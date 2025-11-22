https://sarabic.ae/20251122/خلافات-تهدد-القوانين-الانتخابية-في-ليبيا-هل-تنجح-لجنة-66-في-مهمتها-1107391080.html

خلافات تهدد القوانين الانتخابية في ليبيا.. هل تنجح لجنة "6+6" في مهمتها؟

خلافات تهدد القوانين الانتخابية في ليبيا.. هل تنجح لجنة "6+6" في مهمتها؟

سبوتنيك عربي

تعود اجتماعات لجنة "6+6" المشتركة إلى الواجهة من جديد، وسط استمرار الخلافات حول القوانين الانتخابية، التي يفترض أن تمهد الطريق نحو إجراء انتخابات عامة في... 22.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-22T09:03+0000

2025-11-22T09:03+0000

2025-11-22T09:03+0000

أخبار ليبيا اليوم

حصري

تقارير سبوتنيك

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0f/1097809292_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_c9faa749ae9eefcd9fe4d0174897eafc.jpg

ورغم الجهود المبذولة للتوصل إلى صيغة توافقية، ما تزال الهوة واسعة بين الأطراف السياسية، ما يثير تساؤلات حول مدى قدرة اللجنة على تجاوز العقبات الراهنة وفتح مسار فعلي نحو الاستحقاق الانتخابي.خلافات عميقةقال المحلل السياسي الليبي معتصم الشاعري، إن "لجنة "6+6" المكلفة بإعداد القوانين الانتخابية، ما تزال تواجه سلسلة من الخلافات العميقة، التي تعيق التوصل إلى إطار قانوني نهائي يمهّد لإجراء الانتخابات".وأوضح أن "أبرز نقاط الخلاف تتمحور حول آلية انتخاب رئيس الدولة، وملف ترشح مزدوجي الجنسية، إضافة إلى دور الأحزاب السياسية في العملية الانتخابية".وفي ما يتعلق بملف مزدوجي الجنسية، أكد الشاعري أن "هذا البند يمثل أحد أعقد نقاط الجدل، إذ يرى بعض الأطراف أن السماح لهم بالترشح لمنصب الرئيس قد يشكل مخاطرة على السيادة الوطنية، بينما يعتبر آخرون أن المنع المطلق يُقصي شريحة من الكفاءات الليبية في الخارج".وأضاف أن "اللجنة، رغم أهميتها، تفتقر للصلاحيات الكافية لحسم الملفات العالقة، لأن قراراتها تظل مرتبطة بحسابات ومصالح الأطراف السياسية، دون امتلاكها سلطة تنفيذية تلزم الجميع بما تتوصل إليه".وأشار إلى أن "التباين السياسي داخل اللجنة نفسها يعكس انقساما مزدوجا، الأول سياسي بين المجلسين، والثاني اقتصادي – اجتماعي متصل بمصالح أطراف نافذة داخل المشهد، وهذا ما يجعل الوصول إلى صيغة توافقية شاملة مهمة شديدة التعقيد".وأوضح الشاعري أن "عدم التوافق يعرقل قدرة اللجنة على إنتاج قوانين انتخابية متوازنة، خاصة في ظل غياب آلية واضحة لفض النزاعات أو تجاوز الفيتوهات السياسية المتبادلة، الأمر الذي يهدد بإطالة أمد المرحلة الانتقالية".وحول الخيارات البديلة في حال فشل لجنة "6+6"، لفت معتصم الشاعري إلى "وجود 3 مسارات ممكنة، تشكيل سلطة تنفيذية موحّدة تتولى تنظيم الانتخابات وفق قوانين معتمدة بشكل مستقل، واللجوء إلى الإعلان الدستوري أو دستور جديد يحدد القواعد الانتخابية بشكل واضح وينظم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والتدخل الدولي الموجَّه عبر الأمم المتحدة أو أطراف دولية ضامنة، لتقريب وجهات النظر ودفع الطرفين نحو اتفاق توافقي".نقاط الخلافومن جهته، قال المحلل السياسي الليبي عبد الله الديباني، إن "أبرز نقاط الخلاف التي تعيق توصّل لجنة "6+6" إلى اتفاق نهائي حول القوانين الانتخابية تتلخص في عدة جوانب رئيسية، وأولى هذه النقاط تكمن في إصرار بعض الأطراف في الغرب الليبي على إدخال تعديلات جوهرية لا تتوافق مع ما تم الاتفاق عليه مبدئيًا، خاصة فيما يتعلق بانتخاب رئيس الدولة وآليات الترشح".وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "غياب موقف موحّد لدى الأطراف المؤثرة في الغرب الليبي يعرقل الوصول إلى صياغات قانونية مستقرة، إلى جانب محاولة بعض القوى فرض شروط سياسية مسبقة بدلًا من الالتزام بالمسار القانوني والفني الذي أُنشئت اللجنة من أجله".كما أشار إلى "وجود خلافات حول توزيع الصلاحيات بين السلطات المنتخبة، وهو ما يعتبره مجلس النواب محاولة للالتفاف على مبدأ الفصل بين السلطات، ما يعطّل بدوره الوصول إلى توافق داخل اللجنة".وبيّن أن "مجلس النواب يرى أن مهمة اللجنة واضحة، وأنه مستعد لاعتماد ما تتوصل إليه، شريطة أن يتم ذلك في إطار متوازن يحافظ على سيادة القانون. ومن وجهة نظر المؤسسات في برقة، فإن الصلاحيات متوافرة، لكن العرقلة تأتي من خارج اللجنة".وأشار الديباني إلى أن "تباين المواقف داخل معسكر الغرب يجعل من الصعب الوصول إلى اتفاق موحّد، إذ تتدخل أطراف خارج اللجنة للتأثير على توجهات أعضائها، إلى جانب محاولة إدخال ملفات خلافية لا تتعلق مباشرة بالانتخابات، مثل ترتيبات السلطة التنفيذية المؤقتة، وهو ما يعقّد المهام الفنية للجنة ويدفعها أحيانًا إلى إعادة فتح نقاط سبق الاتفاق عليها".وفي المقابل، أكد المحلل السياسي الليبي أن "مؤسسات الشرق لديها موقف ثابت يسعى إلى قاعدة دستورية واضحة تُفضي إلى انتخابات شاملة"، معتبرًا أن "تضارب المواقف السياسية خارج إطار اللجنة يعرقل مسارها أكثر مما يخدمه".وأشار أيضًا إلى "إمكانية تفعيل التفويض الشعبي من خلال الانتخابات المحلية أو البرلمانية أو حتى مسار الحكم الذاتي في حال تعرقل المسار الرئاسي"، مؤكدًا أن "الفراغ التشريعي غير مقبول، وأن مجلس النواب لن يسمح بتعطيل الاستحقاق الانتخابي بسبب خلافات سياسية".ولفت إلى أن "هذه الخيارات تهدف إلى تأكيد ضرورة إجراء الانتخابات وفق إطار قانوني واضح ومستقر يضمن الوصول إلى عملية انتخابية شاملة وشفافة".

https://sarabic.ae/20251118/ليبيا-لجنة-66-تتفق-على-استئناف-اجتماعاتها-وإنجاز-مهامها-في-أقرب-وقت-1107257371.html

https://sarabic.ae/20231010/وزير-الخارجية-الليبي-حل-لجنة-66-يعرقل-العملية-الانتخابية-القادمة-1081847873.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار ليبيا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي