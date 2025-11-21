https://sarabic.ae/20251121/بث-مباشر-رئيس-جنوب-أفريقيا-يرحب-بقادة-مجموعة-العشرين-في-جوهانسبرغ-1107362700.html

بث مباشر.. رئيس جنوب أفريقيا يرحب بقادة "مجموعة العشرين" في جوهانسبرغ

رحّب رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، اليوم الجمعة، بقادة "مجموعة العشرين" الواصلين إلى مطار جوهانسبرغ الدولي، لحضور قمة قادة المجموعة برئاسة جنوب أفريقيا. 21.11.2025, سبوتنيك عربي

العالم

جنوب أفريقيا

مجموعة العشرين

ومن بين القادة المدعوين، الرئيس النيجيري بولا تينوبو، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف.ووصل رئيس الوفد الروسي إلى جوهانسبرغ، للمشاركة في قمة مجموعة الـ20.ويرأس الوفد نائب رئيس المكتب التنفيذي للرئاسة الروسية مكسيم أوريشكين، وفقا لأمر وقّعه الرئيس فلاديمير بوتين.وسبق للرئيس الأمريكي أن انتقد جنوب أفريقيا في مناسبات عدة، ففي مايو/ أيار الماضي، وفي اجتماع مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، في البيت الأبيض، قرر ترامب عرض مقطع فيديو على الرئيس رامافوزا، يُظهر عنفًا مزعومًا ضد المزارعين البيض في جنوب أفريقيا، واصفًا الأحداث بـ"الإبادة الجماعية". تجاهل رامافوزا معظم اللقطات، نافيًا المزاعم بأن جنوب أفريقيا تنتهج سياسات حكومية تهدف إلى انتهاك حقوق المزارعين البيض.قمة العشرين لأول مرة في أفريقيا مع تحديات غياب قادة القوى العظمى والقضايا المؤلمة للقارة الأفريقية

