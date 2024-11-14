https://sarabic.ae/20241114/الدفاع-السورية-مقتل-15-شخصا-وإصابة-16-آخرين-إثر-قصف-إسرائيلي-استهدف-دمشق-1094801492.html
الدفاع السورية: مقتل 15 شخصا وإصابة 16 آخرين إثر قصف إسرائيلي استهدف دمشق
الدفاع السورية: مقتل 15 شخصا وإصابة 16 آخرين إثر قصف إسرائيلي استهدف دمشق
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الخميس، مقتل 15 شخصا وإصابة 16 آخرين إثر قصف إسرائيلي استهدف منطقتي المزة وقدسيا بالعاصمة السورية دمشق. 14.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-14T14:38+0000
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وذكرت الدفاع السورية، في بيان لها، إنه في "حوالي الساعة 15.20 بعد ظهر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من الأبنية السكنية في حي المزة بدمشق ومنطقة قدسيا في ريف دمشق".وتابعت أن الهجوم الإسرائيلي "أسفر عن استشهاد 15 شخصا، وإصابة 16 آخرين، من بينهم نساء وأطفال بجروح كحصيلة أولية، ووقوع أضرار مادية كبيرة في الممتلكات الخاصة والمباني المستهدفة والمجاورة"، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".فيما أفاد مراسل "سبوتنيك"، أنه "لا تزال فرق الدفاع المدني السوري تعمل على إنقاذ عالقين تحت بناء مدمر بحي المزة".وكان مصدر في وزارة الدفاع السورية، أفاد بأن هجوما إسرائيليا وقع أمس الأربعاء في حوالي الساعة 20:05 مساء، استهدف جسورا وطرقا حيوية.ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن المصدر، قوله: "شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الأراضي اللبنانية، مستهدفا جسور على نهر العاصي والطرقات على الحدود السورية اللبنانية في منطقة القصير بريف حمص ما أدى إلى أضرار كبيرة بها وخروجها عن الخدمة".يأتي ذلك بعدما أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، أمس الأربعاء، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في ريف حمص.يذكر أن سوريا كانت قد حذرت في وقت سابق، من تكرار الهجمات الإسرائيلية على أراضيها، لافتةً إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه.
https://sarabic.ae/20241113/الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لأهداف-معادية-في-ريف-حمص-1094773072.html
https://sarabic.ae/20241110/الدفاع-السورية-مقتل-7-مدنيين-وإصابة-20-آخرين-إثر-هجوم-إسرائيلي-استهدف-مبنى-سكنيا-بريف-دمشق-1094655824.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, إسرائيل
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, إسرائيل
الدفاع السورية: مقتل 15 شخصا وإصابة 16 آخرين إثر قصف إسرائيلي استهدف دمشق
أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الخميس، مقتل 15 شخصا وإصابة 16 آخرين إثر قصف إسرائيلي استهدف منطقتي المزة وقدسيا بالعاصمة السورية دمشق.
وذكرت الدفاع السورية، في بيان لها، إنه في "حوالي الساعة 15.20 بعد ظهر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من الأبنية السكنية في حي المزة بدمشق ومنطقة قدسيا في ريف دمشق".
وتابعت أن الهجوم الإسرائيلي "أسفر عن استشهاد 15 شخصا، وإصابة 16 آخرين، من بينهم نساء وأطفال بجروح كحصيلة أولية، ووقوع أضرار مادية كبيرة في الممتلكات الخاصة والمباني المستهدفة والمجاورة"، وفقا لوكالة
الأنباء السورية "سانا".
فيما أفاد مراسل "سبوتنيك"، أنه "لا تزال فرق الدفاع المدني السوري تعمل على إنقاذ عالقين تحت بناء مدمر بحي المزة".
وكان مصدر في وزارة الدفاع السورية، أفاد بأن هجوما إسرائيليا وقع أمس الأربعاء في حوالي الساعة 20:05 مساء، استهدف جسورا وطرقا حيوية
.
ونقلت وكالة
الأنباء السورية "سانا" عن المصدر، قوله: "شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الأراضي اللبنانية، مستهدفا جسور على نهر العاصي والطرقات على الحدود السورية اللبنانية في منطقة القصير بريف حمص ما أدى إلى أضرار كبيرة بها وخروجها عن الخدمة".
يأتي ذلك بعدما أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، أمس الأربعاء، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في ريف حمص.
يذكر أن سوريا كانت قد حذرت في وقت سابق، من تكرار الهجمات الإسرائيلية
على أراضيها، لافتةً إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه.