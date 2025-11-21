عربي
القوات الروسية تحرر 5 بلدات في دونيتسك ودنيبروبتروفسك- الدفاع الروسية
بث مباشر.. رئيس جنوب أفريقيا يرحب بقادة "مجموعة العشرين" في جوهانسبرغ
سبوتنيك عربي
رحّب رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، اليوم الجمعة، بقادة "مجموعة العشرين" الواصلين إلى مطار جوهانسبرغ الدولي، لحضور قمة قادة المجموعة برئاسة جنوب أفريقيا. 21.11.2025, سبوتنيك عربي
ومن بين القادة المدعوين، الرئيس النيجيري بولا تينوبو، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف.ووصل رئيس الوفد الروسي إلى جوهانسبرغ، للمشاركة في قمة مجموعة الـ20.ويرأس الوفد نائب رئيس المكتب التنفيذي للرئاسة الروسية مكسيم أوريشكين، وفقا لأمر وقّعه الرئيس فلاديمير بوتين.وسبق للرئيس الأمريكي أن انتقد جنوب أفريقيا في مناسبات عدة، ففي مايو/ أيار الماضي، وفي اجتماع مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، في البيت الأبيض، قرر ترامب عرض مقطع فيديو على الرئيس رامافوزا، يُظهر عنفًا مزعومًا ضد المزارعين البيض في جنوب أفريقيا، واصفًا الأحداث بـ"الإبادة الجماعية". تجاهل رامافوزا معظم اللقطات، نافيًا المزاعم بأن جنوب أفريقيا تنتهج سياسات حكومية تهدف إلى انتهاك حقوق المزارعين البيض.قمة العشرين لأول مرة في أفريقيا مع تحديات غياب قادة القوى العظمى والقضايا المؤلمة للقارة الأفريقية
بث مباشر.. رئيس جنوب أفريقيا يرحب بقادة "مجموعة العشرين" في جوهانسبرغ

10:28 GMT 21.11.2025 (تم التحديث: 10:34 GMT 21.11.2025)
© Ruptly
تابعنا عبر
رحّب رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، اليوم الجمعة، بقادة "مجموعة العشرين" الواصلين إلى مطار جوهانسبرغ الدولي، لحضور قمة قادة المجموعة برئاسة جنوب أفريقيا.
ومن بين القادة المدعوين، الرئيس النيجيري بولا تينوبو، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف.
ووصل رئيس الوفد الروسي إلى جوهانسبرغ، للمشاركة في قمة مجموعة الـ20.
ويرأس الوفد نائب رئيس المكتب التنفيذي للرئاسة الروسية مكسيم أوريشكين، وفقا لأمر وقّعه الرئيس فلاديمير بوتين.
قمة العشرين لأول مرة في أفريقيا مع تحديات غياب قادة القوى العظمى والقضايا المؤلمة للقارة الأفريقية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2025
راديو
قمة العشرين لأول مرة في أفريقيا مع تحديات غياب قادة القوى العظمى والقضايا المؤلمة للقارة الأفريقية
أمس, 09:38 GMT

ولا يُتوقع حضور أي ممثل للحكومة الأمريكية القمة، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الآونة الأخيرة، عدم سفره إلى جنوب أفريقيا لحضور قمة "مجموعة العشرين".

وسبق للرئيس الأمريكي أن انتقد جنوب أفريقيا في مناسبات عدة، ففي مايو/ أيار الماضي، وفي اجتماع مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، في البيت الأبيض، قرر ترامب عرض مقطع فيديو على الرئيس رامافوزا، يُظهر عنفًا مزعومًا ضد المزارعين البيض في جنوب أفريقيا، واصفًا الأحداث بـ"الإبادة الجماعية".
تجاهل رامافوزا معظم اللقطات، نافيًا المزاعم بأن جنوب أفريقيا تنتهج سياسات حكومية تهدف إلى انتهاك حقوق المزارعين البيض.
قمة العشرين لأول مرة في أفريقيا مع تحديات غياب قادة القوى العظمى والقضايا المؤلمة للقارة الأفريقية
