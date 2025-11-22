https://sarabic.ae/20251122/ترامب-العرض-الأمريكي-ليس-نهائيا-بالنسبة-لكييف-1107402990.html
ترامب: العرض الأمريكي ليس نهائيا بالنسبة لكييف
ترامب: العرض الأمريكي ليس نهائيا بالنسبة لكييف
سبوتنيك عربي
ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن الاقتراح الأمريكي لتسوية الأزمة الأوكرانية ليس نهائيًا بالنسبة لكييف. 22.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-22T17:56+0000
2025-11-22T17:56+0000
2025-11-22T18:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/17/1106334476_0:0:1994:1122_1920x0_80_0_0_ffedff5d4e7052e2cc6a30beec775800.jpg
وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، اليوم السبت: "ملتزمون بإنهاء الصراع الأوكراني.. ونسعى لإنهاء هذا الصراع. بطريقة أو بأخرى، علينا أن ننهيه".وأضاف عندما سؤاله عما إذا كان عرضه نهائيًا لكييف: "لا، ليس عرضي الأخير".وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اجتماع لمجلس الأمن الروسي في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، بأن الخطة الأمريكية يمكن أن تُشكّل أساسًا لتسوية سلمية نهائية، لكن هذا النص لا يُناقش حاليًا بشكل جوهري مع روسيا.وأشار إلى أن ذلك يعود إلى أن الإدارة الأمريكية، وهي على ما يبدو، غير قادرة على الحصول على موافقة كييف، حيث لا تزال أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون يعيشون في وهم ويحلمون بإلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا في ساحة المعركة.وأضاف بوتين إلى أن موقفهم ينبع من نقص المعلومات الموضوعية حول الوضع الحقيقي في ساحة المعركة.وأكد الرئيس الروسي أنه إذا رفضت كييف المقترحات الأمريكية، فعلى كل من أوكرانيا ومُثيري الحرب الأوروبيين أن يدركوا أن أحداث كوبيانسك ستتكرر حتمًا في مناطق رئيسية أخرى على الجبهة.وصرح السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، بأن "على نظام كييف اتخاذ قرار والبدء في التفاوض. إن حرية كييف في اتخاذ القرار تتضاءل نتيجة للأعمال الهجومية للقوات المسلحة الروسية. هذه تحديدًا محاولة لإكراه نظام كييف على حل سلمي، وأي إجراء إضافي لا طائل منه وخطير على كييف".
https://sarabic.ae/20251122/خبراء-لـسبوتنيك-زيلينسكي-أمام-خيارات-محدودة-والتفاوض-مسألة-حتمية-1107395989.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/17/1106334476_111:0:1883:1329_1920x0_80_0_0_84f290d8f6de14ae79e1a8034b511568.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب: العرض الأمريكي ليس نهائيا بالنسبة لكييف
17:56 GMT 22.11.2025 (تم التحديث: 18:20 GMT 22.11.2025)
ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن الاقتراح الأمريكي لتسوية الأزمة الأوكرانية ليس نهائيًا بالنسبة لكييف.
وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، اليوم السبت: "ملتزمون بإنهاء الصراع الأوكراني.. ونسعى لإنهاء هذا الصراع. بطريقة أو بأخرى، علينا أن ننهيه".
وأضاف عندما سؤاله عما إذا كان عرضه نهائيًا لكييف: "لا، ليس عرضي الأخير".
وسبق أن أعلنت الإدارة الأمريكية عن وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية، مشيرةً إلى أنها لن تناقش تفاصيلها حاليًا، إذ لا يزال العمل جاريًا. وصرح الكرملين بأن روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات أنكوريج.
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اجتماع لمجلس الأمن الروسي في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، بأن الخطة الأمريكية يمكن أن تُشكّل أساسًا لتسوية سلمية نهائية، لكن هذا النص لا يُناقش حاليًا بشكل جوهري مع روسيا.
وأشار إلى أن ذلك يعود إلى أن الإدارة الأمريكية، وهي على ما يبدو، غير قادرة على الحصول على موافقة كييف، حيث لا تزال أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون يعيشون في وهم ويحلمون بإلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا في ساحة المعركة.
وأضاف بوتين إلى أن موقفهم ينبع من نقص المعلومات الموضوعية حول الوضع الحقيقي في ساحة المعركة.
وأكد الرئيس الروسي أنه إذا رفضت كييف المقترحات الأمريكية، فعلى كل من أوكرانيا ومُثيري الحرب الأوروبيين أن يدركوا أن أحداث كوبيانسك ستتكرر حتمًا في مناطق رئيسية أخرى على الجبهة.
وأضاف بوتين أن هذا يناسب روسيا بشكل عام، لأنه يُفضي إلى تحقيق أهداف المنطقة العسكرية المركزية بالوسائل العسكرية. ومع ذلك، فإن روسيا، كما ذُكر مرارًا، مستعدة أيضًا لمحادثات السلام، الأمر الذي يتطلب مناقشة موضوعية لجميع تفاصيل الخطة المقترحة.
وصرح السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، بأن "على نظام كييف اتخاذ قرار والبدء في التفاوض. إن حرية كييف في اتخاذ القرار تتضاءل نتيجة للأعمال الهجومية للقوات المسلحة الروسية. هذه تحديدًا محاولة لإكراه نظام كييف على حل سلمي، وأي إجراء إضافي لا طائل منه وخطير على كييف".