عربي
القوات الروسية تحرر بلدة إيفانوبولي في جمهورية دونيتسك الشعبية - وزارة الدفاع
إيران: إحباط مخطط إرهابي وضبط خلية مسلحة في سيستان وبلوشستان
إيران: إحباط مخطط إرهابي وضبط خلية مسلحة في سيستان وبلوشستان
سبوتنيك عربي
أعلن مقر "قدس" التابع للقوة البرية في الحرس الثوري الإيراني، عن توقيف عدد من أعضاء خلية مرتبطة بمجموعة "أنصار الشيطان" في جنوب شرق البلاد، وضبط سترتين ناسفتين... 25.11.2025
وجاءت العملية ضمن مناورة "شهداء الأمن" التي ينفذها الحرس الثوري في المنطقة.وأوضح البيان أن العملية الاستخبارية أسفرت عن تحديد موقع الخلية، ليتم بعد ذلك مداهمة الموقع واعتقال عناصرها، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وأكدت القوات المشاركة نجاح العملية، مشيرة إلى إحباط مخطط محتمل، عبر ضبط سترتين معدتين لتنفيذ عمليات انتحارية.وتقع محافظة سيستان وبلوشستان على الحدود مع أفغانستان وباكستان، وتشهد بين الحين والآخر مواجهات دموية بين الجماعات المسلحة ومهربي المخدرات من جهة، وقوات الأمن الإيرانية من جهة أخرى.
08:54 GMT 25.11.2025
ضابط شرطة إيراني، 1 أغسطس/ آب 2024
ضابط شرطة إيراني، 1 أغسطس/ آب 2024 - سبوتنيك عربي
أعلن مقر "قدس" التابع للقوة البرية في الحرس الثوري الإيراني، عن توقيف عدد من أعضاء خلية مرتبطة بمجموعة "أنصار الشيطان" في جنوب شرق البلاد، وضبط سترتين ناسفتين بحوزتهم.
وجاءت العملية ضمن مناورة "شهداء الأمن" التي ينفذها الحرس الثوري في المنطقة.
وأوضح البيان أن العملية الاستخبارية أسفرت عن تحديد موقع الخلية، ليتم بعد ذلك مداهمة الموقع واعتقال عناصرها، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
الحرس الثوري الإيراني - إيران 22 سبتمبر/ أيلول 2011 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2025
الحرس الثوري الإيراني يعلن إحباط "مخططات إرهابية" في سيستان وبلوشستان
17 أغسطس, 09:19 GMT
وأكدت القوات المشاركة نجاح العملية، مشيرة إلى إحباط مخطط محتمل، عبر ضبط سترتين معدتين لتنفيذ عمليات انتحارية.
وتقع محافظة سيستان وبلوشستان على الحدود مع أفغانستان وباكستان، وتشهد بين الحين والآخر مواجهات دموية بين الجماعات المسلحة ومهربي المخدرات من جهة، وقوات الأمن الإيرانية من جهة أخرى.
