https://sarabic.ae/20251123/روبيو-مقترح-السلام-بشأن-أوكرانيا-صاغته-الإدارة-الأميركية-كإطار-قوي-للتفاوض-1107409589.html

روبيو: مقترح السلام بشأن أوكرانيا صاغته الإدارة الأمريكية كإطار قوي للتفاوض

روبيو: مقترح السلام بشأن أوكرانيا صاغته الإدارة الأمريكية كإطار قوي للتفاوض

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم الأحد، بأن مقترح السلام بشأن أوكرانيا صاغته الإدارة الأمريكية كإطار للتفاوض، مشيرًا إلى أنه يستند إلى مدخلات من... 23.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-23T04:08+0000

2025-11-23T04:08+0000

2025-11-23T04:09+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روبيو

أخبار أوكرانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0a/1102558981_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_d45e9f4b8df570199c2f2afbe25911f4.jpg

القاهرة –سبوتنيك. وقال روبيو في منشور على منصة "إكس": "مقترح السلام صاغته الولايات المتحدة كإطار عمل قوي للمفاوضات الجارية".أعلنت الإدارة الأمريكية سابقًا عن وضع خطة لتسوية في أوكرانيا، مشيرةً إلى أنها لن تناقش تفاصيلها في الوقت الحالي، لأن العمل لا يزال جاريًا.وأكد الكرملين أن روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمباحثات أنكوريج.صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، بأن الخطة الأمريكية قد تُشكل أساسًا لتسوية سلمية نهائية، إلا أن هذا النص لم يُناقش مع روسيا.وأشار إلى أن ذلك يعود إلى عجز الإدارة الأمريكية الواضح عن الحصول على موافقة كييف، إذ لا تزال أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون يعيشون في وهم، ويحلمون بإلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا في ساحة المعركة.وأشار بوتين إلى أن موقفهم ينبع من نقص المعلومات الموضوعية حول الوضع الحقيقي في ساحة المعركة.صرح المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، بأن على كييف اتخاذ قرار والبدء في التفاوض، وأشار إلى أن حرية كييف في اتخاذ القرار تتضاءل نتيجة للأعمال الهجومية للقوات المسلحة الروسية.

https://sarabic.ae/20251123/الاتحاد-الأوروبي-وبريطانيا-وفرنسا-وألمانيا-سيشاركون-في-مباحثات-التسوية-الأوكرانية-1107409288.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روبيو, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا