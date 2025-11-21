باحث سياسي: الموقف الروسي متماسك سياسيا وعسكريا واستخباراتيا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
اتفاق مؤقت بين الصين وواشنطن.. بداية لإنهاء الحرب التجارية أم يؤجلها فقط؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:46 GMT
10 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
11:29 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
نبض افريقيا
خطة تهجير مريبة لأكثر من ثلاثمائة فلسطيني لجنوب أفريقيا تثير القلق
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
13:03 GMT
14 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
13:18 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
17:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
حصاد الأسبوع
خبير: كل الأحداث تدل على فشل السياسة الغربية بإلحاق هزيمة استراتيجية عسكرية واقتصادية لروسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
نحو تفعيل شراكة نووية سلمية.. بوتين والسيسي يشاركان في حفل تركيب مفاعل الضبعة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
19:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:18 GMT
14 د
ملفات ساخنة
نحو تفعيل شراكة نووية سلمية.. بوتين والسيسي يشاركان في حفل تركيب مفاعل الضبعة
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
دور مدينة جبيل "اللبنانية" التاريخي والحضاري في العصور القديمة
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
من الملعب
اتهامات بالتزوير في عقود الناشئين بنادي بيراميدز بطل أفريقيا.. والأزمات تحيط وليد الركراكي وحسام حسن
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
17:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
17:32 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تخترق الهدنة وتقتل عشرات الفلسطينيين في غزة مع استمرار الاعتداءات في الضفة الغربية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل لا تفهم إلا لغة الاستكبار في المنطقة وسيكون لذلك تدعيات كبيرة
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
باحث سياسي: الموقف الروسي متماسك سياسيا وعسكريا واستخباراتيا
سبوتنيك عربي
علق الباحث السياسي والقيادي في الحزب الشيوعي الأردني، نضال مضية، على إعلان الكرملين الانفتاح على الحوار، مشيرا إلى أن "التقلب في الموقف الأمريكي تجاه الأزمة... 21.11.2025, سبوتنيك عربي
حصري
تقارير سبوتنيك
روسيا
وأشار مضية، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى "وجود مؤشرات تؤكد أن الولايات المتحدة تستجيب بشكل ملموس للطرح الروسي وشروطه التي أكد عليها منذ بدء العملية العسكرية الخاصة"، والمتمثلة بـسيادة روسيا على "روسيا الجديدة"، و"تقليص عديد القوات الأوكرانية، وحياد أوكرانيا وعدم انضمامها إلى حلف الناتو، وتقليص النزعات النازية داخل أوكرانيا".واعتبر مضية أن "أوروبا لم تتخذ يوما موقفا سياسيا متمايزا عن الولايات المتحدة، وسترضخ في النهاية للإرادة الأمريكية، خصوصا في ظل ضعفها الشديد واعتمادها على واشنطن في ملف الطاقة".وأوضح مضية أن "محاولات زعزعة الاستقرار وتدمير البنية التحتية في روسيا تهدف إلى انتزاع مواقف أكثر ليونة من القيادة الروسية، إلا أن موسكو ما زالت متمسكة بشروطها وموقفها من التسوية، في ظل استمرار التقدم العسكري الروسي". وأكد أن تعويل كييف على الضغط الغربي لإحداث تأثير حاسم هو "رهان خاسر"، مشيرا إلى أن "كشف وإحباط العمليات الاستخباراتية الأوكرانية يؤكد تماسك الموقف الروسي سياسيا وعسكريا واستخباراتيا".
باحث سياسي: الموقف الروسي متماسك سياسيا وعسكريا واستخباراتيا

حصري
علق الباحث السياسي والقيادي في الحزب الشيوعي الأردني، نضال مضية، على إعلان الكرملين الانفتاح على الحوار، مشيرا إلى أن "التقلب في الموقف الأمريكي تجاه الأزمة الأوكرانية يقترب من ذروته، مع تداول وسائل إعلام أمريكية معلومات عن موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خطة السلام".
وأشار مضية، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى "وجود مؤشرات تؤكد أن الولايات المتحدة تستجيب بشكل ملموس للطرح الروسي وشروطه التي أكد عليها منذ بدء العملية العسكرية الخاصة"، والمتمثلة بـسيادة روسيا على "روسيا الجديدة"، و"تقليص عديد القوات الأوكرانية، وحياد أوكرانيا وعدم انضمامها إلى حلف الناتو، وتقليص النزعات النازية داخل أوكرانيا".
وأضاف أن "أوروبا العجوز ترفض استسلام أوكرانيا، رغم ترحيبها بمبدأ المفاوضات، بشرط أن تدخل كييف إليها من موقع قوي، مع استمرار التعويل على التسليح وضخ الأسلحة".
واعتبر مضية أن "أوروبا لم تتخذ يوما موقفا سياسيا متمايزا عن الولايات المتحدة، وسترضخ في النهاية للإرادة الأمريكية، خصوصا في ظل ضعفها الشديد واعتمادها على واشنطن في ملف الطاقة".
مجتمع
الكرملين يكشف موقفه من "الخطة الأمريكية" للتسوية في أوكرانيا
12:57 GMT

ولفت الباحث السياسي إلى "التصدع الواضح في الموقف الغربي وداخل الاتحاد الأوروبي، من خلال مواقف متباينة وعدم استعداد بعض الدول لتقديم دفعات مالية جديدة". وأشار بالمقابل إلى أنه "لا مجال لإضعاف روسيا عسكريا أو اقتصاديا، خصوصا مع تسجيلها معدلات نمو لافتة"، معتبرا أن "الفضائح المتتالية ستدفع الشعوب الأوروبية إلى زيادة الضغط على حكوماتها لوقف دعم النظام الأوكراني الفاسد".

وأوضح مضية أن "محاولات زعزعة الاستقرار وتدمير البنية التحتية في روسيا تهدف إلى انتزاع مواقف أكثر ليونة من القيادة الروسية، إلا أن موسكو ما زالت متمسكة بشروطها وموقفها من التسوية، في ظل استمرار التقدم العسكري الروسي". وأكد أن تعويل كييف على الضغط الغربي لإحداث تأثير حاسم هو "رهان خاسر"، مشيرا إلى أن "كشف وإحباط العمليات الاستخباراتية الأوكرانية يؤكد تماسك الموقف الروسي سياسيا وعسكريا واستخباراتيا".
