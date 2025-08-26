عربي
"سبيس إكس" تؤجل إطلاق ستارشيب التجريبي مجددا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0c/1092632238_0:0:1071:603_1920x0_80_0_0_a7e036582b35e2e72db31faa5c74c064.jpg
موسكو –سبوتنيك. وقالت الشركة على موقع "إكس"، بعد إلغاء محاولة اختبار الطيران اليوم بسبب الأحوال الجوية، يجري فريق ستارشيب حاليا تحديد أفضل فرصة متاحة للإطلاق".قبل يوم واحد، ألغت سبيس إكس الإطلاق التجريبي لمركبة ستارشيب لحل مشاكل في الأنظمة الأرضية.في نهاية مايو، انتهى الإطلاق التاسع لصاروخ ستارشيب التابع لسبيس إكس بفقدان المعزز والمركبة الفضائية نفسها.
03:22 GMT 26.08.2025 (تم التحديث: 03:23 GMT 26.08.2025)
© AP Photo / John Raouxصاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس" وعلى متنه طاقم مكون من 4 أفراد ينطلق من المنصة "39A" في مركز كينيدي للفضاء في كيب كانافيرال بولاية فلوريدا، 10 سبتمبر/ أيلول 2024
أعلنت شركة سبيس إكس الأمريكية، إلغاء الإطلاق التجريبي لمركبة "ستارشيب" الفضائية بسبب الأحوال الجوية.
موسكو –سبوتنيك. وقالت الشركة على موقع "إكس"، بعد إلغاء محاولة اختبار الطيران اليوم بسبب الأحوال الجوية، يجري فريق ستارشيب حاليا تحديد أفضل فرصة متاحة للإطلاق".
قبل يوم واحد، ألغت سبيس إكس الإطلاق التجريبي لمركبة ستارشيب لحل مشاكل في الأنظمة الأرضية.
صاروخ الفضاء من صناعة ستار شيب - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2025
انفجار هائل لمركبة "سبيس إكس" خلال الاختبار... فيديو
19 يونيو, 07:45 GMT
في نهاية مايو، انتهى الإطلاق التاسع لصاروخ ستارشيب التابع لسبيس إكس بفقدان المعزز والمركبة الفضائية نفسها.
