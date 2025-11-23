https://sarabic.ae/20251123/روبيو-مقترح-السلام-بشأن-أوكرانيا-صاغته-الإدارة-الأميركية-كإطار-قوي-للتفاوض-1107409589.html
روبيو: مقترح السلام بشأن أوكرانيا صاغته الإدارة الأمريكية كإطار قوي للتفاوض
صرح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم الأحد، بأن مقترح السلام بشأن أوكرانيا صاغته الإدارة الأمريكية كإطار للتفاوض، مشيرًا إلى أنه يستند إلى مدخلات من
روبيو: مقترح السلام بشأن أوكرانيا صاغته الإدارة الأمريكية كإطار قوي للتفاوض
صرح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم الأحد، بأن مقترح السلام بشأن أوكرانيا صاغته الإدارة الأمريكية كإطار للتفاوض، مشيرًا إلى أنه يستند إلى مدخلات من موسكو لكنه يستند أيضا إلى مدخلات سابقة ومستمرة من كييف.
القاهرة –سبوتنيك. وقال روبيو في منشور على منصة "إكس": "مقترح السلام صاغته الولايات المتحدة كإطار عمل قوي للمفاوضات الجارية".
وأضاف أن مقترح السلام الأمريكي "يستند إلى مدخلات من الجانب الروسي، ولكنه يستند أيضًا إلى مدخلات سابقة ومستمرة من أوكرانيا".
أعلنت الإدارة الأمريكية سابقًا عن وضع خطة لتسوية في أوكرانيا، مشيرةً إلى أنها لن تناقش تفاصيلها في الوقت الحالي، لأن العمل لا يزال جاريًا.
وأكد الكرملين أن روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمباحثات أنكوريج
.
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، بأن الخطة الأمريكية قد تُشكل أساسًا لتسوية سلمية نهائية، إلا أن هذا النص لم يُناقش مع روسيا.
وأشار إلى أن ذلك يعود إلى عجز الإدارة الأمريكية الواضح عن الحصول على موافقة كييف، إذ لا تزال أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون يعيشون في وهم، ويحلمون بإلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا في ساحة المعركة.
وأشار بوتين إلى أن موقفهم ينبع من نقص المعلومات الموضوعية حول الوضع الحقيقي في ساحة المعركة.
صرح المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، بأن على كييف اتخاذ قرار والبدء في التفاوض، وأشار إلى أن حرية كييف في اتخاذ القرار تتضاءل نتيجة للأعمال الهجومية للقوات المسلحة الروسية.