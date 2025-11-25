https://sarabic.ae/20251125/إيران-إحباط-مخطط-إرهابي-وضبط-خلية-مسلحة-في-سيستان-وبلوشستان-1107470546.html
إيران: إحباط مخطط إرهابي وضبط خلية مسلحة في سيستان وبلوشستان
إيران: إحباط مخطط إرهابي وضبط خلية مسلحة في سيستان وبلوشستان
سبوتنيك عربي
أعلن مقر "قدس" التابع للقوة البرية في الحرس الثوري الإيراني، عن توقيف عدد من أعضاء خلية مرتبطة بمجموعة "أنصار الشيطان" في جنوب شرق البلاد، وضبط سترتين ناسفتين... 25.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-25T08:54+0000
2025-11-25T08:54+0000
2025-11-25T08:54+0000
إيران
أخبار إيران
الحرس الثوري الإيراني
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0a/1103560782_0:0:1800:1014_1920x0_80_0_0_120dbb046768401e598f45d16a9e838b.jpg
وجاءت العملية ضمن مناورة "شهداء الأمن" التي ينفذها الحرس الثوري في المنطقة.وأوضح البيان أن العملية الاستخبارية أسفرت عن تحديد موقع الخلية، ليتم بعد ذلك مداهمة الموقع واعتقال عناصرها، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وأكدت القوات المشاركة نجاح العملية، مشيرة إلى إحباط مخطط محتمل، عبر ضبط سترتين معدتين لتنفيذ عمليات انتحارية.وتقع محافظة سيستان وبلوشستان على الحدود مع أفغانستان وباكستان، وتشهد بين الحين والآخر مواجهات دموية بين الجماعات المسلحة ومهربي المخدرات من جهة، وقوات الأمن الإيرانية من جهة أخرى.
https://sarabic.ae/20250817/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-إحباط-مخططات-إرهابية-في-سيستان-وبلوشستان--1103842230.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0a/1103560782_167:0:1767:1200_1920x0_80_0_0_4e7335955e73348df8bd956590a135aa.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, العالم, أخبار العالم الآن
إيران: إحباط مخطط إرهابي وضبط خلية مسلحة في سيستان وبلوشستان
أعلن مقر "قدس" التابع للقوة البرية في الحرس الثوري الإيراني، عن توقيف عدد من أعضاء خلية مرتبطة بمجموعة "أنصار الشيطان" في جنوب شرق البلاد، وضبط سترتين ناسفتين بحوزتهم.
وجاءت العملية ضمن مناورة "شهداء الأمن" التي ينفذها الحرس الثوري في المنطقة.
وأوضح البيان أن العملية الاستخبارية أسفرت عن تحديد موقع الخلية، ليتم بعد ذلك مداهمة الموقع واعتقال عناصرها، وفقا لوكالة
أنباء "تسنيم" الإيرانية.
وأكدت القوات المشاركة نجاح العملية، مشيرة إلى إحباط مخطط محتمل، عبر ضبط سترتين معدتين لتنفيذ عمليات انتحارية.
وتقع محافظة سيستان وبلوشستان على الحدود مع أفغانستان وباكستان، وتشهد بين الحين والآخر مواجهات دموية بين الجماعات المسلحة ومهربي المخدرات من جهة، وقوات الأمن الإيرانية من جهة أخرى.