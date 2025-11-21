https://sarabic.ae/20251121/لأول-مرة-في-جنوب-مصر-امرأة-تتصدى-لسلسال-الدم-وترأس-مؤسسة-صعيد-بلا-ثأر-وتقود-المصالحات-العرفية-1107343547.html

لأول مرة في جنوب مصر.. امرأة تتصدى لسلسال الدم وترأس مؤسسة "صعيد بلا ثأر" وتقود المصالحات العرفية

لأول مرة في جنوب مصر.. امرأة تتصدى لسلسال الدم وترأس مؤسسة "صعيد بلا ثأر" وتقود المصالحات العرفية

سبوتنيك عربي

"صعيد بلا ثأر" لم تكن يوما مجرد مبادرة أو شعار، بل كانت واقعا على الأرض، ولم تقتصر على قنا والأقصر وأسوان، ولا حتى على نطاق محافظات معينة، بل شملت كل محافظات... 21.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-21T12:00+0000

2025-11-21T12:00+0000

2025-11-21T12:00+0000

مصر

أخبار مصر الآن

حصري

تقارير سبوتنيك

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/14/1107341879_0:400:854:880_1920x0_80_0_0_b84cc872b8c5d133bd8118ced6146ab4.jpg

تلك كانت بداية حديث، صفاء عسران، ابنة الصعيد، ورئيس مؤسسة "صعيد بلا ثأر" ومؤسس "يوم التسامح المصري".وقالت عسران في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "مؤسسة "صعيد بلا ثأر" ليست داخل مصر فقط، بل وصل صداها إلى الوطن العربي كله، فمن 10 أيام فقط اتصل بنا رجل من المملكة العربية السعودية بسبب خلاف كبير بينه وبين مصري، وطلب تدخل المؤسسة، ومن أيام قليلة بعثت سيدة تونسية رسالة بسبب صديقتها من صعيد مصر التي تعاني من خصومة دم، وطلبت تدخلنا لأن لا أحد غيرنا قادر على وقف هذا النزيف".وأضافت أن "المؤسسة ليست محلية، بل تعمل على نطاق واسع، وحفظت حياة آلاف الشباب والأبرياء من الضياع بسبب الثأر والانتقام، وباب المؤسسة مفتوح للناس من داخل مصر وخارجها، لأنهم يرون فينا الملاذ الأخير وقت الخلافات الكبيرة، إن مؤسسة "صعيد بلا ثأر" لم تكن كلمات، بل حمامة سلام حقيقية، ورسالة وضعها الله تعالى في قلوبنا كي نوقف دماء أولادنا وإخوتنا، ونحمي بيوتا من الخراب وقلوبا من الانكسار، ونحن مستمرون لأن السلام رسالة، ورسالتنا لا تنتهي".قصتي مع الثأروروت عسران قصتها مع مبادرة "صعيد بلا ثأر" قائلة: "أنا صفاء عسران، بنت محافظة قنا، وابنة كل محافظات الصعيد، وبدأت فكرة "صعيد بلا ثأر" معي وأنا طفلة صغيرة، عندما كنت ألعب مع أختي عند بيت جدي لأمي، وفجأة حدث إطلاق نار عشوائي بين عائلتين، وكانت القرية وقتها مشتعلة بالمشاكل، والرصاص يطير من كل اتجاه، وكان عمري وقتذاك حوالي 10 سنوات، وأختي كانت رضيعة".وتكمل عسران: "كبرت وتخرجت من الجامعة، وكان هدفي الأول والأخير القضاء على الثأر وإنقاذ الصعيد من دائرة الدم الموروثة عبر الأجيال، فالثأر عادة متوارثة منذ قرون، والضحية غالبا شاب يدفع ثمن خطيئة شخص آخر، رغم أن القرآن الكريم يقول: "ولا تزِر وازرةً وزر أخرى".