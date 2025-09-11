https://sarabic.ae/20250911/البرازيل-السجن-27-عاما-للرئيس-السابق-بولسونارو-بتهمة-التخطيط-لانقلاب-1104766756.html
البرازيل.. السجن 27 عاما للرئيس السابق بولسونارو بتهمة التخطيط لانقلاب
البرازيل.. السجن 27 عاما للرئيس السابق بولسونارو بتهمة التخطيط لانقلاب
سبوتنيك عربي
قضت محكمة برازيلية بالسجن 27 عاما و3 أشهر على الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو في قضية محاولة الانقلاب، وفقا لما أورده موقع جي 1 الإخباري. 11.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-11T23:05+0000
2025-09-11T23:05+0000
2025-09-11T23:05+0000
بولسونارو
أخبار البرازيل
السجن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103987/20/1039872049_0:0:3841:2162_1920x0_80_0_0_c98960bcee431ea9350dff4fc94cc77a.jpg
موسكو– سبوتنيك . وأوضح التقرير أن الدائرة الأولى في المحكمة الفدرالية العليا أصدرت قرارا غير مسبوق في تاريخ البلاد، بإدانة بولسونارو بتهمة التخطيط لانقلاب.وتولى بولسونارو رئاسة البرازيل بين عامي 2019 و2023، قبل أن يخسر الانتخابات الرئاسية لعام 2022 أمام لويز إيناسيو لولا دا سيلفا.وبعد أسبوع من تنصيب الرئيس الجديد، اقتحم آلاف من أنصار بولسونارو بعنف مبنى الكونغرس والمحكمة العليا والقصر الرئاسي في 8 يناير 2023، حيث اعتقلت الشرطة نحو ألفي شخص في ذلك اليوم.وفي نوفمبر 2024، وجهت الشرطة الفدرالية البرازيلية اتهامات إلى بولسونارو وعدد من أعضاء حكومته السابقة بمحاولة تقويض الديمقراطية من خلال تنظيم انقلاب وإدارة تنظيم إجرامي.
https://sarabic.ae/20250805/السلطات-البرازيلية-تضع-الرئيس-السابق-بولسونارو-قيد-الإقامة-الجبرية-1103381645.html
أخبار البرازيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103987/20/1039872049_426:0:3841:2561_1920x0_80_0_0_ac15a0c768b9c052afc6fb157b4323f7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
بولسونارو, أخبار البرازيل , السجن, العالم
بولسونارو, أخبار البرازيل , السجن, العالم
البرازيل.. السجن 27 عاما للرئيس السابق بولسونارو بتهمة التخطيط لانقلاب
قضت محكمة برازيلية بالسجن 27 عاما و3 أشهر على الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو في قضية محاولة الانقلاب، وفقا لما أورده موقع جي 1 الإخباري.
موسكو– سبوتنيك . وأوضح التقرير أن الدائرة الأولى في المحكمة الفدرالية العليا أصدرت قرارا غير مسبوق في تاريخ البلاد، بإدانة بولسونارو بتهمة التخطيط لانقلاب.
وتولى بولسونارو رئاسة البرازيل
بين عامي 2019 و2023، قبل أن يخسر الانتخابات الرئاسية لعام 2022 أمام لويز إيناسيو لولا دا سيلفا.
وبعد أسبوع من تنصيب الرئيس الجديد، اقتحم آلاف من أنصار بولسونارو بعنف مبنى الكونغرس والمحكمة العليا والقصر الرئاسي في 8 يناير 2023، حيث اعتقلت الشرطة نحو ألفي شخص في ذلك اليوم.
وفي نوفمبر 2024، وجهت الشرطة الفدرالية البرازيلية اتهامات إلى بولسونارو وعدد من أعضاء حكومته السابقة بمحاولة تقويض الديمقراطية من خلال تنظيم انقلاب وإدارة تنظيم إجرامي.