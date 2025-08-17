https://sarabic.ae/20250817/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-إحباط-مخططات-إرهابية-في-سيستان-وبلوشستان--1103842230.html
الحرس الثوري الإيراني يعلن إحباط "مخططات إرهابية" في سيستان وبلوشستان
الحرس الثوري الإيراني يعلن إحباط "مخططات إرهابية" في سيستان وبلوشستان
سبوتنيك عربي
أعلن مقر "قدس" التابع للقوة البرية في الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، عن نجاح عملياته الأمنية في "تحييد خليتين إرهابيتين بمحافظة سيستان وبلوشستان"، حيث... 17.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-17T09:19+0000
2025-08-17T09:19+0000
2025-08-17T09:19+0000
إيران
أخبار إيران
أخبار العالم الآن
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104033/76/1040337607_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_cab2df79d8abc0b434b14acecbab12cb.jpg
وكشفت دائرة العلاقات العامة في المقر عن تفاصيل العمليات، التي نُفذت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والاستخبارية في البلاد، إذ تم تحديد وتفكيك وكرين للإرهابيين في منطقتي شمال وجنوب المحافظة، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وأوضح بيان صادر عن المقر أن "القوات الأمنية عثرت خلال تفتيش منازل في مدينة تشابهار على نحو 25 كيلوغراما من المواد المتفجرة، بالإضافة إلى قنابل جاهزة للتفجير، كانت مخبأة استعدادًا لتنفيذ عمليات إرهابية".
https://sarabic.ae/20250816/إيران-مقتل-عنصر-أمني-باشتباك-مع-مسلحين-1103807887.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104033/76/1040337607_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_7631bfa067cfe63ea050d13a6ff639f2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار
إيران, أخبار إيران, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار
الحرس الثوري الإيراني يعلن إحباط "مخططات إرهابية" في سيستان وبلوشستان
أعلن مقر "قدس" التابع للقوة البرية في الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، عن نجاح عملياته الأمنية في "تحييد خليتين إرهابيتين بمحافظة سيستان وبلوشستان"، حيث تمكن من "القضاء على 5 عناصر إرهابية مدربة، كانت تخطط لتنفيذ عمليات تخريبية"، بحسب قوله.
وكشفت دائرة العلاقات العامة في المقر عن تفاصيل العمليات، التي نُفذت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والاستخبارية في البلاد، إذ تم تحديد وتفكيك وكرين للإرهابيين في منطقتي شمال وجنوب المحافظة، وفقا لوكالة
أنباء "تسنيم" الإيرانية.
وأوضح بيان صادر عن المقر أن "القوات الأمنية عثرت خلال تفتيش منازل في مدينة تشابهار على نحو 25 كيلوغراما من المواد المتفجرة، بالإضافة إلى قنابل جاهزة للتفجير، كانت مخبأة استعدادًا لتنفيذ عمليات إرهابية".