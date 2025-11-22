https://sarabic.ae/20251122/خلافات-تهدد-القوانين-الانتخابية-في-ليبيا-هل-تنجح-لجنة-66-في-مهمتها-1107391080.html
خلافات تهدد القوانين الانتخابية في ليبيا.. هل تنجح لجنة "6+6" في مهمتها؟
خلافات عميقةقال المحلل السياسي الليبي معتصم الشاعري، إن "لجنة "6+6" المكلفة بإعداد القوانين الانتخابية، ما تزال تواجه سلسلة من الخلافات العميقة، التي تعيق التوصل إلى إطار قانوني نهائي يمهّد لإجراء الانتخابات".وأوضح أن "أبرز نقاط الخلاف تتمحور حول آلية انتخاب رئيس الدولة، وملف ترشح مزدوجي الجنسية، إضافة إلى دور الأحزاب السياسية في العملية الانتخابية".وفي ما يتعلق بملف مزدوجي الجنسية، أكد الشاعري أن "هذا البند يمثل أحد أعقد نقاط الجدل، إذ يرى بعض الأطراف أن السماح لهم بالترشح لمنصب الرئيس قد يشكل مخاطرة على السيادة الوطنية، بينما يعتبر آخرون أن المنع المطلق يُقصي شريحة من الكفاءات الليبية في الخارج".وأضاف أن "اللجنة، رغم أهميتها، تفتقر للصلاحيات الكافية لحسم الملفات العالقة، لأن قراراتها تظل مرتبطة بحسابات ومصالح الأطراف السياسية، دون امتلاكها سلطة تنفيذية تلزم الجميع بما تتوصل إليه".وأشار إلى أن "التباين السياسي داخل اللجنة نفسها يعكس انقساما مزدوجا، الأول سياسي بين المجلسين، والثاني اقتصادي – اجتماعي متصل بمصالح أطراف نافذة داخل المشهد، وهذا ما يجعل الوصول إلى صيغة توافقية شاملة مهمة شديدة التعقيد".وأوضح الشاعري أن "عدم التوافق يعرقل قدرة اللجنة على إنتاج قوانين انتخابية متوازنة، خاصة في ظل غياب آلية واضحة لفض النزاعات أو تجاوز الفيتوهات السياسية المتبادلة، الأمر الذي يهدد بإطالة أمد المرحلة الانتقالية".وحول الخيارات البديلة في حال فشل لجنة "6+6"، لفت معتصم الشاعري إلى "وجود 3 مسارات ممكنة، تشكيل سلطة تنفيذية موحّدة تتولى تنظيم الانتخابات وفق قوانين معتمدة بشكل مستقل، واللجوء إلى الإعلان الدستوري أو دستور جديد يحدد القواعد الانتخابية بشكل واضح وينظم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والتدخل الدولي الموجَّه عبر الأمم المتحدة أو أطراف دولية ضامنة، لتقريب وجهات النظر ودفع الطرفين نحو اتفاق توافقي".نقاط الخلافومن جهته، قال المحلل السياسي الليبي عبد الله الديباني، إن "أبرز نقاط الخلاف التي تعيق توصّل لجنة "6+6" إلى اتفاق نهائي حول القوانين الانتخابية تتلخص في عدة جوانب رئيسية، وأولى هذه النقاط تكمن في إصرار بعض الأطراف في الغرب الليبي على إدخال تعديلات جوهرية لا تتوافق مع ما تم الاتفاق عليه مبدئيًا، خاصة فيما يتعلق بانتخاب رئيس الدولة وآليات الترشح".وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "غياب موقف موحّد لدى الأطراف المؤثرة في الغرب الليبي يعرقل الوصول إلى صياغات قانونية مستقرة، إلى جانب محاولة بعض القوى فرض شروط سياسية مسبقة بدلًا من الالتزام بالمسار القانوني والفني الذي أُنشئت اللجنة من أجله".كما أشار إلى "وجود خلافات حول توزيع الصلاحيات بين السلطات المنتخبة، وهو ما يعتبره مجلس النواب محاولة للالتفاف على مبدأ الفصل بين السلطات، ما يعطّل بدوره الوصول إلى توافق داخل اللجنة".وبيّن أن "مجلس النواب يرى أن مهمة اللجنة واضحة، وأنه مستعد لاعتماد ما تتوصل إليه، شريطة أن يتم ذلك في إطار متوازن يحافظ على سيادة القانون. ومن وجهة نظر المؤسسات في برقة، فإن الصلاحيات متوافرة، لكن العرقلة تأتي من خارج اللجنة".وأشار الديباني إلى أن "تباين المواقف داخل معسكر الغرب يجعل من الصعب الوصول إلى اتفاق موحّد، إذ تتدخل أطراف خارج اللجنة للتأثير على توجهات أعضائها، إلى جانب محاولة إدخال ملفات خلافية لا تتعلق مباشرة بالانتخابات، مثل ترتيبات السلطة التنفيذية المؤقتة، وهو ما يعقّد المهام الفنية للجنة ويدفعها أحيانًا إلى إعادة فتح نقاط سبق الاتفاق عليها".وفي المقابل، أكد المحلل السياسي الليبي أن "مؤسسات الشرق لديها موقف ثابت يسعى إلى قاعدة دستورية واضحة تُفضي إلى انتخابات شاملة"، معتبرًا أن "تضارب المواقف السياسية خارج إطار اللجنة يعرقل مسارها أكثر مما يخدمه".ولفت إلى أن "هذه الخيارات تهدف إلى تأكيد ضرورة إجراء الانتخابات وفق إطار قانوني واضح ومستقر يضمن الوصول إلى عملية انتخابية شاملة وشفافة".
