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تغطية مباشرة.. القمة العربية والإسلامية غير العادية لبحث الحرب في غزة ولبنان وحل الدولتين
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قطع طريق دمشق حمص بعد استهداف إسرائيل موقعا للمساعدات الإنسانية
قطع طريق دمشق حمص بعد استهداف إسرائيل موقعا للمساعدات الإنسانية
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، بتعرض موقع للمساعدات الإنسانية للاجئين اللبنانين، لقصف من قبل مقاتلات إسرائيلية في ريف حمص الجنوبي، ونتيجة للضربات تم... 11.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-11T11:09+0000
2024-11-11T11:32+0000
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وذكر مراسل "سبوتنيك" أن العدوان تم عبر طائرة إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من الأجواء اللبنانية غربا، استهدفت مجموعة شاحنات تحمل مساعدات غذائية إغاثية.ونتيجة للضربة، قام الدفاع المدني السوري بقطع الطريق الدولي دمشق-حمص عند المقطع المحاذي لضاحية المجد السكنية في ريف حمص الجنوبي، حرصا على سلامة المواطنين وقوافل الشحن.من جهتها، أدانت سوريا بأشد العبارات "الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، داعية دول العالم الحر إلى توحيد جهودها لوقف جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية، التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق دول المنطقة وشعوبها".وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان تلقت وكالة الأنباء السورية "سانا" نسخة منه اليوم: "يصر الكيان الصهيوني على مواصلة جرائمه الوحشية في المنطقة ليؤكد كل يوم استهتاره بالقيم الإنسانية والقوانين الدولية، حيث استهدف، يوم أمس، بناء سكنيا في منطقة السيدة زينب بريف دمشق راح ضحيته عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين، بينهم أطفال ونساء، وخلف أضرارا كبيرة بالممتلكات الخاصة".وأضاف البيان: "تدين الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات هذه الاعتداءات وتؤكد أنها ما كانت لتحصل لولا دعم بعض الدول لهذا الكيان الإرهابي، وتدعو دول العالم الحر إلى توحيد جهودها لوقف جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق دول المنطقة وشعوبها وضمان مساءلته في جميع المحافل الدولية وعدم إفلاته من العقاب".يذكر أن طائرات إسرائيلية قصفت، يوم أمس الأحد، مبنى سكنيا في حي السيدة زينب في الضواحي الجنوبية لدمشق، مما أسفر عن مقتل 7 مدنيين وإصابة 20 آخرين.مصدر ميداني لـ"سبوتنيك": استهداف القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور شرقي سورياسلاح الجو الروسي يدمر قاعدتين للمسلحين قرب مدينة تدمر في محافظة حمص السورية
https://sarabic.ae/20241110/الدفاع-السورية-مقتل-7-مدنيين-وإصابة-20-آخرين-إثر-هجوم-إسرائيلي-استهدف-مبنى-سكنيا-بريف-دمشق-1094655824.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

قطع طريق دمشق حمص بعد استهداف إسرائيل موقعا للمساعدات الإنسانية

11:09 GMT 11.11.2024 (تم التحديث: 11:32 GMT 11.11.2024)
© Photo / Xصورة لغارة إسرائيلية تستهدف ريف حمص الجنوبي
صورة لغارة إسرائيلية تستهدف ريف حمص الجنوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2024
© Photo / X
تابعنا عبر
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، بتعرض موقع للمساعدات الإنسانية للاجئين اللبنانين، لقصف من قبل مقاتلات إسرائيلية في ريف حمص الجنوبي، ونتيجة للضربات تم إغلاق الطريق السريع الرئيسي بين دمشق وحمص.
وذكر مراسل "سبوتنيك" أن العدوان تم عبر طائرة إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من الأجواء اللبنانية غربا، استهدفت مجموعة شاحنات تحمل مساعدات غذائية إغاثية.
ونتيجة للضربة، قام الدفاع المدني السوري بقطع الطريق الدولي دمشق-حمص عند المقطع المحاذي لضاحية المجد السكنية في ريف حمص الجنوبي، حرصا على سلامة المواطنين وقوافل الشحن.
من جهتها، أدانت سوريا بأشد العبارات "الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، داعية دول العالم الحر إلى توحيد جهودها لوقف جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية، التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق دول المنطقة وشعوبها".
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان تلقت وكالة الأنباء السورية "سانا" نسخة منه اليوم: "يصر الكيان الصهيوني على مواصلة جرائمه الوحشية في المنطقة ليؤكد كل يوم استهتاره بالقيم الإنسانية والقوانين الدولية، حيث استهدف، يوم أمس، بناء سكنيا في منطقة السيدة زينب بريف دمشق راح ضحيته عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين، بينهم أطفال ونساء، وخلف أضرارا كبيرة بالممتلكات الخاصة".
قتلى وجرحى جراء استهداف صاروخين إسرائيليين حيا سكنيا في العاصمة السورية دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2024
الدفاع السورية: مقتل 7 مدنيين وإصابة 20 آخرين إثر هجوم إسرائيلي استهدف مبنى سكنيا بريف دمشق
أمس, 17:09 GMT
وأضاف البيان: "تدين الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات هذه الاعتداءات وتؤكد أنها ما كانت لتحصل لولا دعم بعض الدول لهذا الكيان الإرهابي، وتدعو دول العالم الحر إلى توحيد جهودها لوقف جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق دول المنطقة وشعوبها وضمان مساءلته في جميع المحافل الدولية وعدم إفلاته من العقاب".
يذكر أن طائرات إسرائيلية قصفت، يوم أمس الأحد، مبنى سكنيا في حي السيدة زينب في الضواحي الجنوبية لدمشق، مما أسفر عن مقتل 7 مدنيين وإصابة 20 آخرين.
مصدر ميداني لـ"سبوتنيك": استهداف القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور شرقي سوريا
سلاح الجو الروسي يدمر قاعدتين للمسلحين قرب مدينة تدمر في محافظة حمص السورية
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