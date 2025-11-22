https://sarabic.ae/20251122/اعتقال-الرئيس-البرازيلي-السابق-بولسونارو-تنفيذا-لحكم-سجنه-1107394989.html

اعتقال الرئيس البرازيلي السابق بولسونارو تنفيذا لحكم سجنه

اعتقال الرئيس البرازيلي السابق بولسونارو تنفيذا لحكم سجنه

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم السبت، أنه تم اعتقال الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، تنفيذا لحكم سجنه. 22.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-22T12:04+0000

2025-11-22T12:04+0000

2025-11-22T12:04+0000

العالم

الأخبار

أخبار البرازيل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/10/1058708179_0:805:1991:1925_1920x0_80_0_0_d374294e069cdf0d1abff29d05a5a637.jpg

وأفادت صحيفة غربية، ظهر اليوم السبت، بأن أغلبية قضاة هيئة في المحكمة العليا البرازيلية، صوتت لصالح رفض الطعن، الذي قدمه الرئيس السابق جايير بولسونارو، اعتراضا على حكم سجنه 27 عاما.وأوضحت أن الرئيس البرازيلي السابق كان قد اتهم بتدبير انقلاب للبقاء في السلطة عقب الانتخابات الرئاسية، التي أجريت في البلاد عام 2022.وصوّت القضاة فلافيو دينو وألكسندر دي مورايس وكريستيانو زانين، لصالح رفض الطعن المقدم من بولسونارو، فيما كان من المتوقع أن يدلي القاضي الرابع بصوته قبل 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.وكان 4 من القضاة الخمسة في هيئة المحكمة العليا، قد صوتوا في سبتمبر/ أيلول الماضي، لصالح معاقبة بولسونارو بالسجن 27 عاما و3 أشهر، بعد إدانته بـ5 تهم من بينها الانضمام إلى منظمة إجرامية مسلحة ومحاولة إسقاط النظام الديمقراطي بالقوة وتدبير انقلاب.ووُضع بولسونارو، قيد الإقامة الجبرية في أوائل شهر أغسطس/ آب الماضي، لانتهاك إجراءات احترازية تخص محاولاته إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالتدخل في القضية.وبعد أسبوع من تنصيب الرئيس الجديد، اقتحم آلاف من أنصار بولسونارو بعنف مبنى الكونغرس والمحكمة العليا والقصر الرئاسي في 8 يناير/ كانون الثاني 2023، حيث اعتقلت الشرطة نحو ألفي شخص في ذلك اليوم.وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وجّهت الشرطة الفدرالية البرازيلية اتهامات إلى بولسونارو، وعدد من أعضاء حكومته السابقة بمحاولة تقويض الديمقراطية من خلال تنظيم انقلاب وإدارة تنظيم إجرامي.

https://sarabic.ae/20250911/البرازيل-السجن-27-عاما-للرئيس-السابق-بولسونارو-بتهمة-التخطيط-لانقلاب-1104766756.html

أخبار البرازيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, الأخبار, أخبار البرازيل