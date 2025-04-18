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رئيس الوزراء المصري يكشف السبب وراء اختيار "الجمعة" لزيادة أسعار الوقود
رئيس الوزراء المصري يكشف السبب وراء اختيار "الجمعة" لزيادة أسعار الوقود
سبوتنيك عربي
كشف رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، عن السبب وراء اختيار يوم الجمعة للإعلان عن قرار زيادة أسعار الوقود، موضحًا أن ذلك جاء لتفادي أي فوضى أو زيادات... 18.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-18T08:19+0000
2025-04-18T08:19+0000
مصر
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وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي أمس الخميس: "اخترنا الجمعة، لأنه يوم إجازة والناس في بيوتها، وأول هاجس عندي كان المواقف والسرفيس، لأنه لو القرار طُبّق في يوم عمل عادي، كان سائقو الميكروباصات سيزيدون الأجرة من غير ضوابط". وأشار إلى أن هناك غرف عمليات تعمل بالتنسيق مع المحافظين لتحديد التعريفة الجديدة بشكل رسمي وتطبيقها.وأضاف مدبولي أن "الهيئة العامة للبترول تحمّلت أعباء مالية ضخمة خلال السنوات الماضية، نتيجة لتوفير الوقود بأسعار تقل عن تكلفته الفعلية".وتابع: "في 2021، كانت الهيئة وصلت لمرحلة تحقيق مواردها ذاتيا، لكن الظروف العالمية أجبرتنا على الاقتراض لتأمين الاحتياجات".وأكد رئيس الوزراء المصري أنه "لا نية لأي زيادات جديدة في أسعار الوقود قبل أكتوبر (تشرين الأول) المقبل".وكانت الحكومة المصرية، قد أعلنت يوم الجمعة الماضية، زيادة أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 15%، وفقا لخطة لرفع الدعم عن الوقود بشكل كامل بحلول نهاية عام 2025.
https://sarabic.ae/20250411/مصر-ترفع-أسعار-الوقود-بنسبة-تصل-إلى-15-1099431403.html
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مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار

رئيس الوزراء المصري يكشف السبب وراء اختيار "الجمعة" لزيادة أسعار الوقود

08:19 GMT 18.04.2025
© AP Photo / Peter Dejongمصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2025
© AP Photo / Peter Dejong
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كشف رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، عن السبب وراء اختيار يوم الجمعة للإعلان عن قرار زيادة أسعار الوقود، موضحًا أن ذلك جاء لتفادي أي فوضى أو زيادات غير منضبطة في أجور النقل.
وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي أمس الخميس: "اخترنا الجمعة، لأنه يوم إجازة والناس في بيوتها، وأول هاجس عندي كان المواقف والسرفيس، لأنه لو القرار طُبّق في يوم عمل عادي، كان سائقو الميكروباصات سيزيدون الأجرة من غير ضوابط".
وأشار إلى أن هناك غرف عمليات تعمل بالتنسيق مع المحافظين لتحديد التعريفة الجديدة بشكل رسمي وتطبيقها.

وأكد رئيس الوزراء المصري أن "تحديد أسعار الوقود لا يعتمد فقط على سعر خام "برنت"، بل يتأثر بعدة عوامل"، مشيرًا إلى أن "الحكومة أجّلت أي زيادات لسنوات بسبب الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، التي كانت تأمل أن تنتهي خلال أشهر، لكنها استمرت لسنوات طويلة".

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مصر ترفع أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 15%
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وأضاف مدبولي أن "الهيئة العامة للبترول تحمّلت أعباء مالية ضخمة خلال السنوات الماضية، نتيجة لتوفير الوقود بأسعار تقل عن تكلفته الفعلية".
وتابع: "في 2021، كانت الهيئة وصلت لمرحلة تحقيق مواردها ذاتيا، لكن الظروف العالمية أجبرتنا على الاقتراض لتأمين الاحتياجات".

وأوضح أن "تكلفة إنتاج لتر السولار أو البنزين لا تزال أعلى من سعر البيع المحلي، لكن الحكومة أتمّت أكثر من 90% من خطة خفض دعم الوقود، ولم يتبقَ سوى نسبة بسيطة ستُستكمل قبل نهاية العام الجاري".

وأكد رئيس الوزراء المصري أنه "لا نية لأي زيادات جديدة في أسعار الوقود قبل أكتوبر (تشرين الأول) المقبل".
وكانت الحكومة المصرية، قد أعلنت يوم الجمعة الماضية، زيادة أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 15%، وفقا لخطة لرفع الدعم عن الوقود بشكل كامل بحلول نهاية عام 2025.
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