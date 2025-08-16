https://sarabic.ae/20250816/إيران-مقتل-عنصر-أمني-باشتباك-مع-مسلحين-1103807887.html
إيران.. مقتل عنصر أمني باشتباك مع مسلحين
16.08.2025
أعلن مركز معلومات الشرطة في سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، مقتل أحد عناصر قوى الأمن الداخلي بمدينة إيرانشهر، خلال اشتباك مع "مسلحين مخلّين بالنظام العام"، مساء أمس الجمعة، في ساحة "الشهيد أميني فرد".
وأوضح المركز في بيان له، فجر اليوم السبت، أن "المسلحين لاذوا بالفرار بعد إصابتهم خلال المواجهة، فيما أسفر الاشتباك عن سقوط أحد أفراد الدورية الأمنية"، وفقا لوكالة
أنباء "إيرنا" الإيرانية.
وتقع إيرانشهر على بُعد 337 كيلومترًا من مدينة زاهدان، مركز محافظة سيستان وبلوشستان.
يشار إلى أن شرطة محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، أعلنت يوم الأحد الماضي، مقتل 3 مسلحين
في اشتباك مسلح مع قوات الأمن الداخلي بمدينة سراوان.
وأفاد المركز الإعلامي للشرطة الإيرانية أن الحادث وقع أثناء قيام دورية أمنية بمهامها الاعتيادية في المدينة، حيث تعرضت لهجوم من قبل مسلحين مجهولين.
وأوضح البيان أن قوات الأمن ردت على مصادر النيران، ما أسفر عن مقتل 3 من المهاجمين، بينما لاذ الآخرون بالفرار.