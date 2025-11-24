عربي
مجتمع
مجتمع
سبوتنيك عربي
دولة تفرض حظرا على استخدام وسائل التواصل لمن تحت 16 عاما ابتداء من 2026
دولة تفرض حظرا على استخدام وسائل التواصل لمن تحت 16 عاما ابتداء من 2026
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الاتصالات في ماليزيا، فهمي فاضل، بأن كوالالامبور ستمنع المستخدمين دون سن الـ16 من التسجيل على منصات التواصل الاجتماعي ابتداءً من العام المقبل، مضيفًا... 24.11.2025, سبوتنيك عربي
مجتمع
أخبار ماليزيا اليوم
منوعات
الأخبار
ونقلت صحيفة "ستريتس تايمز" الماليزية عن فاضل، قوله، أمس الأحد: "نتوقع أن يكون جميع مزودي المنصات على استعداد لتطبيق نظام التحقق من الهوية الإلكتروني (eKYC) بحلول العام المقبل".وإلى جانب تطبيق نظام التحقق من السن، ستتشاور الحكومة الماليزية أيضا مع المنصات والجمهور في الأشهر المقبلة حول تفاصيل إنشاء آلية لمراقبة الامتثال.وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2025، قررت الحكومة الماليزية رفع الحد الأدنى لسن استخدام منصات التواصل الاجتماعي من 13 إلى 16 عاما، في محاولة لحماية المراهقين عبر الإنترنت.يأتي هذا بعد أن بدأ تطبيق الفيديوهات "سناب شات" في أستراليا التحقق من أعمار مستخدميه المراهقين، وفق متحدث باسم الشركة، وذلك قبيل تطبيق قوانين جديدة في كانبرا، تمنع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن تقل أعمارهم عن 16 عاما.وسيُطلب من المستخدمين تحديد أعمارهم ابتداء من الأسبوع الجاري لمواصلة استخدام التطبيق، في حين ستجبر القوانين الجديدة، ابتداءً من 10 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، منصات مثل "فيسبوك" و"إنستغرام" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة) و"تيك توك" على حذف الحسابات غير المؤهلة، أو مواجهة غرامات باهظة.
أخبار ماليزيا اليوم
أخبار ماليزيا اليوم, منوعات, الأخبار
دولة تفرض حظرا على استخدام وسائل التواصل لمن تحت 16 عاما ابتداء من 2026

09:43 GMT 24.11.2025
© Photo / Unsplash/ Merakistمواقع التواصل الاجتماعي
مواقع التواصل الاجتماعي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2025
© Photo / Unsplash/ Merakist
أعلن وزير الاتصالات في ماليزيا، فهمي فاضل، بأن كوالالامبور ستمنع المستخدمين دون سن الـ16 من التسجيل على منصات التواصل الاجتماعي ابتداءً من العام المقبل، مضيفًا أن منصات التواصل الاجتماعي ستكون ملزمة بضمان التحقق من السن بشكل صحيح.
ونقلت صحيفة "ستريتس تايمز" الماليزية عن فاضل، قوله، أمس الأحد: "نتوقع أن يكون جميع مزودي المنصات على استعداد لتطبيق نظام التحقق من الهوية الإلكتروني (eKYC) بحلول العام المقبل".
وإلى جانب تطبيق نظام التحقق من السن، ستتشاور الحكومة الماليزية أيضا مع المنصات والجمهور في الأشهر المقبلة حول تفاصيل إنشاء آلية لمراقبة الامتثال.
بريطانيا... مواقع التواصل الاجتماعي تواجه الإغلاق إذا لم تحظر حسابات الأطفال دون سن 13
2 فبراير 2021, 17:29 GMT
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2025، قررت الحكومة الماليزية رفع الحد الأدنى لسن استخدام منصات التواصل الاجتماعي من 13 إلى 16 عاما، في محاولة لحماية المراهقين عبر الإنترنت.
يأتي هذا بعد أن بدأ تطبيق الفيديوهات "سناب شات" في أستراليا التحقق من أعمار مستخدميه المراهقين، وفق متحدث باسم الشركة، وذلك قبيل تطبيق قوانين جديدة في كانبرا، تمنع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن تقل أعمارهم عن 16 عاما.
وسيُطلب من المستخدمين تحديد أعمارهم ابتداء من الأسبوع الجاري لمواصلة استخدام التطبيق، في حين ستجبر القوانين الجديدة، ابتداءً من 10 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، منصات مثل "فيسبوك" و"إنستغرام" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة) و"تيك توك" على حذف الحسابات غير المؤهلة، أو مواجهة غرامات باهظة.