وفي عام 2013 هي سنة تخرجي، وقع صلح كبير في مدينة دشنا بقنا، وطلبت أن أحضر، فقالوا لي: "مفيش بنات بتحضر.. ده عيب"، فطلبت الحضور كإعلامية لتغطية الصلح رغم التحفظات، وأصررت وحضرت في النهاية، وظللت أحضر جلسة وراء الأخرى، وبدأ الناس يتقبّلون وجودي بينهم، ومن هنا بدأ صوتي يُسمع، ووُلدت فكرة مؤسسة "صعيد بلا ثأر".أول مؤسسة رسميةتقول صفاء عسران: "أسست أول مؤسسة رسمية في الوطن العربي لحقن الدماء، المؤسسة الوحيدة التي تتحدث عن القضاء العرفي بشكل رسمي، وحوّلت الجلسات العرفية من المضايف إلى كيان رسمي معترف به من الدولة، وسعيت مع رجال المصالحات في كل القرى والمحافظات، ونجحنا في حقن دماء آلاف البشر، وعرّضنا حياتنا للخطر مرات عديدة، وكوني امرأة دخلت هذا المعترك كان أمرًا فريدًا من نوعه، وقد وفقني الله فيه".ولم تكتفِ عسران بمؤسسة "صعيد بلا ثأر"؛ فأسست بالشراكة مع مؤسستها ومؤسسة "مصر الخير"، وبرعاية مفتي مصر الأسبق، الدكتور علي جمعة، "ملتقى التسامح والسلام"، لخلق مساحة تواصل بين القضاة العرفيين على مستوى جمهورية مصر العربية، ومن هذا العمل تأسس "يوم التسامح المصري" الذي جمع القضاة العرفيين من مختلف المحافظات، وأصبح خطوة رسمية في تاريخ العرف".وأضافت: "شارك في هذا اليوم شخصيات رفيعة من الدولة، من بينهم الدكتور علي جمعة، مفتي مصر الأسبق، ووزير الشباب والرياضة، ووزير التضامن الاجتماعي، وقيادات من التنمية المحلية ووزارة الداخلية المصرية، إضافة إلى شخصيات عامة وفنانين، وقدمت كل هذه الجهات دعما كبيرا لمؤسسة "صعيد بلا ثأر"، وأصبح هذا اليوم فعالية سنوية تُقام على أرض الصعيد، وتتنقل بين المحافظات ليصبح العرف جزءا رسميا من منظومة حفظ الأمن والسلام المجتمعي".تقديم الكفنوروت عسران لـ"سبوتنيك" عن أهم طقوس مصالحات الثأر وهو "تقديم الكفن"، ففي الصلح العرفي، "الكفن ليس مجرد قطعة قماش، بل رمز خالد للسلام والفداء، وهذه العادة متوارثة عبر الأجيال منذ قرون، وهي وسيلة لحفظ الدماء ومنع امتداد الثأر بين القبائل، وفي لحظة الصلح يقدم أهل القاتل الكفن لأهل المقتول، حتى لو كان القاتل قد أُعدم أو ينتظر حكم القضاء، ليفدي بذلك أرواحا أخرى قد تزهق ظلما في دوامة الانتقام".وتروي عن واقع الصعيد قائلة: "في مجتمعاتنا القبلية هناك ما يُعرف بـ"المغيرات"، إذ يسعى كل طرف لإظهار قوته على الآخر، فتندلع النزاعات ويتوعد الأجيال بعضها بعضا، وهنا يأتي الكفن ليقطع دائرة العداء، ويغلق أبواب الدم، ويوقف لهيب الثأر، ليصبح جسرا نحو مصالحة حقيقية".وتشير إلى أن "الكفن" ليس مجرد تقليد، بل أداة للسلام، ودرع يحمي الأبرياء، ورسالة تحذر من الانتقام. وهو شاهد حي على أن حتى أعنف الخلافات يمكن أن تنتهي بالمغفرة والتصالح".مواقف إنسانيةعادت صفاء عسران بالذاكرة لكي تروي لنا بعض المواقف الصعبة التي قابلتها خلال مشوارها في مؤسسة "صعيد بلا ثأر"، فرأت مواقف صعبة، قصص ألم وفقد، لكنها أيضا قصص حب ورحمة وشفاء للقلب.