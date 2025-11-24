https://sarabic.ae/20251124/دولة-تفرض-حظرا-على-استخدام-وسائل-التواصل-لمن-تحت-16-عاما-ابتداء-من-2026-1107436404.html

دولة تفرض حظرا على استخدام وسائل التواصل لمن تحت 16 عاما ابتداء من 2026

دولة تفرض حظرا على استخدام وسائل التواصل لمن تحت 16 عاما ابتداء من 2026

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الاتصالات في ماليزيا، فهمي فاضل، بأن كوالالامبور ستمنع المستخدمين دون سن الـ16 من التسجيل على منصات التواصل الاجتماعي ابتداءً من العام المقبل، مضيفًا... 24.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-24T09:43+0000

2025-11-24T09:43+0000

2025-11-24T09:43+0000

مجتمع

أخبار ماليزيا اليوم

منوعات

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/15/1095064837_0:5:1033:586_1920x0_80_0_0_86f9757525a81d0523e330ccea8865b7.jpg

ونقلت صحيفة "ستريتس تايمز" الماليزية عن فاضل، قوله، أمس الأحد: "نتوقع أن يكون جميع مزودي المنصات على استعداد لتطبيق نظام التحقق من الهوية الإلكتروني (eKYC) بحلول العام المقبل".وإلى جانب تطبيق نظام التحقق من السن، ستتشاور الحكومة الماليزية أيضا مع المنصات والجمهور في الأشهر المقبلة حول تفاصيل إنشاء آلية لمراقبة الامتثال.وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2025، قررت الحكومة الماليزية رفع الحد الأدنى لسن استخدام منصات التواصل الاجتماعي من 13 إلى 16 عاما، في محاولة لحماية المراهقين عبر الإنترنت.يأتي هذا بعد أن بدأ تطبيق الفيديوهات "سناب شات" في أستراليا التحقق من أعمار مستخدميه المراهقين، وفق متحدث باسم الشركة، وذلك قبيل تطبيق قوانين جديدة في كانبرا، تمنع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن تقل أعمارهم عن 16 عاما.وسيُطلب من المستخدمين تحديد أعمارهم ابتداء من الأسبوع الجاري لمواصلة استخدام التطبيق، في حين ستجبر القوانين الجديدة، ابتداءً من 10 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، منصات مثل "فيسبوك" و"إنستغرام" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة) و"تيك توك" على حذف الحسابات غير المؤهلة، أو مواجهة غرامات باهظة.

https://sarabic.ae/20210202/-بريطانيا-مواقع-التواصل-الاجتماعي-تواجه-الإغلاق-إذا-لم-تحظر-حسابات-الأطفال-دون-سن-13--1047988383.html

أخبار ماليزيا اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار ماليزيا اليوم, منوعات, الأخبار