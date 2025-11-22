https://sarabic.ae/20251122/زعماء-الاتحاد-الأوروبي-يرحبون-بالمسودة-الأولية-لخطة-ترامب-للتسوية-الأوكرانية-1107398840.html
زعماء الاتحاد الأوروبي يرحبون بالمسودة الأولية لخطة ترامب للتسوية الأوكرانية
وجاء في بيان مشترك، نُشر عبر موقع المجلس الأوروبي، اليوم السبت: "نرحب بالجهود الأمريكية المتواصلة لإحلال السلام في أوكرانيا. تتضمن المسودة الأولية للخطة المكونة من 28 نقطة عناصر مهمة ستكون أساسية لتحقيق سلام عادل ودائم".في الوقت ذاته، أعرب الزعماء الأوروبيين قلقهم "إزاء القيود المقترحة على القوات المسلحة الأوكرانية، والتي من شأنها أن تجعل أوكرانيا عرضة لهجمات مستقبلية"، وفقا لهم.وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، بأنه سيتعين على فلاديمير زيلينسكي، الموافقة على خطة السلام الخاصة بأوكرانيا، معتبرًا أن يوم الخميس المقبل، 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، هو "موعد نهائي مناسب" لكييف، كي تقبل بشروط خطته للسلام.ووفقا لترامب، فمن المؤكد أن "زيلينسكي سيحب الخطة الأمريكية، لأنه لا يملك أي أوراق رابحة في يده، وكان ينبغي إبرام الصفقة قبل عام أو عامين"، وقال ترامب للصحفيين: "سيتعين عليه أن يقبل الأمر، وإذا لم يعجبه ذلك، فعليهم أن يستمروا في القتال".وصرح البيت الأبيض، سابقا، أن المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية جارية، بخطة أقرها الرئيس الأمريكي.
رحب عدد من زعماء الاتحاد الأوروبي وحلفائه، بينهم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، بالمسودة الأولية لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتسوية الأوكرانية، معتبرين أنها تتضمن عناصر مهمة لتحقيق السلام العادل والدائم، لكنها لا تزال تحتاج إلى تعديلات.
وجاء في بيان مشترك، نُشر عبر موقع المجلس الأوروبي، اليوم السبت: "نرحب بالجهود الأمريكية المتواصلة لإحلال السلام في أوكرانيا. تتضمن المسودة الأولية للخطة المكونة من 28 نقطة عناصر مهمة ستكون أساسية لتحقيق سلام عادل ودائم".
وأضاف قادة الاتحاد الأوروبي: "نعتقد أن المسودة تُشكل أساسًا يتطلب مزيدًا من العمل. ونحن على استعداد للمشاركة لضمان استدامة السلام في المستقبل. ونحن متمسكون بمبدأ عدم تغيير الحدود بالقوة".
في الوقت ذاته، أعرب الزعماء الأوروبيين قلقهم "إزاء القيود المقترحة على القوات المسلحة الأوكرانية، والتي من شأنها أن تجعل أوكرانيا عرضة لهجمات مستقبلية"، وفقا لهم.
وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، بأنه سيتعين على فلاديمير زيلينسكي، الموافقة على خطة السلام الخاصة بأوكرانيا، معتبرًا أن يوم الخميس المقبل، 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، هو "موعد نهائي مناسب" لكييف، كي تقبل بشروط خطته للسلام.
وقال ترامب في البيت الأبيض، عندما سُئل عن رد الفعل على "الخطة الأمريكية": "في مرحلة ما، سيتعين عليه (زيلينسكي) الموافقة على شيء ما"، منوّها إلى أنه لفت انتباه زيلينسكي إلى افتقاره للنفوذ اللازم لمواصلة الصراع في أوكرانيا.
ووفقا لترامب، فمن المؤكد أن "زيلينسكي سيحب الخطة الأمريكية، لأنه لا يملك أي أوراق رابحة في يده، وكان ينبغي إبرام الصفقة قبل عام أو عامين"، وقال ترامب للصحفيين: "سيتعين عليه أن يقبل الأمر، وإذا لم يعجبه ذلك، فعليهم أن يستمروا في القتال".
وصرح البيت الأبيض، سابقا، أن المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية جارية، بخطة أقرها الرئيس الأمريكي.