حزن ودموعوأول تلك المواقف التي تسترجعها عسران، "رجل كبير في السن أخرس تجاوز الـ100 عام، وفقد ابنه الذي قُتل، وظل كل أيامه يعيش الحزن والدموع، وعندما شهد الصلح الكبير، وقف يبكي بحُرقة مثل الأطفال، ودموعه نزلت على خده، والألم ظاهر في عينيه، فذهبت إلى منزله بعد مراسم الصلح، وعندما رآني ارتمى على كتفي وبكى بحرقة من شدة الحزن والألم".وتابعت عسران: "عندما حدث هذا الموقف قلت له: "سنؤدي فريضة العُمرة سويا قريبا.. لا تبك"، لكنه ظل يبكي بحُرقة على ابنه الذي قُتل، ودموعه كانت على كتفي، وكأن القلب كله ينسكب، وغادرت منزله وأنا أرجو أن يطيب قلبه بالعُمرة، وأن يشعر بالفرحة بعد كل هذا الألم، لكن جاءت الصدمة، فبعد موافقة مؤسسة "مصر الخير" على سفره لأداء العُمرة، وصلني خبر وفاته، ورغم قسوة الخبر، فقد أدركت وقتها أن السلام والرحمة قادران على جمع القلوب حتى في أقسى الخسائر، وأن الأمل يمكن أن يعيش في قلب أي إنسان".النار والدملا تزال صفاء عسران تتذكر المواقف المؤلمة في سلسال الدم بالصعيد، ومن تلك المواقف "سيدة فقدت 3 من أبنائها، وكانت حياتها كلها نارا من كثرة الدم والخوف، وقُتل أبناؤها واحدا يلو الآخر، والثالث كان على وشك الإعدام، وكانت دائما تقول لي: "نار مولعة في قلبي.. ومفيش يوم بيعدي من غير وجع"، لكن بالشراكة بين مؤسسة "صعيد بلا ثأر" ومؤسسة "مصر الخير" وفرنا لها رحلة عُمرة لتطيب جراحها".رمز للأملقصة أخرى تسردها عسران ضمن المواقف الصعبة، عن "إمرأة كانت مكسورة، وبيتها كله خوف، وحين جلست معها في جلسة عرفية قالت لي: "يا بنتي.. أنا مش عايزة إيدي وإيد أولادي تتلطخ بالدم، مش عايزة نار الحقد تفضل في بيتي"، ورغم الفقر والمعاناة، كان في قلبها إيمان كبير، وجعلناها تؤدي فريضة العُمرة" وأعدنا لها الأمان، وجعلناها تشعر بالطمأنينة، وبعد ذلك أصبحت نموذجا مشرفا للمرأة في الصعيد، لأنها قدمت درسا في السلام وسط مجتمع يربي أبناءه على الأخذ بالثأر، وساعدت جلساتنا في هدوئها، وانطفأت النار المشتعلة في بيتها، وأصبحت رمزا للأمل والتغيير للنساء في القرى".الأطفال والمعايرةوآخر تلك المواقف المؤلمة كما تقول عسران، كان "في طيبة بالأقصر، حين أعلن أطفال في عمر 10 سنوات أنهم لن يذهبوا للمدرسة بعد مقتل والدهم أثناء التحضير للصلح، بسبب تعرضهم للمعايرة من زملائهم، الذين رددوا أمامهم تفاصيل الثأر، حتى قال لهم بعض الأطفال: "روحوا خذوا بثأر أبوكم".وفي الختام، تقول صفاء عسران إن "المؤسسة ترى ضرورة حضور الأطفال مراسم الصلح لترسيخ قيم التسامح أمامهم، خاصة أن العائلة الأخرى قدمت الكفن لمنع أي معايرات مستقبلية، فالصعيد مجتمع قبلي تحكمه أعراف صارمة، وحضور الأطفال للصلح يحميهم من دوامة الثأر المبكرة".

https://sarabic.ae/20171125/سيناء-مجزرة-مصر-العريش-1027832627.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

أحمد عبد الوهاب https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg

أحمد عبد الوهاب https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

أحمد عبد الوهاب https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg

مصر, أخبار مصر الآن, حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي