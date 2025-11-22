https://sarabic.ae/20251122/المقاتلات-السعودية-تختتم-مناورات-الحرب-الجوية-الصاروخية-في-الإمارات-صور-1107389576.html
المقاتلات السعودية تختتم مناورات "الحرب الجوية الصاروخية" في الإمارات.. صور
سبوتنيك عربي
أنهت كل من القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي الملكي السعودية مشاركتهما في تمرين "مركز الحرب الجوي الصاروخي ATLC-35" في دولة الإمارات العربية المتحدة. 22.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-22T07:08+0000
2025-11-22T07:08+0000
2025-11-22T07:08+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة
العالم العربي
وركّز التمرين على تعزيز التنسيق والتكامل العملياتي، ورفع قدرة القوات المشاركة على التخطيط والتنفيذ للعمليات الجوية المشتركة.وأتمّت طائرات "تورنيدو" السعودية طلعات تدريبية شملت العمليات الدفاعية والهجومية والإسناد الجوي القريب والبحث والإنقاذ القتالي، إضافة إلى الطيران الليلي وعمليات الإسقاط التكتيكي الليلي والتزود بالوقود جوًا، بما يسهم في رفع جاهزية الأطقم الجوية، وفقًا لبيان من وزارة الدفاع السعودية.ووفقا للدفاع السعودية، تأتي مشاركة القوات الجوية السعودية بمقاتلات "تورنيدو" بهدف تعزيز الجاهزية العملياتية، واكتساب الخبرات للقوى الجوية والفنية والمساندة، وتطوير التكتيكات الجوية والعمل المشترك مع القوات المشاركة.ووصلت المجموعة إلى قاعدة "الظفرة" الجوية بكامل أطقمها الجوية والفنية والمساندة، وكان في استقبالها قائد القوات المشاركة.
السعودية
الأخبار
ar_EG
المقاتلات السعودية تختتم مناورات "الحرب الجوية الصاروخية" في الإمارات.. صور
وركّز التمرين على تعزيز التنسيق والتكامل العملياتي، ورفع قدرة القوات المشاركة على التخطيط والتنفيذ للعمليات الجوية المشتركة.
وأتمّت طائرات "تورنيدو" السعودية طلعات تدريبية شملت العمليات الدفاعية والهجومية والإسناد الجوي القريب والبحث والإنقاذ القتالي، إضافة إلى الطيران الليلي وعمليات الإسقاط التكتيكي الليلي والتزود بالوقود جوًا، بما يسهم في رفع جاهزية الأطقم الجوية، وفقًا لبيان من وزارة الدفاع السعودية.
ووفقا للدفاع السعودية، تأتي مشاركة القوات الجوية السعودية بمقاتلات "تورنيدو" بهدف تعزيز الجاهزية العملياتية، واكتساب الخبرات للقوى الجوية والفنية والمساندة، وتطوير التكتيكات الجوية والعمل المشترك مع القوات المشاركة.
وفي 30 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، انطلقت في الإمارات العربية المتحدة مناورات التمرين الجوي المختلط "مركز الحرب الجوي الصاروخي (ATLC-35)" بمشاركة القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، إلى جانب قوات من دول صديقة، وفقا لوكالة
الأنباء السعودية (واس).
ووصلت المجموعة إلى قاعدة "الظفرة" الجوية بكامل أطقمها الجوية والفنية والمساندة، وكان في استقبالها قائد القوات المشاركة.