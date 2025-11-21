https://sarabic.ae/20251121/فيكو-التوقيع-على-الخطة-الأمريكية-بشأن-أوكرانيا-سيجعل-روسيا-منتصرة-1107379716.html
فيكو: التوقيع على الخطة الأمريكية بشأن أوكرانيا سيجعل روسيا منتصرة
صرح رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، بأن روسيا ستخرج منتصرةً من الصراع مع أوكرانيا إذا وُقِّعت الخطة الأمريكية لحل الأزمة. 21.11.2025, سبوتنيك عربي
وقال فيكو في مؤتمر صحفي بُثَّ على صفحة الحكومة السلوفاكية على "فيسبوك"* (المحظورة في روسيا بسبب الأنشطة المتطرفة) يوم الجمعة: "إذا وُقِّعت هذه الخطة، ستخرج روسيا من هذه الحرب منتصرةً تمامًا، ومعززةً أخلاقيًا واقتصاديًا بشكل كبير".أعلن البيت الأبيض أن ممثلي الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا يواصلون مفاوضاتهم بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية، ولديهم خطة يوافق عليها الرئيس الأمريكي.صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بأن أوكرانيا تخسر الأراضي وأنه يسعى لإنهاء الصراع.وقال ترامب في مقابلة مع الصحفي برايان كيلميد: "إنهم (في أوكرانيا) يخسرون الأراضي... نحن نشارك في هذه (عملية السلام) لسبب واحد، نريد أن يتوقف القتل".وأكد البيت الأبيض، يوم الخميس الفائت، أن المحادثات بشأن الخطة الأمريكية لتسوية الأزمة في أوكرانيا لا تزال مستمرة، موضحا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤيد الخطة الجديدة المكونة من 28 نقطة، والتي ستكون مرضية للطرفين.
وقال فيكو في مؤتمر صحفي بُثَّ على صفحة الحكومة السلوفاكية على "فيسبوك"* (المحظورة في روسيا بسبب الأنشطة المتطرفة) يوم الجمعة: "إذا وُقِّعت هذه الخطة، ستخرج روسيا من هذه الحرب منتصرةً تمامًا، ومعززةً أخلاقيًا واقتصاديًا بشكل كبير".
وأشار فيكو إلى أنه عارض دائمًا انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، الأمر الذي جعله يتعرض لانتقادات لاذعة بشكل متكرر، ولكن الآن أصبح رفض كييف الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي مدرجًا في الخطة الأمريكية المقترحة لحل الوضع في أوكرانيا.
أعلن البيت الأبيض أن ممثلي الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا يواصلون مفاوضاتهم بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية، ولديهم خطة يوافق عليها الرئيس الأمريكي.
صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بأن أوكرانيا تخسر الأراضي وأنه يسعى لإنهاء الصراع.
وقال ترامب في مقابلة مع الصحفي برايان كيلميد: "إنهم (في أوكرانيا) يخسرون الأراضي... نحن نشارك في هذه (عملية السلام) لسبب واحد، نريد أن يتوقف القتل".
واعتبر ترامب أن يوم الخميس المقبل، 27 تشرين الثاني/ نوفمبر، هو "موعد نهائي مناسب" لكييف كي تقبل بشروط خطته للسلام.
وأكد البيت الأبيض، يوم الخميس الفائت، أن المحادثات بشأن الخطة الأمريكية لتسوية الأزمة في أوكرانيا لا تزال مستمرة، موضحا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤيد الخطة الجديدة المكونة من 28 نقطة، والتي ستكون مرضية للطرفين.