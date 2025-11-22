https://sarabic.ae/20251122/نهر-العاصي-يجف-لأول-مرة-في-تاريخ-سوريا-فيديو-1107397563.html
نهر العاصي يجف لأول مرة في تاريخ سوريا... فيديو
نهر العاصي يجف لأول مرة في تاريخ سوريا... فيديو
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر جفاف نهر العاصي في سوريا لأول مرة في تاريخه. 22.11.2025
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تكشف جفاف نهر العاصي بالكامل للمرة الأولى في تاريخه، نتيجة تراجع هطول الأمطار وانخفاض تدفّق الينابيع المغذية.ويأتي هذا الجفاف بالتزامن مع هبوط منسوب الاحتياطي في سد الرستن إلى الحدود الدنيا لنهر العاصي في سوريا.واضطر بعض المزارعين في ريف حماة بسوريا أمام انقطاع المياه، إلى الاعتماد على سقاية محاصيلهم من مجاري الصرف، مما زاد المخاطر الصحية وهدّد جودة الإنتاج الزراعي في البلاد.ويشار إلى أن نهر العاصي قد سجل قبل نحو 54 عاما أكبر تراجع في جريانه، ليشهد اليوم ولأول مرة جفافا كاملا لم يعرفه من قبل، حيث يعد نهر العاصي شريان الري الأساسي في المنطقة، ما جعل جفافه يفاقم خسائر المزارعين ويرفع كلفة الري، إلى جانب تداعيات بيئية تطال الغطاء النباتي والكائنات المائية.ينبع نهر العاصي من سهل البقاع في لبنان، ويتدفق شمالا عبر سوريا، وهو ما يفسر تسميته بـ "العاصي" لأنه يعصي الاتجاه الطبيعي لمعظم الأنهار في المنطقة التي تتجه جنوبا، حيث يصب في البحر الأبيض المتوسط بالقرب من مدينة السويدية في محافظة هاتاي بتركيا.
