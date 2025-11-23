عربي
أمساليوم
بث مباشر
بولسونارو يعزو محاولته خلع سوار المراقبة الإلكتروني للحظة "ارتياب" ناجمة عن الأدوية
بولسونارو يعزو محاولته خلع سوار المراقبة الإلكتروني للحظة "ارتياب" ناجمة عن الأدوية
سبوتنيك عربي
قال الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، المحتجز احتياطياً بعد اتهامه بمحاولة العبث بسوار المراقبة الإلكتروني المفروض عليه قضائيًا، إن حالة من "الارتياب"... 23.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-23T23:45+0000
2025-11-23T23:45+0000
وأفادت وثيقة صادرة عن المحكمة العليا، بأن بولسونارو قال خلال جلسة استماع الأحد إنه "عانى من نوع من البارانويا بين الجمعة والسبت بسبب الأدوية"، مؤكدًا أنه لم تكن لديه "أي نية للهرب"، وأن ربطة السوار لم تُقطع.وأوضح الرئيس السابق أنه أمضى جزءًا كبيرًا من مساء الجمعة محاولاً فتح السوار إلى أن "عاد إلى وعيه" قرب منتصف الليل وتوقف عن العبث بالجهاز.وكانت المحكمة نشرت السبت مقطع فيديو اعترف فيه بولسونارو بأنه استخدم أداة لحام بدافع "الفضول"، وقد ظهر السوار في التسجيل متضرراً ومحترقاً لكنه ما زال مثبتًا على كاحله.وأكدت المحكمة العليا قرار توقيفه الاحتياطي، بينما طلب محاموه إعادة النظر في القرار وإعادته إلى "الإقامة الجبرية الإنسانية" بسبب "حالة ارتباك ذهني" يمر بها.وقال فريق الدفاع إن الرئيس السابق يعاني "آثارًا جانبية لأدوية مختلفة" وصفت له، ما تسبب في "أفكار اضطهادية وانفصال عن الواقع"، مشيرين إلى أن الأدوية التي يتناولها لمعالجة "نوبات الفواق" المستمرة منذ أشهر قد تكون وراء ذلك.ونُقل بولسونارو، البالغ 70 عامًا، إلى السجن السبت من منزله حيث كان يخضع للإقامة الجبرية خلال نظر استئناف إدانته في قضية التخطيط لانقلاب، بعد أن اعتبرت المحكمة العليا أنه يشكل "خطرًا كبيرًا للهروب".وكانت المحكمة قد حكمت عليه في سبتمبر الماضي بالسجن 27 عامًا لإدانته بالتورط في مخطط لمنع الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من تولّي منصبه بعد انتخابات 2022. وينفي بولسونارو، اليميني المتشدد، ارتكاب أي مخالفات، وما زال أمامه حتى يوم الاثنين لتقديم استئناف جديد ضد الحكم.
بولسونارو يعزو محاولته خلع سوار المراقبة الإلكتروني للحظة "ارتياب" ناجمة عن الأدوية

الرئيس البرازيلي السابق، جايير بولسونارو
قال الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، المحتجز احتياطياً بعد اتهامه بمحاولة العبث بسوار المراقبة الإلكتروني المفروض عليه قضائيًا، إن حالة من "الارتياب" (البارانويا) الناتجة عن الأدوية دفعتـه لاستخدام أداة لحام على الجهاز.
وأفادت وثيقة صادرة عن المحكمة العليا، بأن بولسونارو قال خلال جلسة استماع الأحد إنه "عانى من نوع من البارانويا بين الجمعة والسبت بسبب الأدوية"، مؤكدًا أنه لم تكن لديه "أي نية للهرب"، وأن ربطة السوار لم تُقطع.
وأوضح الرئيس السابق أنه أمضى جزءًا كبيرًا من مساء الجمعة محاولاً فتح السوار إلى أن "عاد إلى وعيه" قرب منتصف الليل وتوقف عن العبث بالجهاز.
وكانت المحكمة نشرت السبت مقطع فيديو اعترف فيه بولسونارو بأنه استخدم أداة لحام بدافع "الفضول"، وقد ظهر السوار في التسجيل متضرراً ومحترقاً لكنه ما زال مثبتًا على كاحله.
وأكدت المحكمة العليا قرار توقيفه الاحتياطي، بينما طلب محاموه إعادة النظر في القرار وإعادته إلى "الإقامة الجبرية الإنسانية" بسبب "حالة ارتباك ذهني" يمر بها.
وقال فريق الدفاع إن الرئيس السابق يعاني "آثارًا جانبية لأدوية مختلفة" وصفت له، ما تسبب في "أفكار اضطهادية وانفصال عن الواقع"، مشيرين إلى أن الأدوية التي يتناولها لمعالجة "نوبات الفواق" المستمرة منذ أشهر قد تكون وراء ذلك.
ونُقل بولسونارو، البالغ 70 عامًا، إلى السجن السبت من منزله حيث كان يخضع للإقامة الجبرية خلال نظر استئناف إدانته في قضية التخطيط لانقلاب، بعد أن اعتبرت المحكمة العليا أنه يشكل "خطرًا كبيرًا للهروب".
وكانت المحكمة قد حكمت عليه في سبتمبر الماضي بالسجن 27 عامًا لإدانته بالتورط في مخطط لمنع الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من تولّي منصبه بعد انتخابات 2022. وينفي بولسونارو، اليميني المتشدد، ارتكاب أي مخالفات، وما زال أمامه حتى يوم الاثنين لتقديم استئناف جديد ضد الحكم.
