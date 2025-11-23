https://sarabic.ae/20251123/برلمانية-أعضاء-مجلس-الشيوخ-الجمهوريون-يتعهدون-بعرقلة-تسوية-أوكرانيا-بسبب-رهانات-صناعة-الدفاع-1107409441.html

برلمانية: أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون يتعهدون بعرقلة تسوية أوكرانيا بسبب رهانات صناعة الدفاع

برلمانية: أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون يتعهدون بعرقلة تسوية أوكرانيا بسبب رهانات صناعة الدفاع

سبوتنيك عربي

قالت عضوة الكونغرس الجمهورية، آنا بولينا لونا، إن أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين يحاولون منع الإدارة الأمريكية من التوصل إلى تسوية في أوكرانيا لأنهم استثمروا في... 23.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-23T03:21+0000

2025-11-23T03:21+0000

2025-11-23T03:21+0000

روسيا

الكونغرس الأمريكي

السلام

أخبار أوكرانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106571635_0:0:1359:764_1920x0_80_0_0_ed487ec5361593a2da3cfb5b6041adb4.jpg

واشنطن –سبوتنيك. وقالت لونا في على حسابها بموقع "إكس": "إن محاولة أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين تدمير اتفاقية السلام التي أبرمها ترامب بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا، والذين يمتلكون استثمارات ضخمة في قطاع عقود الدفاع، تُمثل مثالًا واضحًا على عدم إمكانية استمرار التداول الداخلي في الكونغرس، وهو أمرٌ يحدث بالفعل رغم كونه غير قانوني تمامًا".أعلنت الإدارة الأمريكية سابقًا عن وضع خطة لتسوية في أوكرانيا، مشيرةً إلى أنها لن تناقش تفاصيلها في الوقت الحالي، لأن العمل لا يزال جاريًا.وأكد الكرملين أن روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمباحثات أنكوريج.صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، بأن الخطة الأمريكية قد تُشكل أساسًا لتسوية سلمية نهائية، إلا أن هذا النص لم يُناقش مع روسيا.وأشار إلى أن ذلك يعود إلى عجز الإدارة الأمريكية الواضح عن الحصول على موافقة كييف، إذ لا تزال أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون يعيشون في وهم، ويحلمون بإلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا في ساحة المعركة.وأشار بوتين إلى أن موقفهم ينبع من نقص المعلومات الموضوعية حول الوضع الحقيقي في ساحة المعركة.صرح المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، بأن على كييف اتخاذ قرار والبدء في التفاوض، وأشار إلى أن حرية كييف في اتخاذ القرار تتضاءل نتيجة للأعمال الهجومية للقوات المسلحة الروسية.

https://sarabic.ae/20251123/الاتحاد-الأوروبي-وبريطانيا-وفرنسا-وألمانيا-سيشاركون-في-مباحثات-التسوية-الأوكرانية-1107409288.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, الكونغرس الأمريكي, السلام, أخبار أوكرانيا