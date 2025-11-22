https://sarabic.ae/20251122/جنوب-أفريقيا-غياب-ممثلي-واشنطن-لن-يؤثر-على-قمة-العشرين-بأي-شكل-من-الأشكال--1107389872.html

جنوب أفريقيا: غياب ممثلي واشنطن لن يؤثر على "قمة العشرين" بأي شكل من الأشكال

أكد ويليام بالوي، رئيس دائرة الاتصالات والمعلومات الحكومية في حكومة جنوب أفريقيا، أن غياب ممثلي الولايات المتحدة الأمريكية لن ينعكس سلبًا على قمة "مجموعة... 22.11.2025, سبوتنيك عربي

وقال بالوي على هامش فعاليات القمة لوكالة "سبوتنيك"، إن غياب ممثلي واشنطن "لن يؤثر هذا بأي شكل من الأشكال على قمة القادة".وأوضح أنه منذ تولي بلاده "رئاسة مجموعة العشرين من البرازيل، في عام 2024، عقدنا أكثر من 130 اجتماعًا على المستوى الوزاري وما دونه، والتي تُتوّج في النهاية بالقمة. وقد شاركت الولايات المتحدة في بعض هذه الاجتماعات".ورحب بالوي بقرار الولايات المتحدة بالتواصل مع بلاده والإعلان عن نيتها المشاركة في الحفل الختامي للقمة، وأضاف: "لم ننعزل قط عن الدول الأخرى".وأوضح رئيس دائرة الاتصالات والمعلومات الحكومية في حكومة جنوب أفريقيا، أن بريتوريا ستحترم قرار الدولة العضو في "مجموعة العشرين"، في جميع الأحوال.وتُعقد القمة تحت شعار رئاسة جنوب أفريقيا للمجموعة: "التضامن، المساواة، الاستدامة"، وتستمر على مدى يومين، في 22 و23 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، لبحث أبرز التحديات الدولية، وفي مقدمتها ملفات الاقتصاد العالمي والمناخ.ويترأس الوفد الروسي إلى القمة ماكسيم أريشكين، نائب رئيس الديوان الرئاسي، بعد وصوله إلى جوهانسبرغ مساء أول أمس الخميس، بحسب ما أعلن السفير الروسي لدى جنوب أفريقيا.وقبيل انطلاق القمة، شهدت النقاشات حول البيان الختامي مفاوضات شاقة في ظل غياب الولايات المتحدة الأمريكية، التي سبق أن أعلن رئيسها دونالد ترامب مقاطعة القمة، متذرعًا بما وصفه بـ"اضطهاد السكان البيض" في جنوب أفريقيا، كما امتنعت واشنطن عن المشاركة في الاجتماعات التحضيرية.وأشار المصدر إلى أن ممثلي الدول الغربية دخلوا المفاوضات من "موقع ضعف"، مُرجعًا ذلك إلى غياب الولايات المتحدة الأمريكية، والتراجع العام في ثقل الغرب على الساحة الدولية.

