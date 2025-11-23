https://sarabic.ae/20251123/ترامب-يعتزم-تصنيف-جماعة-الإخوان-المسلمين-منظمة-إرهابية-أجنبية-1107424059.html
ترامب يعتزم تصنيف جماعة "الإخوان المسلمين" منظمة إرهابية أجنبية
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه "سيصنّف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية أجنبية". 23.11.2025, سبوتنيك عربي
وقال ترامب، في تصريح لموقع "جاست ذا نيوز"، إن القرار "سيتم بأقوى الشروط"، موضحاً أن "الوثائق النهائية قيد الإعداد حالياً، وأن التصنيف سيصدر بصيغة مشددة وملزمة".وكان البيت الأبيض أعلن في ولاية ترامب الأولى في 2019، أن الإدارة تعمل على تصنيف جماعة "الإخوان المسلمين" منظمة إرهابية أجنبية، الأمر الذي من شأنه فرض عقوبات على أقدم حركة إسلامية في مصر.وقالت سارة ساندرز، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، في رسالة عبر البريد الإلكتروني: "لقد استشار الرئيس فريق الأمن القومي وقادة المنطقة الذين يشاركونه قلقه، وهذا التصنيف يسير في طريقه من خلال عملية داخلية"، وذلك بحسب وكالة "رويترز".
