بث مباشر.. رئيس جنوب أفريقيا يرحب بقادة "مجموعة العشرين" في جوهانسبرغ

رحّب رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، اليوم الجمعة، بقادة "مجموعة العشرين" الواصلين إلى مطار جوهانسبرغ الدولي، لحضور قمة قادة المجموعة برئاسة جنوب أفريقيا.
العالم
جنوب أفريقيا
مجموعة العشرين
ولا يُتوقع حضور أي ممثل للحكومة الأمريكية القمة، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الآونة الأخيرة، عدم سفره إلى جنوب أفريقيا لحضور قمة "مجموعة العشرين".
العالم, جنوب أفريقيا, مجموعة العشرين
10:28 GMT 21.11.2025 (تم التحديث: 10:34 GMT 21.11.2025)
رحّب رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، اليوم الجمعة، بقادة "مجموعة العشرين" الواصلين إلى مطار جوهانسبرغ الدولي، لحضور قمة قادة المجموعة برئاسة جنوب أفريقيا.
ومن بين القادة المدعوين، الرئيس النيجيري بولا تينوبو، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف.
ووصل رئيس الوفد الروسي إلى جوهانسبرغ، للمشاركة في قمة مجموعة الـ20.
ويرأس الوفد نائب رئيس المكتب التنفيذي للرئاسة الروسية مكسيم أوريشكين، وفقا لأمر وقّعه الرئيس فلاديمير بوتين.
ولا يُتوقع حضور أي ممثل للحكومة الأمريكية القمة، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الآونة الأخيرة، عدم سفره إلى جنوب أفريقيا لحضور قمة "مجموعة العشرين".
وسبق للرئيس الأمريكي أن انتقد جنوب أفريقيا في مناسبات عدة، ففي مايو/ أيار الماضي، وفي اجتماع مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، في البيت الأبيض، قرر ترامب عرض مقطع فيديو على الرئيس رامافوزا، يُظهر عنفًا مزعومًا ضد المزارعين البيض في جنوب أفريقيا، واصفًا الأحداث بـ"الإبادة الجماعية".
تجاهل رامافوزا معظم اللقطات، نافيًا المزاعم بأن جنوب أفريقيا تنتهج سياسات حكومية تهدف إلى انتهاك حقوق المزارعين البيض.