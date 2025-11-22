فشل اختبار صاروخ "ستارشيب" الجديد يهدد خطة "ناسا" للهبوط على القمر

عربي
وسجل مراقبون لقطات فيديو للحادث، الذي وقع أثناء اختبار أنظمة الوقود المعاد تصميمها وقوة هيكل الصاروخ العملاق. وأظهر البث المباشر من مجموعة "لاب بادري" انهيار الصاروخ مع انبعاث سحابة غاز، ما يوحي بانفجار أدى إلى تلف الهيكل الخارجي.وأكدت "سبيس إكس"، المملوكة للملياردير إيلون ماسك، في بيان حدوث "خلل خلال اختبار ضغط نظام الغاز"، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات. وأوضحت الشركة أن الحادث وقع قبل اختبار قوة الهيكل المخطط له، وأن الفرق بحاجة إلى وقت للتحقيق قبل تحديد سبب الخلل.وكانت الشركة تأمل في إطلاق الصاروخ "ستارشيب" في وقت مبكر من العام المقبل ضمن الرحلة التجريبية رقم 12 منذ 2023، لكن هذا الفشل يُتوقع أن يؤخر الموعد المستهدف.ويواجه برنامج "ستارشيب" ضغوطًا من وكالة "ناسا" لتسريع تطويره استعدادًا لاختبارات تتعلق بالهبوط على القمر، ضمن مهام متعددة المليارات تهدف لإعادة البشر إلى سطح القمر لأول مرة منذ 1972. ويعد برنامج "ستارشيب" عنصرًا محوريًا في البرنامج القمري الأمريكي الذي يسعى لتحقيق الهبوط قبل الصين بحلول نحو 2030.وكان الصاروخ الذي تعرض للحادث أول نسخة من "ستارشيب V3"، التي تضم تصاميم وميزات جديدة تتعلق ببرنامج القمر. وتشتهر "سبيس إكس" بسرعة إنتاج نسخ متعددة من الصواريخ ضمن فلسفة الاختبار حتى الفشل المكثف، غير أن الشركة لم توضح بعد ما إذا كانت لديها نسخة بديلة من V3 لاستئناف الاختبارات أو المدة التي قد يؤخرها الحادث عن برنامج "ستارشيب".وخلال هذا العام، شهدت أول ثلاث رحلات تجريبية من أصل خمس مجموعة من المشكلات والانفجارات المعقدة قبل أن تستأنف الشركة التقدم التدريجي في أغسطس، ما يجعل عام 2025 عامًا مليئًا بالتحديات. وكان آخر اختبار طيران لصاروخ "ستارشيب" في أكتوبر هو الاختبار النهائي قبل بناء نسخة V3، التي كانت الشركة تأمل إطلاقها في فبراير 2026.وشهدت منشآت "ستارشيب" الواسعة في جنوب تكساس عدة انفجارات خلال الاختبارات السابقة، بما في ذلك انفجار صاروخ في يونيو أرسل حطامًا عبر الحدود الأمريكية-المكسيكية على بعد نحو 3.2 كيلومتر وأثار توترًا سياسيًا مع الرئيس المكسيكي.
انتهى صباح الحمعة، اختبار مهم لصاروخ "ستارشيب" المطور من شركة "سبيس إكس" بالفشل في منشآت الشركة بولاية تكساس الأمريكية، ما قد يعقد طموحات الشركة لإثبات قدرة الصاروخ على الهبوط على القمر لصالح وكالة "ناسا".
وسجل مراقبون لقطات فيديو للحادث، الذي وقع أثناء اختبار أنظمة الوقود المعاد تصميمها وقوة هيكل الصاروخ العملاق. وأظهر البث المباشر من مجموعة "لاب بادري" انهيار الصاروخ مع انبعاث سحابة غاز، ما يوحي بانفجار أدى إلى تلف الهيكل الخارجي.
وأكدت "سبيس إكس"، المملوكة للملياردير إيلون ماسك، في بيان حدوث "خلل خلال اختبار ضغط نظام الغاز"، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات. وأوضحت الشركة أن الحادث وقع قبل اختبار قوة الهيكل المخطط له، وأن الفرق بحاجة إلى وقت للتحقيق قبل تحديد سبب الخلل.
وكانت الشركة تأمل في إطلاق الصاروخ "ستارشيب" في وقت مبكر من العام المقبل ضمن الرحلة التجريبية رقم 12 منذ 2023، لكن هذا الفشل يُتوقع أن يؤخر الموعد المستهدف.
صاروخ فالكون 9 التابع لشركة سبيس إكس وعلى متنه طاقم مكون من 4 أفراد ينطلق من المنصة 39A في مركز كينيدي للفضاء في كيب كانافيرال بولاية فلوريدا، 10 سبتمبر/ أيلول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2025
"سبيس إكس" تؤجل إطلاق "ستارشيب" التجريبي مجددا
26 أغسطس, 03:22 GMT
ويواجه برنامج "ستارشيب" ضغوطًا من وكالة "ناسا" لتسريع تطويره استعدادًا لاختبارات تتعلق بالهبوط على القمر، ضمن مهام متعددة المليارات تهدف لإعادة البشر إلى سطح القمر لأول مرة منذ 1972. ويعد برنامج "ستارشيب" عنصرًا محوريًا في البرنامج القمري الأمريكي الذي يسعى لتحقيق الهبوط قبل الصين بحلول نحو 2030.
وكان الصاروخ الذي تعرض للحادث أول نسخة من "ستارشيب V3"، التي تضم تصاميم وميزات جديدة تتعلق ببرنامج القمر. وتشتهر "سبيس إكس" بسرعة إنتاج نسخ متعددة من الصواريخ ضمن فلسفة الاختبار حتى الفشل المكثف، غير أن الشركة لم توضح بعد ما إذا كانت لديها نسخة بديلة من V3 لاستئناف الاختبارات أو المدة التي قد يؤخرها الحادث عن برنامج "ستارشيب".
وخلال هذا العام، شهدت أول ثلاث رحلات تجريبية من أصل خمس مجموعة من المشكلات والانفجارات المعقدة قبل أن تستأنف الشركة التقدم التدريجي في أغسطس، ما يجعل عام 2025 عامًا مليئًا بالتحديات. وكان آخر اختبار طيران لصاروخ "ستارشيب" في أكتوبر هو الاختبار النهائي قبل بناء نسخة V3، التي كانت الشركة تأمل إطلاقها في فبراير 2026.
وشهدت منشآت "ستارشيب" الواسعة في جنوب تكساس عدة انفجارات خلال الاختبارات السابقة، بما في ذلك انفجار صاروخ في يونيو أرسل حطامًا عبر الحدود الأمريكية-المكسيكية على بعد نحو 3.2 كيلومتر وأثار توترًا سياسيًا مع الرئيس المكسيكي.
