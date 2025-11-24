فوز مرشح الرئيس المقال لجمهورية صرب البوسنة في الانتخابات الرئاسية المبكرة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
اتهامات بالتزوير في عقود الناشئين بنادي بيراميدز بطل أفريقيا.. والأزمات تحيط وليد الركراكي وحسام حسن
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
دور مدينة جبيل "اللبنانية" التاريخي والحضاري في العصور القديمة
11:03 GMT
46 د
نبض افريقيا
خطة تهجير مريبة لأكثر من ثلاثمائة فلسطيني لجنوب أفريقيا تثير القلق
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل لا تفهم إلا لغة الاستكبار في المنطقة وسيكون لذلك تدعيات كبيرة
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
17:34 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
بوتين: خطة ترامب حول أوكرانيا يمكن أن تُشكل أساسًا لتسوية سلمية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حكومة ليبيا المكلفة من البرلمان ترفض "الهيئة العليا للرئاسات" وتلوح بالحكم الذاتي
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
19:31 GMT
28 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
09:18 GMT
37 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
10:29 GMT
29 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:28 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:53 GMT
7 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
13:31 GMT
28 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حكومة ليبيا المكلفة من البرلمان ترفض "الهيئة العليا للرئاسات" وتلوح بالحكم الذاتي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
17:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
17:41 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تعلن مقتل 4 من قادة حماس في غارات على قطاع غزة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل لا تفهم إلا لغة الاستكبار في المنطقة وسيكون لذلك تدعيات كبيرة
19:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
من كوخ الصياد إلى قمة المجد: أسطورة لومونوسوف العلمية
19:31 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251124/فوز-مرشح-الرئيس-المقال-لجمهورية-صرب-البوسنة-في-الانتخابات-الرئاسية-المبكرة-1107427490.html
فوز مرشح الرئيس المقال لجمهورية صرب البوسنة في الانتخابات الرئاسية المبكرة
فوز مرشح الرئيس المقال لجمهورية صرب البوسنة في الانتخابات الرئاسية المبكرة
سبوتنيك عربي
أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات في البوسنة والهرسك، اليوم الاثنين، فوز سينيشا كاران، مرشح الحزب الحاكم "اتحاد الاشتراكيين الديمقراطيين المستقلين"، بالانتخابات... 24.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-24T00:59+0000
2025-11-24T01:24+0000
البوسنة
البوسنة والهرسك
البوسنة والهرسك
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/17/1107427567_0:187:4836:2907_1920x0_80_0_0_ab181f297d0e519ca7092d4fcfa3944a.jpg
وجاءت نتائج الانتخابات بعد فرز 92.79% من المراكز، فيما حصل المرشحون الأربعة الآخرون على أقل من 1% من الأصوات لكل منهم.ويشغل كاران حاليا منصب وزير التطوير العلمي والتكنولوجي في الإقليم، وقد تعهّد بمواصلة سياسات دوديك "بقوة أكبر"، وقال من مقر حزبهم الحاكم "تحالف الاشتراكيين الديمقراطيين المستقلين" في بانيا لوكا: "كما كان الحال دائما في الأوقات الصعبة، الشعب الصربي هو من انتصر."وأشار ميلوراد دوديك، الرئيس المقال، زعيم الحزب الحاكم السابق، إلى أن فوز كاران يمثل استمرارًا للدفاع عن حقوق جمهورية صرب البوسنة بعد استقالته وقرار اللجنة بسحب تفويضه وتحديد موعد الانتخابات المبكرة.وكان دوديك قد أُدين في فبراير الماضي بعدم الالتزام بقرارات الممثل السامي في البوسنة والهرسك، وحكمت عليه المحكمة بالسجن لعام واحد ومنعه من تولي مناصب حكومية، قبل أن يتم استبدال العقوبة بغرامة مالية. وخلال الفترة الانتقالية، تولت مستشارة الرئيس آنا تريشيتش-بابيتش رئاسة الجمهورية بالإنابة.تُذكر أن البوسنة والهرسك تشكلت بعد انفصالها عن يوغوسلافيا عام 1992، وشهدت حربا دامية بين البوشناق والصرب والكروات انتهت باتفاق دايتون عام 1995، وتأسست ثلاثة كيانات: اتحاد البوسنة والهرسك، وجمهورية صرب البوسنة، ومنطقة برتشكو الخاصة. ويتولى رئاسة الدولة مجلس مكوّن من ثلاثة أعضاء يمثل كل منهم إحدى الجماعات الكبرى.
