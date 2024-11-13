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الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في ريف حمص
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في ريف حمص
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أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، اليوم الأربعاء، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في ريف حمص. 13.11.2024, سبوتنيك عربي
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وقال مراسل "سبوتنيك" إن الصواريخ الاعتراضية في الدفاع الجوي السوري تصدت لصواريخ معادية في ريف حمص الغربي، وسط سوريا.وأضاف مراسل "سبوتنيك" أن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من فوق الأراضي اللبنانية، محاولةً استهداف بعض المواقع في مدينة القصير قرب الحدود مع لبنان، في ريف حمص الجنوبي الغربي.وذكر المراسل أن طائرات حربية إسرائيلية وأخرى دون طيار شاركت في العدوان على الأراضي اللبنانية والسورية. وأشار إلى أنه مع بداية العدوان، نفذت طائرات العدوان الإسرائيلي أحزمة نارية امتدت من داخل الأراضي اللبنانية وحتى منطقة القصير في ريف حمص الغربي.وأكد أن العدوان الإسرائيلي على منطقة القصير كان كثيفا من حيث الغزارة الصاروخية، وشمل طرقا ترابية وفرعية وورشة لإصلاح الجرارات الزراعية وبعض المباني.يذكر أن سوريا كانت قد حذرت في وقت سابق، من تكرار الهجمات الإسرائيلية على أراضيها، لافتةً إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه.قطع طريق دمشق حمص بعد استهداف إسرائيل موقعا للمساعدات الإنسانيةالدفاع السورية: مقتل 7 مدنيين وإصابة 20 آخرين إثر هجوم إسرائيلي استهدف مبنى سكنيا بريف دمشق
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في ريف حمص

17:29 GMT 13.11.2024 (تم التحديث: 17:55 GMT 13.11.2024)
© Sputnik . Abdallah AL Himedالدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية جنوب دمشق
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية جنوب دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2024
© Sputnik . Abdallah AL Himed
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أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، اليوم الأربعاء، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في ريف حمص.
وقال مراسل "سبوتنيك" إن الصواريخ الاعتراضية في الدفاع الجوي السوري تصدت لصواريخ معادية في ريف حمص الغربي، وسط سوريا.
وأضاف مراسل "سبوتنيك" أن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من فوق الأراضي اللبنانية، محاولةً استهداف بعض المواقع في مدينة القصير قرب الحدود مع لبنان، في ريف حمص الجنوبي الغربي.
ووفقا للمعلومات المتوافرة، تمكنت الصواريخ الاعتراضية السورية من إسقاط معظم الصواريخ المعادية قبل وصولها إلى هدفها.
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وذكر المراسل أن طائرات حربية إسرائيلية وأخرى دون طيار شاركت في العدوان على الأراضي اللبنانية والسورية. وأشار إلى أنه مع بداية العدوان، نفذت طائرات العدوان الإسرائيلي أحزمة نارية امتدت من داخل الأراضي اللبنانية وحتى منطقة القصير في ريف حمص الغربي.
وأكد أن العدوان الإسرائيلي على منطقة القصير كان كثيفا من حيث الغزارة الصاروخية، وشمل طرقا ترابية وفرعية وورشة لإصلاح الجرارات الزراعية وبعض المباني.
يذكر أن سوريا كانت قد حذرت في وقت سابق، من تكرار الهجمات الإسرائيلية على أراضيها، لافتةً إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه.
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الدفاع السورية: مقتل 7 مدنيين وإصابة 20 آخرين إثر هجوم إسرائيلي استهدف مبنى سكنيا بريف دمشق
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