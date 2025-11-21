https://sarabic.ae/20251121/فنانة-تشكيلية-جزائرية-المرأة-هي-الحرية-والمقاومة-تكون-عبر-الفن-والثقافة-1107374459.html

فنانة تشكيلية جزائرية: المرأة هي الحرية... والمقاومة تكون عبر الفن والثقافة

فنانة تشكيلية جزائرية: المرأة هي الحرية... والمقاومة تكون عبر الفن والثقافة

داخل معرض فني في العاصمة الجزائر، تقدّم الفنانة التشكيلية فاطمة الزهراء بوعوني، ابنة ولاية البليدة غربي الجزائر، معرضها تحت عنوان "امرأة حرة"، عشرات اللوحات... 21.11.2025, سبوتنيك عربي

وحاولت بوعوني، بلمستها الفنية، أن تبين صمود المرأة الجزائرية والعربية عبر التاريخ، فهي عاصرت جميع التحولات السياسية والاقتصادية التي يعيشها أي بلد وليس الجزائر فقط.وتابعت: "الموروث الثقافي الذي وصل إلينا اليوم عبر التاريخ، جاء بفضل مجهود نساء في الظل"، كاشفة أنها "بعد فقدان والدتها أرادت تكريم والدتها وجميع النساء اللواتي يضحين من أجل أولادهن وأوطانهم وتاريخهن"، مبينة أن "المرأة تكافح، بتربيتها لأولادها وتبحث عن الحرية بمفهومها الواسع، فالمقاومة الأكبر تكون عن طريق الفن والثقافة".وعن البعد التاريخي للوحاتها الفنية، قالت بوعوني: "خاصية النضال والكفاح موجودة في تكوينها البربري، وأن الجزائر كانت ملتقى الحضارات منذ قديم الزمان، لذا لديها قناعة راسخة أنه في أوقات السلم أو الحرب"، وأضافت: "كفاح المرأة يكون عن طريق الفن بأبعاده الواسعة، وأن النساء اليوم في عصر التواصل الاجتماعي، وكل واحدة تكافح بطريقتها، مثلما كافحت سابقا وساهمت في الكفاح المسلح وحتى الكفاح الناعم عن طريق الفن".وفي ما يخص المقاومة الفنية، قالت بوعوني، إن "المرأة الفلسطينية، تعيش أكبر ظلم نظرا لكل ما تفعله من أجل الوطن، كل ما يعيشه سكان غزة اليوم يدعو إلى الانتحار، لكن المرأة الفلسطنية تشبه العنقاء التي تعيد خلق نفسها من رمادها، وما زالت تكافح رغم كل شيء، وليس منذ حرب أكتوبر/ تشرين الأول فقط، فقط بل منذ سنوات من الظلم والمقاومة، ولا يمكن لأي لوحة فنية أن تعبر عن معاناة المرأة الفلسطينية، التي لا تحملها أي لوحة".وتنظّم الفنانة ورشات موسيقية طيلة افتتاح معرضها الفني، حيث أكدت أن البعد الموسيقي والفني التشكيلي حاضر جدا في لوحاتها، فهو معرض خاص لأنه المعرض الأول بعد وفاة والدتها، وأضافت: "نحن غالبا نفتتح المعرض ثم ينسى المكان، أردت تقديم نشاط موسيقي له علاقة وطيدة بالمرأة والفن، من النساء التي لا تحب الموسيقي، ولم تدندن يوما، وهذا حاضر في لوحاتي الفنية، وورشاتي تتميز ببعد ثقافي هو التعريف والترويج للموروث النسوي الذي يحوي اللباس والحلي والموسيقى والفن بصفة عامة" .