خلافات تهدد القوانين الانتخابية في ليبيا.. هل تنجح لجنة "6+6" في مهمتها؟
تعود اجتماعات لجنة "6+6" المشتركة إلى الواجهة من جديد، وسط استمرار الخلافات حول القوانين الانتخابية، التي يفترض أن تمهد الطريق نحو إجراء انتخابات عامة في ليبيا.
ورغم الجهود المبذولة للتوصل إلى صيغة توافقية، ما تزال الهوة واسعة بين الأطراف السياسية، ما يثير تساؤلات حول مدى قدرة اللجنة على تجاوز العقبات الراهنة وفتح مسار فعلي نحو الاستحقاق الانتخابي.
قال المحلل السياسي الليبي معتصم الشاعري، إن "لجنة "6+6" المكلفة بإعداد القوانين الانتخابية، ما تزال تواجه سلسلة من الخلافات العميقة، التي تعيق التوصل إلى إطار قانوني نهائي يمهّد لإجراء الانتخابات".
وأوضح أن "أبرز نقاط الخلاف تتمحور حول آلية انتخاب رئيس الدولة، وملف ترشح مزدوجي الجنسية، إضافة إلى دور الأحزاب السياسية في العملية الانتخابية".
وأشار الشاعري، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "طريقة انتخاب الرئيس تشكل جوهر الخلاف، إذ ينقسم مجلسا النواب والدولة بين خيار الانتخاب المباشر من الشعب أو انتخابه عبر البرلمان. كما يختلف الطرفان بشأن نظام التمثيل البرلماني، بين من يدفع نحو النظام الفردي ومن يفضّل النظام الحزبي أو المختلط، وهو ما يعكس تضاربًا واضحًا في رؤى وهياكل النفوذ السياسي لكل طرف".
وفي ما يتعلق بملف مزدوجي الجنسية، أكد الشاعري أن "هذا البند يمثل أحد أعقد نقاط الجدل، إذ يرى بعض الأطراف أن السماح لهم بالترشح لمنصب الرئيس قد يشكل مخاطرة على السيادة الوطنية، بينما يعتبر آخرون أن المنع المطلق يُقصي شريحة من الكفاءات الليبية في الخارج".
وأضاف أن "اللجنة، رغم أهميتها، تفتقر للصلاحيات الكافية لحسم الملفات العالقة، لأن قراراتها تظل مرتبطة بحسابات ومصالح الأطراف السياسية، دون امتلاكها سلطة تنفيذية تلزم الجميع بما تتوصل إليه".
وأشار إلى أن "التباين السياسي داخل اللجنة نفسها يعكس انقساما مزدوجا، الأول سياسي بين المجلسين، والثاني اقتصادي – اجتماعي متصل بمصالح أطراف نافذة داخل المشهد، وهذا ما يجعل الوصول إلى صيغة توافقية شاملة مهمة شديدة التعقيد".
وأوضح الشاعري أن "عدم التوافق يعرقل قدرة اللجنة على إنتاج قوانين انتخابية متوازنة، خاصة في ظل غياب آلية واضحة لفض النزاعات أو تجاوز الفيتوهات السياسية المتبادلة، الأمر الذي يهدد بإطالة أمد المرحلة الانتقالية".
وحول الخيارات البديلة في حال فشل لجنة "6+6"، لفت معتصم الشاعري إلى "وجود 3 مسارات ممكنة، تشكيل سلطة تنفيذية موحّدة تتولى تنظيم الانتخابات وفق قوانين معتمدة بشكل مستقل، واللجوء إلى الإعلان الدستوري أو دستور جديد يحدد القواعد الانتخابية بشكل واضح وينظم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والتدخل الدولي الموجَّه عبر الأمم المتحدة أو أطراف دولية ضامنة، لتقريب وجهات النظر ودفع الطرفين نحو اتفاق توافقي".
