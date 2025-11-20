عربي
بث مباشر.. الأمم المتحدة تناقش الوضع في أوكرانيا
نتنياهو: واشنطن أكدت لإسرائيل الحفاظ على تفوقها النوعي رغم صفقة "إف-35" للسعودية
نتنياهو: واشنطن أكدت لإسرائيل الحفاظ على تفوقها النوعي رغم صفقة "إف-35" للسعودية
نتنياهو: واشنطن أكدت لإسرائيل الحفاظ على تفوقها النوعي رغم صفقة "إف-35" للسعودية
سبوتنيك عربي
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن الولايات المتحدة تضمن لإسرائيل تفوقها النوعي العسكري في المنطقة فيما يتعلق بالأسلحة الأمريكية التي تحصل عليها... 20.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-20T19:52+0000
2025-11-20T19:52+0000
العالم
أخبار العالم الآن
السعودية
إسرائيل
بنيامين نتنياهو
دونالد ترامب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/0e/1083145998_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fa4b3d9d589387c9075ec8c733cc7b85.jpg
جاء ذلك تعليقا على إعلان واشنطن نيتها بيع مقاتلات "إف - 35" للمملكة العربية السعودية، حسبما جاء في تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى واشنطن.وأشارت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، اليوم الخميس، إلى قول نتنياهو في تصريحات صحفية، إنه رغم خطة واشنطن لبيع طائرات "إف - 35" المقاتلة إلى السعودية، إلا أن واشنطن قدمت ضمانات لإسرائيل بالحفاظ على تفوقها العسكري.وأوضح نتنياهو أن واشنطن لم تتشاور مع إسرائيل في هذا الأمر، مضيفا: "لكننا تواصلنا لاحقا مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو للحصول على تطمينات".وقال نتنياهو: "ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لم يحصل من ترامب، على كل ما كان يرغب فيه خلال مفاوضاتهما بالبيت الأبيض".وأمس الأربعاء، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على صفقة مبيعات دفاعية ضخمة مع السعودية، تشمل تسليمها طائرات "إف-35" في المستقبل.وتشهد العلاقات بين الرياض وواشنطن خلال الأشهر الأخيرة زخما متجددا، إذ كثف البلدان مشاوراتهما بشأن ملفات الأمن الإقليمي، وخصوصاً في البحر الأحمر والخليج، إلى جانب التعاون في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة.
https://sarabic.ae/20251118/ترامب-يعلن-صفقات-دفاعية-كبرى-مع-السعودية-تشمل-إف-35-واتفاقية-استراتيجية-شاملة-1107264536.html
https://sarabic.ae/20251117/ترامب-سنبيع-طائرات-f--35-إلى-السعودية-1107217582.html
السعودية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/0e/1083145998_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_f829cd373e178a1c6db1c2bfdcbf990e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, السعودية, إسرائيل, بنيامين نتنياهو, دونالد ترامب
العالم, أخبار العالم الآن, السعودية, إسرائيل, بنيامين نتنياهو, دونالد ترامب

نتنياهو: واشنطن أكدت لإسرائيل الحفاظ على تفوقها النوعي رغم صفقة "إف-35" للسعودية

19:52 GMT 20.11.2025
© AP Photo / Kamran Jebreiliإف35 طائرة مقاتلة تؤدي خلال يوم افتتاح معرض دبي للطيران
إف35 طائرة مقاتلة تؤدي خلال يوم افتتاح معرض دبي للطيران - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2025
© AP Photo / Kamran Jebreili
تابعنا عبر
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن الولايات المتحدة تضمن لإسرائيل تفوقها النوعي العسكري في المنطقة فيما يتعلق بالأسلحة الأمريكية التي تحصل عليها دول أخرى في الشرق الأوسط.
جاء ذلك تعليقا على إعلان واشنطن نيتها بيع مقاتلات "إف - 35" للمملكة العربية السعودية، حسبما جاء في تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى واشنطن.
ترامب، محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2025
ترامب يعلن صفقات دفاعية كبرى مع السعودية تشمل "إف-35" واتفاقية استراتيجية شاملة
18 نوفمبر, 23:17 GMT
وأشارت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، اليوم الخميس، إلى قول نتنياهو في تصريحات صحفية، إنه رغم خطة واشنطن لبيع طائرات "إف - 35" المقاتلة إلى السعودية، إلا أن واشنطن قدمت ضمانات لإسرائيل بالحفاظ على تفوقها العسكري.
وأوضح نتنياهو أن واشنطن لم تتشاور مع إسرائيل في هذا الأمر، مضيفا: "لكننا تواصلنا لاحقا مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو للحصول على تطمينات".
وقال نتنياهو: "ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لم يحصل من ترامب، على كل ما كان يرغب فيه خلال مفاوضاتهما بالبيت الأبيض".
الرئيس دونالد ترامب يصل مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لالتقاط صورة جماعية مع قادة مجلس التعاون الخليجي خلال قمة مجلس التعاون الخليجي في الرياض، المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2025
ترامب: سنبيع طائرات "إف-35" إلى السعودية
17 نوفمبر, 21:57 GMT
وأكد: "إسرائيل تظل الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تشغل طائرات "إف - 35".
وأمس الأربعاء، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على صفقة مبيعات دفاعية ضخمة مع السعودية، تشمل تسليمها طائرات "إف-35" في المستقبل.
وتشهد العلاقات بين الرياض وواشنطن خلال الأشهر الأخيرة زخما متجددا، إذ كثف البلدان مشاوراتهما بشأن ملفات الأمن الإقليمي، وخصوصاً في البحر الأحمر والخليج، إلى جانب التعاون في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة.
