https://sarabic.ae/20251120/نتنياهو-واشنطن-أكدت-لإسرائيل-الحفاظ-على-تفوقها-النوعي-رغم-صفقة-إف-35-للسعودية-1107344151.html
نتنياهو: واشنطن أكدت لإسرائيل الحفاظ على تفوقها النوعي رغم صفقة "إف-35" للسعودية
سبوتنيك عربي
العالم
أخبار العالم الآن
السعودية
إسرائيل
بنيامين نتنياهو
دونالد ترامب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/0e/1083145998_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fa4b3d9d589387c9075ec8c733cc7b85.jpg
https://sarabic.ae/20251118/ترامب-يعلن-صفقات-دفاعية-كبرى-مع-السعودية-تشمل-إف-35-واتفاقية-استراتيجية-شاملة-1107264536.html
https://sarabic.ae/20251117/ترامب-سنبيع-طائرات-f--35-إلى-السعودية-1107217582.html
السعودية
إسرائيل
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن الولايات المتحدة تضمن لإسرائيل تفوقها النوعي العسكري في المنطقة فيما يتعلق بالأسلحة الأمريكية التي تحصل عليها دول أخرى في الشرق الأوسط.
جاء ذلك تعليقا على إعلان واشنطن نيتها بيع مقاتلات "إف - 35" للمملكة العربية السعودية، حسبما جاء في تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى واشنطن.
وأشارت صحيفة
"جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، اليوم الخميس، إلى قول نتنياهو في تصريحات صحفية، إنه رغم خطة واشنطن لبيع طائرات "إف - 35" المقاتلة إلى السعودية، إلا أن واشنطن قدمت ضمانات لإسرائيل بالحفاظ على تفوقها العسكري.
وأوضح نتنياهو أن واشنطن لم تتشاور مع إسرائيل في هذا الأمر، مضيفا: "لكننا تواصلنا لاحقا مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو للحصول على تطمينات".
وقال نتنياهو: "ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لم يحصل من ترامب، على كل ما كان يرغب فيه خلال مفاوضاتهما بالبيت الأبيض".
وأكد: "إسرائيل تظل الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تشغل طائرات "إف - 35".
وأمس الأربعاء، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب وافق على صفقة مبيعات دفاعية ضخمة مع السعودية، تشمل تسليمها طائرات "إف-35" في المستقبل.
وتشهد العلاقات بين الرياض وواشنطن خلال الأشهر الأخيرة زخما متجددا، إذ كثف البلدان مشاوراتهما بشأن ملفات الأمن الإقليمي، وخصوصاً في البحر الأحمر والخليج، إلى جانب التعاون في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة.