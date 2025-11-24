https://sarabic.ae/20251124/فوز-مرشح-الرئيس-المقال-لجمهورية-صرب-البوسنة-في-الانتخابات-الرئاسية-المبكرة-1107427490.html
فوز مرشح الرئيس المقال لجمهورية صرب البوسنة في الانتخابات الرئاسية المبكرة
فوز مرشح الرئيس المقال لجمهورية صرب البوسنة في الانتخابات الرئاسية المبكرة
سبوتنيك عربي
أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات في البوسنة والهرسك، اليوم الاثنين، فوز سينيشا كاران، مرشح الحزب الحاكم "اتحاد الاشتراكيين الديمقراطيين المستقلين"، بالانتخابات... 24.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-24T00:59+0000
2025-11-24T00:59+0000
2025-11-24T01:24+0000
البوسنة
البوسنة والهرسك
البوسنة والهرسك
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/17/1107427567_0:187:4836:2907_1920x0_80_0_0_ab181f297d0e519ca7092d4fcfa3944a.jpg
وجاءت نتائج الانتخابات بعد فرز 92.79% من المراكز، فيما حصل المرشحون الأربعة الآخرون على أقل من 1% من الأصوات لكل منهم.ويشغل كاران حاليا منصب وزير التطوير العلمي والتكنولوجي في الإقليم، وقد تعهّد بمواصلة سياسات دوديك "بقوة أكبر"، وقال من مقر حزبهم الحاكم "تحالف الاشتراكيين الديمقراطيين المستقلين" في بانيا لوكا: "كما كان الحال دائما في الأوقات الصعبة، الشعب الصربي هو من انتصر."وأشار ميلوراد دوديك، الرئيس المقال، زعيم الحزب الحاكم السابق، إلى أن فوز كاران يمثل استمرارًا للدفاع عن حقوق جمهورية صرب البوسنة بعد استقالته وقرار اللجنة بسحب تفويضه وتحديد موعد الانتخابات المبكرة.وكان دوديك قد أُدين في فبراير الماضي بعدم الالتزام بقرارات الممثل السامي في البوسنة والهرسك، وحكمت عليه المحكمة بالسجن لعام واحد ومنعه من تولي مناصب حكومية، قبل أن يتم استبدال العقوبة بغرامة مالية. وخلال الفترة الانتقالية، تولت مستشارة الرئيس آنا تريشيتش-بابيتش رئاسة الجمهورية بالإنابة.تُذكر أن البوسنة والهرسك تشكلت بعد انفصالها عن يوغوسلافيا عام 1992، وشهدت حربا دامية بين البوشناق والصرب والكروات انتهت باتفاق دايتون عام 1995، وتأسست ثلاثة كيانات: اتحاد البوسنة والهرسك، وجمهورية صرب البوسنة، ومنطقة برتشكو الخاصة. ويتولى رئاسة الدولة مجلس مكوّن من ثلاثة أعضاء يمثل كل منهم إحدى الجماعات الكبرى.
https://sarabic.ae/20250909/لافروف-روسيا-تدين-المحاولات-الغربية-لإزالة-ميلوراد-دوديك-من-السلطة-في-جمهورية-صرب-البوسنة-1104653977.html
البوسنة والهرسك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/17/1107427567_356:0:4481:3094_1920x0_80_0_0_8ee0b153f72185be7268c4d7165beb04.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
البوسنة, البوسنة والهرسك, البوسنة والهرسك, العالم, أخبار العالم الآن
البوسنة, البوسنة والهرسك, البوسنة والهرسك, العالم, أخبار العالم الآن
فوز مرشح الرئيس المقال لجمهورية صرب البوسنة في الانتخابات الرئاسية المبكرة
00:59 GMT 24.11.2025 (تم التحديث: 01:24 GMT 24.11.2025)
أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات في البوسنة والهرسك، اليوم الاثنين، فوز سينيشا كاران، مرشح الحزب الحاكم "اتحاد الاشتراكيين الديمقراطيين المستقلين"، بالانتخابات الرئاسية المبكرة في جمهورية صرب البوسنة، بعد حصوله على 50.89% من الأصوات مقابل 47.81% لمنافسه برانكو بلانوشا من حزب المعارضة "الحزب الديمقراطي الصربي".
وجاءت نتائج الانتخابات بعد فرز 92.79% من المراكز، فيما حصل المرشحون الأربعة الآخرون على أقل من 1% من الأصوات لكل منهم.
ويشغل كاران حاليا منصب وزير التطوير العلمي والتكنولوجي في الإقليم، وقد تعهّد بمواصلة سياسات دوديك "بقوة أكبر"، وقال من مقر حزبهم الحاكم "تحالف الاشتراكيين الديمقراطيين المستقلين" في بانيا لوكا: "كما كان الحال دائما في الأوقات الصعبة، الشعب الصربي هو من انتصر."
وأشار ميلوراد دوديك، الرئيس المقال، زعيم الحزب الحاكم السابق، إلى أن فوز كاران يمثل استمرارًا للدفاع عن حقوق جمهورية صرب البوسنة بعد استقالته وقرار اللجنة بسحب تفويضه وتحديد موعد الانتخابات المبكرة.
وكان دوديك قد أُدين في فبراير الماضي بعدم الالتزام بقرارات الممثل السامي
في البوسنة والهرسك، وحكمت عليه المحكمة بالسجن لعام واحد ومنعه من تولي مناصب حكومية، قبل أن يتم استبدال العقوبة بغرامة مالية. وخلال الفترة الانتقالية، تولت مستشارة الرئيس آنا تريشيتش-بابيتش رئاسة الجمهورية بالإنابة.
تُذكر أن البوسنة والهرسك تشكلت بعد انفصالها عن يوغوسلافيا عام 1992، وشهدت حربا دامية بين البوشناق والصرب والكروات انتهت باتفاق دايتون عام 1995، وتأسست ثلاثة كيانات: اتحاد البوسنة والهرسك، وجمهورية صرب البوسنة، ومنطقة برتشكو الخاصة. ويتولى رئاسة الدولة مجلس مكوّن من ثلاثة أعضاء يمثل كل منهم إحدى الجماعات الكبرى.