وأكد الشاعري بأن "مستقبل العملية الانتخابية سيظل مرهونا بقدرة الأطراف السياسية على تقديم تنازلات حقيقية، وتغليب المصلحة الوطنية على الاعتبارات الآنية"، مؤكدًا أن "أي تأخير إضافي سيعيد البلاد إلى دائرة الانقسام، ويهدد فرص الوصول إلى استحقاق انتخابي شامل".
ومن جهته، قال المحلل السياسي الليبي عبد الله الديباني، إن "أبرز نقاط الخلاف التي تعيق توصّل لجنة "6+6" إلى اتفاق نهائي حول القوانين الانتخابية تتلخص في عدة جوانب رئيسية، وأولى هذه النقاط تكمن في إصرار بعض الأطراف في الغرب الليبي على إدخال تعديلات جوهرية لا تتوافق مع ما تم الاتفاق عليه مبدئيًا، خاصة فيما يتعلق بانتخاب رئيس الدولة وآليات الترشح".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "غياب موقف موحّد لدى الأطراف المؤثرة في الغرب الليبي يعرقل الوصول إلى صياغات قانونية مستقرة، إلى جانب محاولة بعض القوى فرض شروط سياسية مسبقة بدلًا من الالتزام بالمسار القانوني والفني الذي أُنشئت اللجنة من أجله".
كما أشار إلى "وجود خلافات حول توزيع الصلاحيات بين السلطات المنتخبة، وهو ما يعتبره مجلس النواب محاولة للالتفاف على مبدأ الفصل بين السلطات، ما يعطّل بدوره الوصول إلى توافق داخل اللجنة".
وأوضح الديباني أن "اللجنة تمتلك صلاحيات كاملة بموجب الاتفاق السياسي والقانون الصادر عن مجلس النواب الذي أنشأها، بما يتيح لها إعداد قوانين ملزمة"، وأكد أن "الإشكال الحقيقي ليس في الصلاحيات، بل في الإرادة السياسية لدى بعض الأطراف، التي تتأثر بحسابات توازن القوى داخل الغرب الليبي".
وبيّن أن "مجلس النواب يرى أن مهمة اللجنة واضحة، وأنه مستعد لاعتماد ما تتوصل إليه، شريطة أن يتم ذلك في إطار متوازن يحافظ على سيادة القانون. ومن وجهة نظر المؤسسات في برقة، فإن الصلاحيات متوافرة، لكن العرقلة تأتي من خارج اللجنة".
وأشار الديباني إلى أن "تباين المواقف داخل معسكر الغرب يجعل من الصعب الوصول إلى اتفاق موحّد، إذ تتدخل أطراف خارج اللجنة للتأثير على توجهات أعضائها، إلى جانب محاولة إدخال ملفات خلافية لا تتعلق مباشرة بالانتخابات، مثل ترتيبات السلطة التنفيذية المؤقتة، وهو ما يعقّد المهام الفنية للجنة ويدفعها أحيانًا إلى إعادة فتح نقاط سبق الاتفاق عليها".
10 أكتوبر 2023, 06:05 GMT
وفي المقابل، أكد المحلل السياسي الليبي أن "مؤسسات الشرق لديها موقف ثابت يسعى إلى قاعدة دستورية واضحة تُفضي إلى انتخابات شاملة"، معتبرًا أن "تضارب المواقف السياسية خارج إطار اللجنة يعرقل مسارها أكثر مما يخدمه".
وحول الخيارات البديلة المطروحة في حال فشل اللجنة في التوصل إلى اتفاق شامل بشأن القوانين الانتخابية، أوضح عبد الله الديباني أن "من بينها اعتماد القوانين التي سبق أن أقرّها مجلس النواب باعتبارها الإطار القانوني المكتمل الوحيد، ووضعها موضع التنفيذ، كما تشمل الخيارات اللجوء إلى مسارات نيابية بديلة لاستكمال النقاط العالقة، وتوسيع نطاق الحوار بين مؤسسات الدولة الشرعية بعيدًا عن الضغوط الخارجية لضمان الوصول إلى قاعدة دستورية قابلة للتطبيق".
وأشار أيضًا إلى "إمكانية تفعيل التفويض الشعبي من خلال الانتخابات المحلية أو البرلمانية أو حتى مسار الحكم الذاتي في حال تعرقل المسار الرئاسي"، مؤكدًا أن "الفراغ التشريعي غير مقبول، وأن مجلس النواب لن يسمح بتعطيل الاستحقاق الانتخابي بسبب خلافات سياسية".
ولفت إلى أن "هذه الخيارات تهدف إلى تأكيد ضرورة إجراء الانتخابات وفق إطار قانوني واضح ومستقر يضمن الوصول إلى عملية انتخابية شاملة وشفافة".