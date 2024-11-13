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الدفاع السورية: الهجوم الإسرائيلي استهدف جسورا وطرقا حيوية على الحدود مع لبنان
الدفاع السورية: الهجوم الإسرائيلي استهدف جسورا وطرقا حيوية على الحدود مع لبنان
سبوتنيك عربي
أفاد مصدر في وزارة الدفاع السورية بأن هجوما إسرائيليا وقع، اليوم الأربعاء، في حوالي الساعة 20:05 مساء استهدف جسورا وطرقا حيوية. 13.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-13T19:15+0000
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ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن المصدر، قوله: "شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الأراضي اللبنانية مستهدفاً جسور على نهر العاصي والطرقات على الحدود السورية اللبنانية في منطقة القصير بريف حمص ما أدى إلى أضرار كبيرة بها وخروجها عن الخدمة".يأتي ذلك بعدما أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، اليوم الأربعاء، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في ريف حمص.وقال مراسل "سبوتنيك" إن الصواريخ الاعتراضية في الدفاع الجوي السوري تصدت لصواريخ معادية في أجواء ريف حمص الغربي، وسط سوريا.وأضاف مراسل "سبوتنيك" أن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من فوق الأراضي اللبنانية، محاولةً استهداف بعض المواقع في مدينة القصير قرب الحدود مع لبنان، في ريف حمص الجنوبي الغربي.ووفقا للمعلومات المتوافرة، تمكنت الصواريخ الاعتراضية السورية من إسقاط معظم الصواريخ المعادية قبل وصولها إلى هدفها.وذكر المراسل أن طائرات حربية إسرائيلية وأخرى دون طيار شاركت في العدوان على الأراضي اللبنانية والسورية. وأشار إلى أنه مع بداية العدوان، نفذت طائرات العدوان الإسرائيلي أحزمة نارية امتدت من داخل الأراضي اللبنانية وحتى منطقة القصير في ريف حمص الغربي.وأكد أن العدوان الإسرائيلي على منطقة القصير كان كثيفا من حيث الغزارة الصاروخية، وشمل طرقا ترابية وفرعية وورشة لإصلاح الجرارات الزراعية وبعض المباني.
https://sarabic.ae/20241113/بعد-استهدافهاتعزيزات-عسكرية-أمريكية-تخترق-الحدود-العراقية-باتجاه-قواعد-التحالف-الدولي-شرقي-سوريا-1094774625.html
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العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار

الدفاع السورية: الهجوم الإسرائيلي استهدف جسورا وطرقا حيوية على الحدود مع لبنان

19:15 GMT 13.11.2024
© AP Photo / Mohammad Zaatariقصف إسرائيلي على مشارف قرية كفرشوبا اللبنانية، أثناء تبادل إطلاق النار على طول الحدود اللبنانية مع مرتفعات الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل بين مقاتلي "حزب الله" والقوات الإسرائيلية، 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
قصف إسرائيلي على مشارف قرية كفرشوبا اللبنانية، أثناء تبادل إطلاق النار على طول الحدود اللبنانية مع مرتفعات الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل بين مقاتلي حزب الله والقوات الإسرائيلية، 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2024
© AP Photo / Mohammad Zaatari
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أفاد مصدر في وزارة الدفاع السورية بأن هجوما إسرائيليا وقع، اليوم الأربعاء، في حوالي الساعة 20:05 مساء استهدف جسورا وطرقا حيوية.
ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن المصدر، قوله: "شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الأراضي اللبنانية مستهدفاً جسور على نهر العاصي والطرقات على الحدود السورية اللبنانية في منطقة القصير بريف حمص ما أدى إلى أضرار كبيرة بها وخروجها عن الخدمة".
يأتي ذلك بعدما أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، اليوم الأربعاء، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في ريف حمص.
صورة أرشيفية - قوات الجيش الأمريكي في منبج، سوريا 4 أبريل/ نيسان 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2024
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وقال مراسل "سبوتنيك" إن الصواريخ الاعتراضية في الدفاع الجوي السوري تصدت لصواريخ معادية في أجواء ريف حمص الغربي، وسط سوريا.
وأضاف مراسل "سبوتنيك" أن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من فوق الأراضي اللبنانية، محاولةً استهداف بعض المواقع في مدينة القصير قرب الحدود مع لبنان، في ريف حمص الجنوبي الغربي.
ووفقا للمعلومات المتوافرة، تمكنت الصواريخ الاعتراضية السورية من إسقاط معظم الصواريخ المعادية قبل وصولها إلى هدفها.
عدوان إسرائيلي على المعبر الحدودي بين سوريا ولبنان، 22 أكتوبر 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2024
الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات ضد مستودع أسلحة في سوريا
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وذكر المراسل أن طائرات حربية إسرائيلية وأخرى دون طيار شاركت في العدوان على الأراضي اللبنانية والسورية. وأشار إلى أنه مع بداية العدوان، نفذت طائرات العدوان الإسرائيلي أحزمة نارية امتدت من داخل الأراضي اللبنانية وحتى منطقة القصير في ريف حمص الغربي.
وأكد أن العدوان الإسرائيلي على منطقة القصير كان كثيفا من حيث الغزارة الصاروخية، وشمل طرقا ترابية وفرعية وورشة لإصلاح الجرارات الزراعية وبعض المباني.
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