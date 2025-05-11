https://sarabic.ae/20250511/مصر-تقرر-تعويض-أصحاب-السيارات-التي-تعطلت-بسبب-البنزين-خلال-الأيام-الماضية-1100393174.html
مصر تقرر تعويض أصحاب السيارات التي تعطلت بسبب البنزين خلال الأيام الماضية
مصر تقرر تعويض أصحاب السيارات التي تعطلت بسبب البنزين خلال الأيام الماضية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، اليوم الأحد، عن "نتائج الفحص والتحاليل التي أجرتها على عينات البنزين المطروح بالأسواق، استجابةً لشكاوى المواطنين". 11.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-11T07:53+0000
2025-05-11T07:53+0000
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وفقًا لمؤشرات الشكاوى الواردة خلال الفترة من 4 إلى 9 مايو 2025 بشأن جودة منتج البنزين المطروح بالأسواق المحلية، تم تسجيل إجمالي 870 شكوى على مستوى الجمهورية.وتوزعت على النحو التالي: "5 شكاوى يوم 4 مايو، 139 شكوى يوم 5 مايو، 189 شكوى يوم 6 مايو، 134 شكوى يوم 7 مايو، 269 شكوى يوم 8 مايو، 134 شكوى يوم 9 مايو".ووفقا للبيان، قررت وزارة البترول والثروة المعدنية، صرف مبلغ مماثل لقيمة الفاتورة المعتمدة لاستبدال طلمبة البنزين، وبحد أقصى 2000 جنيه مصري لأصحاب الشكاوى الذين تقدموا بالشكوى عبر الخط الساخن (16528)، أو موقع منظومة الشكاوى الحكومية وسيتم التواصل مع السادة المواطنين تباعًا من طرف الوزارة.وكشفت الوزارة عن الضوابط، مشددة على ضرورة أن تكون الشكوى مقدمة خلال الفترة من 4 إلى 10 مايو 2025، وأن يتم تقديم المستندات التي تفيد ملكية مقدم الشكوى للسيارة، وتقديم فاتورة معتمدة تفيد استبدال طلمبة السيارة.وشددت على استمرار أنشطة التفتيش والرصد وموافاة الرأي العام بأية مستجدات تتعلق بجودة المنتجات، مؤكدة التزامها بالتعاون مع الجهات المعنية لمسائلة من يثبت تقصيره في ضمان جودة المنتجات البترولية، وذلك في إطار الحرص الدائم على إعلاء المصلحة العامة.
https://sarabic.ae/20250418/رئيس-الوزراء-المصري-يكشف-السبب-وراء-اختيار-الجمعة-لزيادة-أسعار-الوقود-1099662868.html
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مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر تقرر تعويض أصحاب السيارات التي تعطلت بسبب البنزين خلال الأيام الماضية
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، اليوم الأحد، عن "نتائج الفحص والتحاليل التي أجرتها على عينات البنزين المطروح بالأسواق، استجابةً لشكاوى المواطنين".
وفقًا لمؤشرات الشكاوى الواردة خلال الفترة من 4 إلى 9 مايو 2025 بشأن جودة منتج البنزين المطروح بالأسواق المحلية، تم تسجيل إجمالي 870 شكوى على مستوى الجمهورية.
وتوزعت على النحو التالي: "5 شكاوى يوم 4 مايو، 139 شكوى يوم 5 مايو، 189 شكوى يوم 6 مايو، 134 شكوى يوم 7 مايو، 269 شكوى يوم 8 مايو، 134 شكوى يوم 9 مايو".
ووفقا للبيان، قررت وزارة البترول والثروة المعدنية
، صرف مبلغ مماثل لقيمة الفاتورة المعتمدة لاستبدال طلمبة البنزين، وبحد أقصى 2000 جنيه مصري لأصحاب الشكاوى الذين تقدموا بالشكوى عبر الخط الساخن (16528)، أو موقع منظومة الشكاوى الحكومية وسيتم التواصل مع السادة المواطنين تباعًا من طرف الوزارة.
وكشفت الوزارة عن الضوابط، مشددة على ضرورة أن تكون الشكوى مقدمة خلال الفترة من 4 إلى 10 مايو 2025، وأن يتم تقديم المستندات التي تفيد ملكية مقدم الشكوى للسيارة، وتقديم فاتورة معتمدة تفيد استبدال طلمبة السيارة.
وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية التزامها الكامل بضمان جودة المنتجات المقدمة للمواطنين، مع تعزيز منظومة الفحص وفق الإجراءات المستحدثة السابق الإشارة إليها.
وشددت على استمرار أنشطة التفتيش والرصد وموافاة الرأي العام بأية مستجدات تتعلق بجودة المنتجات، مؤكدة التزامها بالتعاون مع الجهات المعنية لمسائلة من يثبت تقصيره في ضمان جودة المنتجات البترولية، وذلك في إطار الحرص الدائم على إعلاء المصلحة العامة.