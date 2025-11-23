https://sarabic.ae/20251123/5-دول-عربية-ضمن-قائمة-الـ10-الأرخص-لأسعار-البنزين-في-أفريقيا-والعالم-1107411060.html
5 دول عربية ضمن قائمة الـ10 الأرخص لأسعار البنزين في أفريقيا والعالم
سبوتنيك عربي
ضمت قائمة أرخص أسعار البنزين في أفريقيا خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2025، عددا من الدول العربية، سجل بعضها ترتيبا عالميا على أساس شهري. 23.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-23T06:37+0000
2025-11-23T06:37+0000
2025-11-23T06:37+0000
أخبار مصر الآن
تونس
الأخبار
أخبار السودان اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/13/1048735672_400:0:3600:1800_1920x0_80_0_0_73d28a3c5ed9f216b3ce25f9abda6f03.jpg
وأفادت منصة "الطاقة"، صباح اليوم الأحد، بأن القائمة الأفريقية شملت دولا تحولت مؤخرا من الاعتماد المفرط على الواردات، إلى تعزيز طاقة التكرير المحلية، بل والاتجاه للتصدير أيضا.وأوضحت أن أسعار الوقود (وأبرزها البنزين والديزل) تشكل انعكاسا مهما للحالة الاقتصادية لكل بلد على حدى، إذ تملك تأثيرا مباشرا في عدد من القطاعات.وتضمنت القائمة 5 دول عربية هي ليبيا والجزائر ومصر والسودان وتونس، حيث لم تكتف ليبيا بصدارة القائمة في تسعير لتر البنزين، بل تصدرت الترتيب العالمي أيضا.وجاءت قائمة أرخص أسعار البنزين في أفريقيا، وأيضا ترتيبها العالمي، كالآتي:ليبيا (0.027 دولارا/لتر) – المركز الأول بقائمة الأقل عالميا.أنغولا (0.327 دولارا/لتر) – المركز الرابع بقائمة الأقل عالميا.الجزائر (0.352 دولارا/لتر) – المركز السادس للأسعار الأقل عالميا.مصر (0.445 دولارا/لتر) – المركز الثامن للأسعار الأقل عالميا.نيجيريا (0.608 دولارا/لتر) – المركز الثالث عشر للأسعار الأقل عالميا.السودان (0.700 دولارا/لتر) – المركز الـ20 للأسعار الأقل عالميا.إثيوبيا (0.798 دولارا/لتر) – المركز الـ27 للأسعار الأقل عالميا.تونس (0.856 دولارا/لتر) – المركز الـ31 للأسعار الأقل عالميا.النيجر (0.881 دولارا/لتر) – المركز الـ34 للأسعار الأقل عالميا.ليبريا (0.890 دولارا/لتر) – المركز الـ35 للأسعار الأقل عالميا.وأوضحت المنصة أن الأسعار انخفضت خلال شهر نوفمبر في كل من ليبيا وإثيوبيا وتونس والنيجر على أساس شهري، في حين سجلت أسعار مصر ونيجيريا وليبريا زيادة محدودة، فيما حافظت أنغولا والجزائر والسودان على مستوى تسعير البنزين للشهر الماضي.
تونس
الأخبار
ضمت قائمة أرخص أسعار البنزين في أفريقيا خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2025، عددا من الدول العربية، سجل بعضها ترتيبا عالميا على أساس شهري.
وأفادت منصة
"الطاقة"، صباح اليوم الأحد، بأن القائمة الأفريقية شملت دولا تحولت مؤخرا من الاعتماد المفرط على الواردات، إلى تعزيز طاقة التكرير المحلية، بل والاتجاه للتصدير أيضا.
وأوضحت أن أسعار الوقود (وأبرزها البنزين والديزل) تشكل انعكاسا مهما للحالة الاقتصادية لكل بلد على حدى، إذ تملك تأثيرا مباشرا في عدد من القطاعات.
وتضمنت القائمة 5 دول عربية هي ليبيا والجزائر ومصر والسودان وتونس، حيث لم تكتف ليبيا بصدارة القائمة في تسعير لتر البنزين، بل تصدرت الترتيب العالمي أيضا.
وجاءت قائمة أرخص أسعار البنزين في أفريقيا
، وأيضا ترتيبها العالمي، كالآتي:
ليبيا (0.027 دولارا/لتر) – المركز الأول بقائمة الأقل عالميا.
أنغولا (0.327 دولارا/لتر) – المركز الرابع بقائمة الأقل عالميا.
الجزائر (0.352 دولارا/لتر) – المركز السادس للأسعار الأقل عالميا.
مصر (0.445 دولارا/لتر) – المركز الثامن للأسعار الأقل عالميا.
نيجيريا (0.608 دولارا/لتر) – المركز الثالث عشر للأسعار الأقل عالميا.
السودان (0.700 دولارا/لتر) – المركز الـ20 للأسعار الأقل عالميا.
إثيوبيا (0.798 دولارا/لتر) – المركز الـ27 للأسعار الأقل عالميا.
تونس (0.856 دولارا/لتر) – المركز الـ31 للأسعار الأقل عالميا.
النيجر (0.881 دولارا/لتر) – المركز الـ34 للأسعار الأقل عالميا.
ليبريا (0.890 دولارا/لتر) – المركز الـ35 للأسعار الأقل عالميا.
وأوضحت المنصة أن الأسعار انخفضت خلال شهر نوفمبر في كل من ليبيا وإثيوبيا
وتونس والنيجر على أساس شهري، في حين سجلت أسعار مصر ونيجيريا وليبريا زيادة محدودة، فيما حافظت أنغولا والجزائر والسودان على مستوى تسعير البنزين للشهر الماضي.