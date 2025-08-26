https://sarabic.ae/20250826/سبيس-إكس-تؤجل-إطلاق-ستارشيب-التجريبي-مجددا-1104129566.html
"سبيس إكس" تؤجل إطلاق ستارشيب التجريبي مجددا
أعلنت شركة سبيس إكس الأمريكية، إلغاء الإطلاق التجريبي لمركبة "ستارشيب" الفضائية بسبب الأحوال الجوية. 26.08.2025, سبوتنيك عربي
موسكو –سبوتنيك. وقالت الشركة على موقع "إكس"، بعد إلغاء محاولة اختبار الطيران اليوم بسبب الأحوال الجوية، يجري فريق ستارشيب حاليا تحديد أفضل فرصة متاحة للإطلاق".قبل يوم واحد، ألغت سبيس إكس الإطلاق التجريبي لمركبة ستارشيب لحل مشاكل في الأنظمة الأرضية.في نهاية مايو، انتهى الإطلاق التاسع لصاروخ ستارشيب التابع لسبيس إكس بفقدان المعزز والمركبة الفضائية نفسها.
03:22 GMT 26.08.2025 (تم التحديث: 03:23 GMT 26.08.2025)
موسكو –سبوتنيك. وقالت الشركة على موقع "إكس"، بعد إلغاء محاولة اختبار الطيران اليوم بسبب الأحوال الجوية، يجري فريق ستارشيب حاليا تحديد أفضل فرصة متاحة للإطلاق".
قبل يوم واحد، ألغت سبيس إكس الإطلاق التجريبي لمركبة ستارشيب لحل مشاكل في الأنظمة الأرضية
في نهاية مايو، انتهى الإطلاق التاسع لصاروخ ستارشيب التابع لسبيس إكس بفقدان المعزز والمركبة الفضائية نفسها.