"قمة العشرين" تنطلق في جنوب أفريقيا وسط مقاطعة أمريكية غير مسبوقة

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
اتفاق مؤقت بين الصين وواشنطن.. بداية لإنهاء الحرب التجارية أم يؤجلها فقط؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:46 GMT
10 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
11:29 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
نبض افريقيا
خطة تهجير مريبة لأكثر من ثلاثمائة فلسطيني لجنوب أفريقيا تثير القلق
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
13:03 GMT
14 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
13:18 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
17:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
حصاد الأسبوع
خبير: كل الأحداث تدل على فشل السياسة الغربية بإلحاق هزيمة استراتيجية عسكرية واقتصادية لروسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
نحو تفعيل شراكة نووية سلمية.. بوتين والسيسي يشاركان في حفل تركيب مفاعل الضبعة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
19:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:18 GMT
14 د
ملفات ساخنة
نحو تفعيل شراكة نووية سلمية.. بوتين والسيسي يشاركان في حفل تركيب مفاعل الضبعة
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
دور مدينة جبيل "اللبنانية" التاريخي والحضاري في العصور القديمة
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
من الملعب
اتهامات بالتزوير في عقود الناشئين بنادي بيراميدز بطل أفريقيا.. والأزمات تحيط وليد الركراكي وحسام حسن
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
17:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
17:32 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تخترق الهدنة وتقتل عشرات الفلسطينيين في غزة مع استمرار الاعتداءات في الضفة الغربية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل لا تفهم إلا لغة الاستكبار في المنطقة وسيكون لذلك تدعيات كبيرة
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
تنطلق اليوم السبت في مدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا أعمال قمة قادة مجموعة العشرين، التي تضم أكبر اقتصادات العالم، وسط مقاطعة غير مسبوقة من الولايات المتحدة، ما يضفي أجواء استثنائية على فعاليات هذا العام.
وتُعقد القمة تحت شعار رئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين: "التضامن، المساواة، الاستدامة"، وتستمر على مدى يومين، في 22 و23 نوفمبر، لبحث أبرز التحديات الدولية، وفي مقدمتها ملفات الاقتصاد العالمي والمناخ. وتستضيف القمة قاعة للمعارض بجنوب جوهانسبرغ.
قمة العشرين لأول مرة في أفريقيا مع تحديات غياب قادة القوى العظمى والقضايا المؤلمة للقارة الأفريقية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2025
راديو
قمة العشرين لأول مرة في أفريقيا مع تحديات غياب قادة القوى العظمى والقضايا المؤلمة للقارة الأفريقية
أمس, 09:38 GMT
ويترأس الوفد الروسي إلى القمة ماكسيم أريشكين، نائب رئيس الديوان الرئاسي، بعد وصوله إلى جوهانسبرغ مساء الخميس، بحسب ما أعلن السفير الروسي لدى جنوب أفريقيا.
وكان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قد أكد في أكتوبر أن الرئيس فلاديمير بوتين سيشارك "بطريقة أو بأخرى" في أعمال القمة، مجدداً في نوفمبر تمسك موسكو بعمل مجموعة العشرين ومعارضتها "تسييس جدول أعمالها".
وقبيل انطلاق القمة، شهدت النقاشات حول البيان الختامي مفاوضات شاقة في ظل غياب الولايات المتحدة، التي سبق أن أعلن رئيسها دونالد ترامب مقاطعة القمة، متذرعاً بما وصفه بـ"اضطهاد السكان البيض" في جنوب أفريقيا، كما امتنعت واشنطن عن المشاركة في الاجتماعات التحضيرية.
وبحسب مصدر نقلت عنه وكالة "سبوتنيك"، أبلغت الولايات المتحدة الدول المشاركة بأنها لن تعترف بالبيان الختامي المشترك، وطالبت بإصداره فقط بوصفه بياناً لرئاسة القمة. ومع ذلك، تمكّنت الأطراف بحلول الجمعة من التوصل إلى اتفاق بشأن الوثيقة النهائية، التي لا تتضمن أي إدانة لروسيا فيما يتعلق بالصراع في أوكرانيا، لكنها تدعو إلى حل النزاعات بطرق سلمية.
وأشار المصدر إلى أن ممثلي الدول الغربية دخلوا المفاوضات من "موقع ضعف"، مرجعاً ذلك إلى غياب الولايات المتحدة والتراجع العام في ثقل الغرب على الساحة الدولية.
