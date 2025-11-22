https://sarabic.ae/20251122/المقاتلات-السعودية-تختتم-مناورات-الحرب-الجوية-الصاروخية-في-الإمارات-صور-1107389576.html

المقاتلات السعودية تختتم مناورات "الحرب الجوية الصاروخية" في الإمارات.. صور

أنهت كل من القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي الملكي السعودية مشاركتهما في تمرين "مركز الحرب الجوي الصاروخي ATLC-35" في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وركّز التمرين على تعزيز التنسيق والتكامل العملياتي، ورفع قدرة القوات المشاركة على التخطيط والتنفيذ للعمليات الجوية المشتركة.وأتمّت طائرات "تورنيدو" السعودية طلعات تدريبية شملت العمليات الدفاعية والهجومية والإسناد الجوي القريب والبحث والإنقاذ القتالي، إضافة إلى الطيران الليلي وعمليات الإسقاط التكتيكي الليلي والتزود بالوقود جوًا، بما يسهم في رفع جاهزية الأطقم الجوية، وفقًا لبيان من وزارة الدفاع السعودية.ووفقا للدفاع السعودية، تأتي مشاركة القوات الجوية السعودية بمقاتلات "تورنيدو" بهدف تعزيز الجاهزية العملياتية، واكتساب الخبرات للقوى الجوية والفنية والمساندة، وتطوير التكتيكات الجوية والعمل المشترك مع القوات المشاركة.ووصلت المجموعة إلى قاعدة "الظفرة" الجوية بكامل أطقمها الجوية والفنية والمساندة، وكان في استقبالها قائد القوات المشاركة.

