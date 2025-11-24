https://sarabic.ae/20251124/حادثة-نادرة-في-الدوري-الإنجليزي-طرد-لاعب-لاشتباكه-مع-زميله--فيديو-1107456364.html
حادثة نادرة في الدوري الإنجليزي.. طرد لاعب لاشتباكه مع زميله- فيديو
في واقعة غريبة شهدها الدوري الإنجليزي الممتاز، طُرد لاعب وسط إيفرتون السنغالي إدريسا جانا جي بعد 13 دقيقة فقط من مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد مساء اليوم الإثنين، بسبب اشتباكه مع زميله المدافع مايكل كين.
وأشهر الحكم توني هارينغتون البطاقة الحمراء مباشرة في وجه جي، الذي استشاط غضبًا من القرار، ما استدعى تدخل حارس المرمى جوردان بيكفورد لتهدئته والسيطرة عليه.
في واقعة غريبة شهدها الدوري الإنجليزي الممتاز، طُرد لاعب وسط إيفرتون السنغالي إدريسا جانا جي بعد 13 دقيقة فقط من مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد مساء اليوم الإثنين، بسبب اشتباكه مع زميله المدافع مايكل كين.
ووقعت المشادة الساخنة بعد ثوانٍ من حصول برونو فرنانديز على فرصة خطيرة ليونايتد
، حيث دفع كين زميله جي، ليرد السنغالي برفع يديه في وجهه رغم أن الاحتكاك بدا بسيطًا، وفقا لوسائل إعلام رياضية.
وأشهر الحكم توني هارينغتون البطاقة الحمراء مباشرة في وجه جي، الذي استشاط غضبًا من القرار، ما استدعى تدخل حارس المرمى جوردان بيكفورد لتهدئته والسيطرة عليه.
وأكد الدوري الإنجليزي الممتاز أن القرار تم التحقق منه بواسطة حكم الفيديو المساعد (VAR).
وتُعد هذه المرة الأولى التي يُطرد فيها لاعب في البريميرليغ
بسبب مشادة مع زميله منذ طرد ريكاردو فولر لاعب ستوك سيتي بعد صفعه آندي غريفين في مباراة أمام وست هام يونايتد عام 2008.