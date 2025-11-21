https://sarabic.ae/20251121/مندوب-السودان-لدى-الأمم-المتحدة-المساعدات-الإنسانية-ذريعة-للضغطوالتدخل-في-الشؤون-الداخلية-للبلاد-1107348969.html

مندوب السودان بالأمم المتحدة: المساعدات الإنسانية تستغل ذريعة للضغط والتدخل في شؤوننا الداخلية

قال حسن حميد حسن، المندوب الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة في جنيف، الخميس، إن قضية المساعدات الإنسانية للسودان تُستغل كذريعة لممارسة الضغط والتدخل في الشؤون... 21.11.2025, سبوتنيك عربي

وقال الدبلوماسي السوداني لوكالة "سبوتنيك": "هذا صحيح تماما. التدخلات الإنسانية المزعومة لا علاقة لها بالمساعدات الإنسانية الحقيقية. إنهم يستخدمون مظلة العمل الإنساني لممارسة الضغط على عدة دول ولإدارة قنوات تدخلهم في الشؤون الداخلية لتلك الدول. وهذا بالضبط ما يحدث الآن في مناطق مختلفة حول العالم."وأشار إلى أن هذا التدخل يعني أن "بعض الدول تسعى لفرض نوع محدد من أنظمة الحكم على البلد".وأضاف: "لكنهم لن ينجحوا في ذلك إلا إذا وضعوكم تحت ضغط سياسي هائل وضغط في مجال المساعدات الإنسانية وحقوق الإنسان. كل هذا يركنكم إلى الزاوية"، مؤكدا على أن معظم برامج المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة ممولة جزئيا فقط.وكان السفير الروسي لدى السودان، أندريه تشيرنوفول، قد صرح سابقا لـ"سبوتنيك" بأن:وبحسب إحصاءات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فإن الميزانية المطلوبة للخطة الإنسانية للسودان لعام 2025 بلغت 4.2 مليار دولار، فيما تم الحصول حتى الآن على 1.39 مليار دولار فقط، أي نحو 33% فقط من المبلغ المطلوب.وفي نيسان/أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو إلى العلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع تمردًا ضد الدولة.وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

