الحكومة الليبية تجمد تعاونها مع البعثة الأممية بعد اتفاقها مع قطر: "باعتباره تجاوزا خطيرا للسيادة"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
09:18 GMT
37 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
10:20 GMT
40 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
11:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
12:30 GMT
29 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
أمريكا تطلق عملية "الرمح الجنوبي" ورئيس فنزويلا يدعو لسلام الأمريكتين
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
روسيا تقترح تعديلات على الخطة الأمريكية بشأن غزة.. وترامب يدرس بيع مقاتلات "إف-35" للسعودية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:16 GMT
15 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
10:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:40 GMT
20 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اللجنة الفنية المتخصصة بالهجرة واللاجئين بالاتحاد الافريقي تدعو لتبنّي مقاربة موحّدة لمواجهة التحديات
12:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:49 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
17:03 GMT
13 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
17:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
بلا قيود
خبير: موسكو لاعب مركزي في الملف السوري
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تزويد مصر بمقاتلات أمريكية حديثة لا يتعارض مع مبدأ حماية إسرائيل
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا تدفع الرياضة الرياضيين للاعتزال في أوج تألقهم وشبابهم؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
الحكومة الليبية تجمد تعاونها مع البعثة الأممية بعد اتفاقها مع قطر: "باعتباره تجاوزا خطيرا للسيادة"
الحكومة الليبية تجمد تعاونها مع البعثة الأممية بعد اتفاقها مع قطر: "باعتباره تجاوزا خطيرا للسيادة"
أعربت الحكومة الليبية المنبثقة عن البرلمان الليبي، عن إدانتها الشديدة واستنكارها العميق لما وصفته بـ"التصرف الخطير وغير المسبوق"، الذي أقدمت عليه بعثة الأمم...
واعتبرت الحكومة أن هذا الإجراء يمثل انتهاكاً واضحاً لصلاحيات البعثة واعتداءً صريحاً على السيادة الليبية، فضلاً عن كونه انحرافاً عن الأطر القانونية والمعايير الدولية التي تفرض على البعثات الأممية الالتزام بالحياد واحترام سلطة الدولة المضيفة. وطالبت الحكومة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية تجاه هذه التصرفات التي وصفتها بـ"المرفوضة جملة وتفصيلاً" والمناقضة للمصلحة الوطنية الليبية. واعتبرت الحكومة أن خطوة البعثة تمثّل "التفافاً خطيراً" على الجهود والمبادرات الوطنية الرامية لإنهاء الأزمة، ومحاولة لإحياء مسارات سياسية مفروضة من الخارج، بما يخالف مبدأ "الملكية والقيادة الليبية للعملية السياسية" الذي تؤكد البعثة عليه في تصريحاتها، دون تطبيق فعلي على الأرض.وحملت الحكومة الليبية البعثة الأممية المسؤولية الكاملة عن تقويض الثقة وزعزعة العملية السياسية، معتبرة أن أي مبادرة سياسية أو خارطة طريق أو عملية حوارية لن تحظى بشرعية ما لم تكن نابعة من الداخل وبعيدة تماماً عن أي تمويل أو تأثير خارجي.والتقت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، ونائبتها للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، الثلاثاء الماضي، بوفد من شخصيات قيادية من النظام الليبي السابق، في خطوة تهدف إلى تعزيز التواصل مع شرائح أوسع من المجتمع الليبي حول خارطة الطريق السياسية، بما في ذلك الحوار المهيكل.وجددت تيتيه التزام البعثة بالتواصل مع جميع الليبيين في مختلف أنحاء البلاد، ضمن عملية تنفيذ خارطة الطريق السياسية.
https://sarabic.ae/20251031/بعثة-الأمم-المتحدة-تبدأ-في-تلقي-ترشيحات-الحوار-المهيكل-ضمن-خارطة-الطريق-السياسية-في-ليبيا-1106605746.html
https://sarabic.ae/20251027/الأمم-المتحدة-تمهد-لحوار-وطني-شامل-لتسريع-تنفيذ-خارطة-الطريق-الانتخابية-في-ليبيا-1106430496.html
https://sarabic.ae/20251018/هيكل-حوار-جديد-برعاية-الأمم-المتحدة-هل-تمهد-البعثة-لتجاوز-الأجسام-السياسية-في-ليبيا؟-1106149086.html
الحكومة الليبية تجمد تعاونها مع البعثة الأممية بعد اتفاقها مع قطر: "باعتباره تجاوزا خطيرا للسيادة"