https://sarabic.ae/20250909/لافروف-روسيا-تدين-المحاولات-الغربية-لإزالة-ميلوراد-دوديك-من-السلطة-في-جمهورية-صرب-البوسنة-1104653977.html
البوسنة والهرسك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/17/1107427567_356:0:4481:3094_1920x0_80_0_0_8ee0b153f72185be7268c4d7165beb04.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
البوسنة, البوسنة والهرسك, البوسنة والهرسك, العالم, أخبار العالم الآن
البوسنة, البوسنة والهرسك, البوسنة والهرسك, العالم, أخبار العالم الآن

فوز مرشح الرئيس المقال لجمهورية صرب البوسنة في الانتخابات الرئاسية المبكرة

00:59 GMT 24.11.2025 (تم التحديث: 01:24 GMT 24.11.2025)
© AP PhotoThe port and tourist resort of Dubrovnik (pictured) in Croatia can only be reached by driving through Bosnia-Herzegovina
The port and tourist resort of Dubrovnik (pictured) in Croatia can only be reached by driving through Bosnia-Herzegovina - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات في البوسنة والهرسك، اليوم الاثنين، فوز سينيشا كاران، مرشح الحزب الحاكم "اتحاد الاشتراكيين الديمقراطيين المستقلين"، بالانتخابات الرئاسية المبكرة في جمهورية صرب البوسنة، بعد حصوله على 50.89% من الأصوات مقابل 47.81% لمنافسه برانكو بلانوشا من حزب المعارضة "الحزب الديمقراطي الصربي".
وجاءت نتائج الانتخابات بعد فرز 92.79% من المراكز، فيما حصل المرشحون الأربعة الآخرون على أقل من 1% من الأصوات لكل منهم.
لافروف خلال اجتماع مع نظيره التركي هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2025
لافروف: روسيا تدين المحاولات الغربية لإزالة ميلوراد دوديك من السلطة في جمهورية صرب البوسنة
9 سبتمبر, 11:28 GMT
ويشغل كاران حاليا منصب وزير التطوير العلمي والتكنولوجي في الإقليم، وقد تعهّد بمواصلة سياسات دوديك "بقوة أكبر"، وقال من مقر حزبهم الحاكم "تحالف الاشتراكيين الديمقراطيين المستقلين" في بانيا لوكا: "كما كان الحال دائما في الأوقات الصعبة، الشعب الصربي هو من انتصر."
وأشار ميلوراد دوديك، الرئيس المقال، زعيم الحزب الحاكم السابق، إلى أن فوز كاران يمثل استمرارًا للدفاع عن حقوق جمهورية صرب البوسنة بعد استقالته وقرار اللجنة بسحب تفويضه وتحديد موعد الانتخابات المبكرة.
وكان دوديك قد أُدين في فبراير الماضي بعدم الالتزام بقرارات الممثل السامي في البوسنة والهرسك، وحكمت عليه المحكمة بالسجن لعام واحد ومنعه من تولي مناصب حكومية، قبل أن يتم استبدال العقوبة بغرامة مالية. وخلال الفترة الانتقالية، تولت مستشارة الرئيس آنا تريشيتش-بابيتش رئاسة الجمهورية بالإنابة.
تُذكر أن البوسنة والهرسك تشكلت بعد انفصالها عن يوغوسلافيا عام 1992، وشهدت حربا دامية بين البوشناق والصرب والكروات انتهت باتفاق دايتون عام 1995، وتأسست ثلاثة كيانات: اتحاد البوسنة والهرسك، وجمهورية صرب البوسنة، ومنطقة برتشكو الخاصة. ويتولى رئاسة الدولة مجلس مكوّن من ثلاثة أعضاء يمثل كل منهم إحدى الجماعات الكبرى.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала