبا العجوز ترفض استسلام أوكرانيا، رغم ترحيبها بمبدأ المفاوضات، بشرط أن تدخل كييف إليها من موقع قوي، مع استمرار التعويل على التسليح وضخ الأسلحة".
واعتبر مضية أن "أوروبا لم تتخذ يوما موقفا سياسيا متمايزا عن الولايات المتحدة، وسترضخ في النهاية للإرادة الأمريكية، خصوصا في ظل ضعفها الشديد واعتمادها على واشنطن في ملف الطاقة".
ولفت الباحث السياسي إلى "التصدع الواضح في الموقف الغربي وداخل الاتحاد الأوروبي، من خلال مواقف متباينة وعدم استعداد بعض الدول لتقديم دفعات مالية جديدة". وأشار بالمقابل إلى أنه "لا مجال لإضعاف روسيا عسكريا أو اقتصاديا، خصوصا مع تسجيلها معدلات نمو لافتة"، معتبرا أن "الفضائح المتتالية ستدفع الشعوب الأوروبية إلى زيادة الضغط على حكوماتها لوقف دعم النظام الأوكراني الفاسد".
وأوضح مضية أن "محاولات زعزعة الاستقرار وتدمير البنية التحتية في روسيا تهدف إلى انتزاع مواقف أكثر ليونة من القيادة الروسية، إلا أن موسكو ما زالت متمسكة بشروطها وموقفها من التسوية، في ظل استمرار التقدم العسكري الروسي". وأكد أن تعويل كييف على الضغط الغربي لإحداث تأثير حاسم هو "رهان خاسر"، مشيرا إلى أن "كشف وإحباط العمليات الاستخباراتية الأوكرانية يؤكد تماسك الموقف الروسي سياسيا وعسكريا واستخباراتيا".