أعربت الحكومة الليبية المنبثقة عن البرلمان الليبي، عن إدانتها الشديدة واستنكارها العميق لما وصفته بـ"التصرف الخطير وغير المسبوق"، الذي أقدمت عليه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عقب توقيعها اتفاقاً مع دولة قطر لتمويل ما يسمى بـ"الحوار السياسي المهيكل".
واعتبرت الحكومة أن هذا الإجراء يمثل انتهاكاً واضحاً لصلاحيات البعثة واعتداءً صريحاً على السيادة الليبية، فضلاً عن كونه انحرافاً عن الأطر القانونية والمعايير الدولية التي تفرض على البعثات الأممية الالتزام بالحياد واحترام سلطة الدولة المضيفة.
مقر الأمم المتحدة في نيويورك - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2025
بعثة الأمم المتحدة تبدأ في تلقي ترشيحات الحوار المهيكل ضمن خارطة الطريق السياسية في ليبيا
31 أكتوبر, 15:54 GMT

وأكدت الحكومة في بيانها أن توجه البعثة نحو البحث عن تمويل خارجي لتنفيذ عمليات سياسية داخل ليبيا، دون أي تشاور أو إخطار رسمي للسلطات الليبية، يعكس بحسب البيان "نهجاً مشبوهًا ومخالفاً للدبلوماسية"، ويثير تساؤلات جدية حول نوايا البعثة ودورها الحقيقي.

وطالبت الحكومة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية تجاه هذه التصرفات التي وصفتها بـ"المرفوضة جملة وتفصيلاً" والمناقضة للمصلحة الوطنية الليبية.
مجلس النواب الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2025
الأمم المتحدة تمهد لحوار وطني شامل لتسريع تنفيذ خارطة الطريق الانتخابية في ليبيا
27 أكتوبر, 09:06 GMT
واعتبرت الحكومة أن خطوة البعثة تمثّل "التفافاً خطيراً" على الجهود والمبادرات الوطنية الرامية لإنهاء الأزمة، ومحاولة لإحياء مسارات سياسية مفروضة من الخارج، بما يخالف مبدأ "الملكية والقيادة الليبية للعملية السياسية" الذي تؤكد البعثة عليه في تصريحاتها، دون تطبيق فعلي على الأرض.

وبناءً على ذلك، أعلنت الحكومة الليبية "إيقاف كافة أشكال التعامل والتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة" إلى حين تراجعها الكامل عن هذا السلوك وتقديم اعتذار رسمي، إضافة إلى مطالبتها بتوضيح دوافع هذه الخطوة وإلغاء أي تفاهمات مالية أو سياسية تم تمريرها دون علم الدولة الليبية.

وحملت الحكومة الليبية البعثة الأممية المسؤولية الكاملة عن تقويض الثقة وزعزعة العملية السياسية، معتبرة أن أي مبادرة سياسية أو خارطة طريق أو عملية حوارية لن تحظى بشرعية ما لم تكن نابعة من الداخل وبعيدة تماماً عن أي تمويل أو تأثير خارجي.
بحث القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر، مع رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيتيه - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2025
هيكل حوار جديد برعاية الأمم المتحدة… هل تمهد البعثة لتجاوز الأجسام السياسية في ليبيا؟
18 أكتوبر, 10:34 GMT
والتقت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، ونائبتها للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، الثلاثاء الماضي، بوفد من شخصيات قيادية من النظام الليبي السابق، في خطوة تهدف إلى تعزيز التواصل مع شرائح أوسع من المجتمع الليبي حول خارطة الطريق السياسية، بما في ذلك الحوار المهيكل.
وأوضح البيان الصادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والذي تحصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن الاجتماع جاء ضمن جهود البعثة لفتح قنوات حوار جديدة، مع التأكيد خلاله على أهمية المشاركة الشاملة ووضع آليات فعالة للمتابعة، لزيادة فرص النجاح وتسهيل تنفيذ المخرجات.
وجددت تيتيه التزام البعثة بالتواصل مع جميع الليبيين في مختلف أنحاء البلاد، ضمن عملية تنفيذ خارطة الطريق السياسية.
