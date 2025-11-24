حادثة نادرة في الدوري الإنجليزي.. طرد لاعب لاشتباكه مع زميله- فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
09:18 GMT
37 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
10:29 GMT
29 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:28 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:53 GMT
7 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
13:31 GMT
28 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حكومة ليبيا المكلفة من البرلمان ترفض "الهيئة العليا للرئاسات" وتلوح بالحكم الذاتي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
17:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
17:41 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تعلن مقتل 4 من قادة حماس في غارات على قطاع غزة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل لا تفهم إلا لغة الاستكبار في المنطقة وسيكون لذلك تدعيات كبيرة
19:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
من كوخ الصياد إلى قمة المجد: أسطورة لومونوسوف العلمية
19:31 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
من كوخ الصياد إلى قمة المجد: أسطورة لومونوسوف العلمية
10:31 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
رئيس الوفد الروسي في "قمة العشرين" : اقتصادات إفريقيا تواجه عراقيل و تضييق من قبل البنك الدولي
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
ناصر قنديل: لو لم يكن "حزب الله" يحرز تقدما في بناء قدراته لما كانت ثمة حاجة لعمليات عسكرية ضده
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف ساهم الذكاء الاصطناعي في زيادة العنف ضد النساء؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251124/حادثة-نادرة-في-الدوري-الإنجليزي-طرد-لاعب-لاشتباكه-مع-زميله--فيديو-1107456364.html
حادثة نادرة في الدوري الإنجليزي.. طرد لاعب لاشتباكه مع زميله- فيديو
حادثة نادرة في الدوري الإنجليزي.. طرد لاعب لاشتباكه مع زميله- فيديو
في واقعة غريبة شهدها الدوري الإنجليزي الممتاز، طُرد لاعب وسط إيفرتون السنغالي إدريسا جانا جي بعد 13 دقيقة فقط من مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد مساء اليوم... 24.11.2025, سبوتنيك عربي
ووقعت المشادة الساخنة بعد ثوانٍ من حصول برونو فرنانديز على فرصة خطيرة ليونايتد، حيث دفع كين زميله جي، ليرد السنغالي برفع يديه في وجهه رغم أن الاحتكاك بدا بسيطًا، وفقا لوسائل إعلام رياضية. وأكد الدوري الإنجليزي الممتاز أن القرار تم التحقق منه بواسطة حكم الفيديو المساعد (VAR). وتُعد هذه المرة الأولى التي يُطرد فيها لاعب في البريميرليغ بسبب مشادة مع زميله منذ طرد ريكاردو فولر لاعب ستوك سيتي بعد صفعه آندي غريفين في مباراة أمام وست هام يونايتد عام 2008.
حادثة نادرة في الدوري الإنجليزي.. طرد لاعب لاشتباكه مع زميله- فيديو

في واقعة غريبة شهدها الدوري الإنجليزي الممتاز، طُرد لاعب وسط إيفرتون السنغالي إدريسا جانا جي بعد 13 دقيقة فقط من مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد مساء اليوم الإثنين، بسبب اشتباكه مع زميله المدافع مايكل كين.
ووقعت المشادة الساخنة بعد ثوانٍ من حصول برونو فرنانديز على فرصة خطيرة ليونايتد، حيث دفع كين زميله جي، ليرد السنغالي برفع يديه في وجهه رغم أن الاحتكاك بدا بسيطًا، وفقا لوسائل إعلام رياضية.
وأشهر الحكم توني هارينغتون البطاقة الحمراء مباشرة في وجه جي، الذي استشاط غضبًا من القرار، ما استدعى تدخل حارس المرمى جوردان بيكفورد لتهدئته والسيطرة عليه.
وأكد الدوري الإنجليزي الممتاز أن القرار تم التحقق منه بواسطة حكم الفيديو المساعد (VAR).
وتُعد هذه المرة الأولى التي يُطرد فيها لاعب في البريميرليغ بسبب مشادة مع زميله منذ طرد ريكاردو فولر لاعب ستوك سيتي بعد صفعه آندي غريفين في مباراة أمام وست هام يونايتد عام 2008.
