فيكو: التوقيع على الخطة الأمريكية بشأن أوكرانيا سيجعل روسيا منتصرة

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
اتفاق مؤقت بين الصين وواشنطن.. بداية لإنهاء الحرب التجارية أم يؤجلها فقط؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:46 GMT
10 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
11:29 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
نبض افريقيا
خطة تهجير مريبة لأكثر من ثلاثمائة فلسطيني لجنوب أفريقيا تثير القلق
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
13:03 GMT
14 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
13:18 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
17:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
حصاد الأسبوع
خبير: كل الأحداث تدل على فشل السياسة الغربية بإلحاق هزيمة استراتيجية عسكرية واقتصادية لروسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
نحو تفعيل شراكة نووية سلمية.. بوتين والسيسي يشاركان في حفل تركيب مفاعل الضبعة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
19:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:18 GMT
14 د
ملفات ساخنة
نحو تفعيل شراكة نووية سلمية.. بوتين والسيسي يشاركان في حفل تركيب مفاعل الضبعة
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
دور مدينة جبيل "اللبنانية" التاريخي والحضاري في العصور القديمة
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
من الملعب
اتهامات بالتزوير في عقود الناشئين بنادي بيراميدز بطل أفريقيا.. والأزمات تحيط وليد الركراكي وحسام حسن
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
17:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
17:32 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تخترق الهدنة وتقتل عشرات الفلسطينيين في غزة مع استمرار الاعتداءات في الضفة الغربية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل لا تفهم إلا لغة الاستكبار في المنطقة وسيكون لذلك تدعيات كبيرة
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
فيكو: التوقيع على الخطة الأمريكية بشأن أوكرانيا سيجعل روسيا منتصرة
فيكو: التوقيع على الخطة الأمريكية بشأن أوكرانيا سيجعل روسيا منتصرة
فيكو: التوقيع على الخطة الأمريكية بشأن أوكرانيا سيجعل روسيا منتصرة
وقال فيكو في مؤتمر صحفي بُثَّ على صفحة الحكومة السلوفاكية على "فيسبوك"* (المحظورة في روسيا بسبب الأنشطة المتطرفة) يوم الجمعة: "إذا وُقِّعت هذه الخطة، ستخرج روسيا من هذه الحرب منتصرةً تمامًا، ومعززةً أخلاقيًا واقتصاديًا بشكل كبير".أعلن البيت الأبيض أن ممثلي الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا يواصلون مفاوضاتهم بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية، ولديهم خطة يوافق عليها الرئيس الأمريكي.صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بأن أوكرانيا تخسر الأراضي وأنه يسعى لإنهاء الصراع.وقال ترامب في مقابلة مع الصحفي برايان كيلميد: "إنهم (في أوكرانيا) يخسرون الأراضي... نحن نشارك في هذه (عملية السلام) لسبب واحد، نريد أن يتوقف القتل".وأكد البيت الأبيض، يوم الخميس الفائت، أن المحادثات بشأن الخطة الأمريكية لتسوية الأزمة في أوكرانيا لا تزال مستمرة، موضحا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤيد الخطة الجديدة المكونة من 28 نقطة، والتي ستكون مرضية للطرفين.
روسيا

فيكو: التوقيع على الخطة الأمريكية بشأن أوكرانيا سيجعل روسيا منتصرة

18:46 GMT 21.11.2025
© Sputnik . KENZO TRIBOUILLARDرئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو
رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2025
© Sputnik . KENZO TRIBOUILLARD
تابعنا عبر
صرح رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، بأن روسيا ستخرج منتصرةً من الصراع مع أوكرانيا إذا وُقِّعت الخطة الأمريكية لحل الأزمة.
وقال فيكو في مؤتمر صحفي بُثَّ على صفحة الحكومة السلوفاكية على "فيسبوك"* (المحظورة في روسيا بسبب الأنشطة المتطرفة) يوم الجمعة: "إذا وُقِّعت هذه الخطة، ستخرج روسيا من هذه الحرب منتصرةً تمامًا، ومعززةً أخلاقيًا واقتصاديًا بشكل كبير".
وأشار فيكو إلى أنه عارض دائمًا انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، الأمر الذي جعله يتعرض لانتقادات لاذعة بشكل متكرر، ولكن الآن أصبح رفض كييف الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي مدرجًا في الخطة الأمريكية المقترحة لحل الوضع في أوكرانيا.
أعلن البيت الأبيض أن ممثلي الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا يواصلون مفاوضاتهم بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية، ولديهم خطة يوافق عليها الرئيس الأمريكي.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين: خطة ترامب للسلام في أوكرانيا تمت مناقشتها قبل اجتماع ألاسكا
17:29 GMT
صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بأن أوكرانيا تخسر الأراضي وأنه يسعى لإنهاء الصراع.
وقال ترامب في مقابلة مع الصحفي برايان كيلميد: "إنهم (في أوكرانيا) يخسرون الأراضي... نحن نشارك في هذه (عملية السلام) لسبب واحد، نريد أن يتوقف القتل".
واعتبر ترامب أن يوم الخميس المقبل، 27 تشرين الثاني/ نوفمبر، هو "موعد نهائي مناسب" لكييف كي تقبل بشروط خطته للسلام.
وأكد البيت الأبيض، يوم الخميس الفائت، أن المحادثات بشأن الخطة الأمريكية لتسوية الأزمة في أوكرانيا لا تزال مستمرة، موضحا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤيد الخطة الجديدة المكونة من 28 نقطة، والتي ستكون مرضية للطرفين.
