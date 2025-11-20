https://sarabic.ae/20251120/نتنياهو-واشنطن-أكدت-لإسرائيل-الحفاظ-على-تفوقها-النوعي-رغم-صفقة-إف-35-للسعودية-1107344151.html

نتنياهو: واشنطن أكدت لإسرائيل الحفاظ على تفوقها النوعي رغم صفقة "إف-35" للسعودية

نتنياهو: واشنطن أكدت لإسرائيل الحفاظ على تفوقها النوعي رغم صفقة "إف-35" للسعودية

سبوتنيك عربي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن الولايات المتحدة تضمن لإسرائيل تفوقها النوعي العسكري في المنطقة فيما يتعلق بالأسلحة الأمريكية التي تحصل عليها... 20.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-20T19:52+0000

2025-11-20T19:52+0000

2025-11-20T19:52+0000

العالم

أخبار العالم الآن

السعودية

إسرائيل

بنيامين نتنياهو

دونالد ترامب

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/0e/1083145998_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fa4b3d9d589387c9075ec8c733cc7b85.jpg

جاء ذلك تعليقا على إعلان واشنطن نيتها بيع مقاتلات "إف - 35" للمملكة العربية السعودية، حسبما جاء في تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى واشنطن.وأشارت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، اليوم الخميس، إلى قول نتنياهو في تصريحات صحفية، إنه رغم خطة واشنطن لبيع طائرات "إف - 35" المقاتلة إلى السعودية، إلا أن واشنطن قدمت ضمانات لإسرائيل بالحفاظ على تفوقها العسكري.وأوضح نتنياهو أن واشنطن لم تتشاور مع إسرائيل في هذا الأمر، مضيفا: "لكننا تواصلنا لاحقا مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو للحصول على تطمينات".وقال نتنياهو: "ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لم يحصل من ترامب، على كل ما كان يرغب فيه خلال مفاوضاتهما بالبيت الأبيض".وأمس الأربعاء، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على صفقة مبيعات دفاعية ضخمة مع السعودية، تشمل تسليمها طائرات "إف-35" في المستقبل.وتشهد العلاقات بين الرياض وواشنطن خلال الأشهر الأخيرة زخما متجددا، إذ كثف البلدان مشاوراتهما بشأن ملفات الأمن الإقليمي، وخصوصاً في البحر الأحمر والخليج، إلى جانب التعاون في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة.

https://sarabic.ae/20251118/ترامب-يعلن-صفقات-دفاعية-كبرى-مع-السعودية-تشمل-إف-35-واتفاقية-استراتيجية-شاملة-1107264536.html

https://sarabic.ae/20251117/ترامب-سنبيع-طائرات-f--35-إلى-السعودية-1107217582.html

السعودية

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, السعودية, إسرائيل, بنيامين نتنياهو, دونالد ترامب