https://sarabic.ae/20250805/السلطات-البرازيلية-تضع-الرئيس-السابق-بولسونارو-قيد-الإقامة-الجبرية-1103381645.html
السلطات البرازيلية تضع الرئيس السابق بولسونارو قيد الإقامة الجبرية
السلطات البرازيلية تضع الرئيس السابق بولسونارو قيد الإقامة الجبرية
سبوتنيك عربي
وضعت السلطات البرازيلية، الرئيس السابق جايير بولسونارو، الذي يحاكم بتهمة التخطيط لانقلاب، قيد الإقامة الجبرية. 05.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-05T05:47+0000
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وقال قاضي المحكمة العليا في البرازيل، أليشاندري دي مورايس، في قراره، إن "الرئيس السابق لم يمتثل لأوامر التقييد القضائية التي فُرضت عليه الشهر الماضي".وحظر القاضي مورايس أيضا على بولسونارو، استقبال الزائرين، باستثناء المحامين والأشخاص المصرح لهم من قبل المحكمة، واستخدام الهاتف المحمول سواء بشكل مباشر أو من خلال طرف ثالث.وأكد ممثل صحفي لبولسونارو، وضع الرئيس البرازيلي السابق قيد الإقامة الجبرية في منزله ومصادرة هاتفه المحمول، فيما قالت الشرطة الفيدرالية إنها امتثلت لأوامر من المحكمة العليا بفرض إقامة جبرية ومصادرة الهاتف المحمول، دون أن تذكر اسم الشخص المستهدف بالعملية.وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وجهت الشرطة الفيدرالية البرازيلية اتهامات لبولسونارو، ومسؤولين سابقين بمحاولة الإطاحة بالنظام الديمقراطي عبر تنظيم انقلاب، وتنتظر القضية الآن البتّ من المحكمة العليا، فيما يواجه الرئيس السابق عقوبة سجن محتملة.
https://sarabic.ae/20250731/رئيس-البرازيل-يتهم-واشنطن-بمحاولة-تقويض-القضاء-البرازيلي-عبر-عقوبات-ماغنيتسكي-1103208681.html
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أخبار البرازيل , الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار البرازيل , الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
السلطات البرازيلية تضع الرئيس السابق بولسونارو قيد الإقامة الجبرية
وضعت السلطات البرازيلية، الرئيس السابق جايير بولسونارو، الذي يحاكم بتهمة التخطيط لانقلاب، قيد الإقامة الجبرية.
وقال قاضي المحكمة العليا في البرازيل، أليشاندري دي مورايس، في قراره، إن "الرئيس السابق لم يمتثل لأوامر التقييد القضائية التي فُرضت عليه الشهر الماضي".
وحظر القاضي مورايس أيضا على بولسونارو، استقبال الزائرين، باستثناء المحامين والأشخاص المصرح لهم من قبل المحكمة، واستخدام الهاتف المحمول سواء بشكل مباشر أو من خلال طرف ثالث.
وأكد ممثل صحفي لبولسونارو، وضع الرئيس البرازيلي السابق قيد الإقامة الجبرية
في منزله ومصادرة هاتفه المحمول، فيما قالت الشرطة الفيدرالية إنها امتثلت لأوامر من المحكمة العليا بفرض إقامة جبرية ومصادرة الهاتف المحمول، دون أن تذكر اسم الشخص المستهدف بالعملية.
يشار إلى أن جاير بولسونارو، الذي تولى رئاسة البرازيل من 2019 إلى 2023، خسر الانتخابات أمام الرئيس الحالي لولا دا سيلفا، وبعد تنصيب الأخير، اقتحم أنصار بولسونارو مؤسسات الدولة في هجوم عنيف شمل الكونغرس والمحكمة العليا والقصر الرئاسي.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وجهت الشرطة الفيدرالية البرازيلية اتهامات لبولسونارو، ومسؤولين سابقين بمحاولة الإطاحة بالنظام الديمقراطي عبر تنظيم انقلاب، وتنتظر القضية الآن البتّ من المحكمة العليا، فيما يواجه الرئيس السابق عقوبة سجن محتملة.