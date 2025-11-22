المقاتلات السعودية تختتم مناورات "الحرب الجوية الصاروخية" في الإمارات.. صور

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:18 GMT
14 د
ملفات ساخنة
نحو تفعيل شراكة نووية سلمية.. بوتين والسيسي يشاركان في حفل تركيب مفاعل الضبعة
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
دور مدينة جبيل "اللبنانية" التاريخي والحضاري في العصور القديمة
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
من الملعب
اتهامات بالتزوير في عقود الناشئين بنادي بيراميدز بطل أفريقيا.. والأزمات تحيط وليد الركراكي وحسام حسن
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
17:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
17:32 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تخترق الهدنة وتقتل عشرات الفلسطينيين في غزة مع استمرار الاعتداءات في الضفة الغربية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل لا تفهم إلا لغة الاستكبار في المنطقة وسيكون لذلك تدعيات كبيرة
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
اتهامات بالتزوير في عقود الناشئين بنادي بيراميدز بطل أفريقيا.. والأزمات تحيط وليد الركراكي وحسام حسن
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
دور مدينة جبيل "اللبنانية" التاريخي والحضاري في العصور القديمة
11:03 GMT
46 د
نبض افريقيا
خطة تهجير مريبة لأكثر من ثلاثمائة فلسطيني لجنوب أفريقيا تثير القلق
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل لا تفهم إلا لغة الاستكبار في المنطقة وسيكون لذلك تدعيات كبيرة
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
17:34 GMT
25 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251122/المقاتلات-السعودية-تختتم-مناورات-الحرب-الجوية-الصاروخية-في-الإمارات-صور-1107389576.html
المقاتلات السعودية تختتم مناورات "الحرب الجوية الصاروخية" في الإمارات.. صور
المقاتلات السعودية تختتم مناورات "الحرب الجوية الصاروخية" في الإمارات.. صور
سبوتنيك عربي
أنهت كل من القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي الملكي السعودية مشاركتهما في تمرين "مركز الحرب الجوي الصاروخي ATLC-35" في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المقاتلات السعودية تختتم مناورات "الحرب الجوية الصاروخية" في الإمارات.. صور

07:08 GMT 22.11.2025
© AP Photo / Uncreditedمقاتلة سعودية
مقاتلة سعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2025
مقاتلة سعودية
© AP Photo / Uncredited
تابعنا عبر
أنهت كل من القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي الملكي السعودية مشاركتهما في تمرين "مركز الحرب الجوي الصاروخي ATLC-35" في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وركّز التمرين على تعزيز التنسيق والتكامل العملياتي، ورفع قدرة القوات المشاركة على التخطيط والتنفيذ للعمليات الجوية المشتركة.
وأتمّت طائرات "تورنيدو" السعودية طلعات تدريبية شملت العمليات الدفاعية والهجومية والإسناد الجوي القريب والبحث والإنقاذ القتالي، إضافة إلى الطيران الليلي وعمليات الإسقاط التكتيكي الليلي والتزود بالوقود جوًا، بما يسهم في رفع جاهزية الأطقم الجوية، وفقًا لبيان من وزارة الدفاع السعودية.
ووفقا للدفاع السعودية، تأتي مشاركة القوات الجوية السعودية بمقاتلات "تورنيدو" بهدف تعزيز الجاهزية العملياتية، واكتساب الخبرات للقوى الجوية والفنية والمساندة، وتطوير التكتيكات الجوية والعمل المشترك مع القوات المشاركة.
إف35 طائرة مقاتلة تؤدي خلال يوم افتتاح معرض دبي للطيران - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2025
نتنياهو: واشنطن أكدت لإسرائيل الحفاظ على تفوقها النوعي رغم صفقة "إف-35" للسعودية
20 نوفمبر, 19:52 GMT
وفي 30 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، انطلقت في الإمارات العربية المتحدة مناورات التمرين الجوي المختلط "مركز الحرب الجوي الصاروخي (ATLC-35)" بمشاركة القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، إلى جانب قوات من دول صديقة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).
ووصلت المجموعة إلى قاعدة "الظفرة" الجوية بكامل أطقمها الجوية والفنية والمساندة، وكان في استقبالها قائد القوات المشاركة.
