ليبيا.. لجنة "6+6" تتفق على استئناف اجتماعاتها وإنجاز مهامها في أقرب وقت

أعلن أعضاء اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا "6+6"، اليوم الثلاثاء، اتفاقها على استئناف... 18.11.2025, سبوتنيك عربي

وذكرت بوابة "الوسط"، مساء اليوم الثلاثاء، أن أعضاء اللجنة أصدروا بيانا أوضحوا من خلاله أنها عقدت اجتماعا تشاوريا بديوان مجلس النواب في طرابلس من أجل العمل على حلحلة الانسداد بالإطار التشريعي المتعلق بالمسار السياسي ومناقشة ما ورد بتقرير لجنة 20.وأوضحت اللجنة في بيانها أن هذا اللقاء المشترك يأتي تأسيسا على الصلاحيات الممنوحة للجنة نفسها بحسب التعديل الدستوري الثالث عشر وبناء على ما جاء في قرار مجلس الأمن رقم (2796)، بدافع المسؤولية الوطنية وتلبية لتطلعات الشعب الليبي.وأكد الموقع الإلكتروني أن اجتماع اللجنة يأتي في وقت تواصل فيه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مساعيها لحشد الدعم لخريطة "الطريق الجديدة" الرامية لإعادة إطلاق العملية السياسية المتعثرة والتي تضمن مساعدة المؤسسات الليبية على التوافق على قوانين انتخابية قابلة للتطبيق وتشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.وفي سياق متصل، أعربت الحكومة الليبية المنبثقة عن البرلمان الليبي، عن إدانتها الشديدة واستنكارها العميق لما وصفته بـ"التصرف الخطير وغير المسبوق"، الذي أقدمت عليه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عقب توقيعها اتفاقاً مع دولة قطر لتمويل ما يسمى بـ"الحوار السياسي المهيكل".واعتبرت الحكومة أن هذا الإجراء يمثل انتهاكا واضحا لصلاحيات البعثة واعتداء صريحا على السيادة الليبية، فضلا عن كونه انحرافا عن الأطر القانونية والمعايير الدولية التي تفرض على البعثات الأممية الالتزام بالحياد واحترام سلطة الدولة المضيفة.وأكدت الحكومة في بيانها أن توجه البعثة نحو البحث عن تمويل خارجي لتنفيذ عمليات سياسية داخل ليبيا، دون أي تشاور أو إخطار رسمي للسلطات الليبية، يعكس بحسب البيان "نهجاً مشبوهًا ومخالفاً للدبلوماسية"، ويثير تساؤلات جدية حول نوايا البعثة ودورها الحقيقي.وطالبت الحكومة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية تجاه هذه التصرفات التي وصفتها بـ"المرفوضة جملة وتفصيلاً" والمناقضة للمصلحة الوطنية الليبية.وحملت الحكومة الليبية البعثة الأممية المسؤولية الكاملة عن تقويض الثقة وزعزعة العملية السياسية، معتبرة أن أي مبادرة سياسية أو خارطة طريق أو عملية حوارية لن تحظى بشرعية ما لم تكن نابعة من الداخل وبعيدة تماماً عن أي تمويل أو تأثير خارجي.والتقت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، ونائبتها للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، الثلاثاء الماضي، بوفد من شخصيات قيادية من النظام الليبي السابق، في خطوة تهدف إلى تعزيز التواصل مع شرائح أوسع من المجتمع الليبي حول خارطة الطريق السياسية، بما في ذلك الحوار المهيكل.وأوضح البيان الصادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والذي تحصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن الاجتماع جاء ضمن جهود البعثة لفتح قنوات حوار جديدة، مع التأكيد خلاله على أهمية المشاركة الشاملة ووضع آليات فعالة للمتابعة، لزيادة فرص النجاح وتسهيل تنفيذ المخرجات.وجددت تيتيه التزام البعثة بالتواصل مع جميع الليبيين في مختلف أنحاء البلاد، ضمن عملية تنفيذ خارطة الطريق السياسية.

