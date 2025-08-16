إيران.. مقتل عنصر أمني باشتباك مع مسلحين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:33 GMT
21 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:50 GMT
10 د
مساحة حرة
الهجرة في العالم العربي بين مغريات المداخيل الاقتصادية وخسائر نزيف العقول
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:33 GMT
22 د
عالم سبوتنيك
في قمة ألاسكا مطلوب ضمانات أمنية قبل أي تهدئة، رئيس الأركان الإسرائيلي يؤكد الاستعداد لتوسيع الهجوم على غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
08:17 GMT
15 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
08:49 GMT
10 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
10:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
غوتيريش يدعو للاعتراف بالمظالم التاريخية المرتكبة في أفريقيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
18:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250816/إيران-مقتل-عنصر-أمني-باشتباك-مع-مسلحين-1103807887.html
إيران.. مقتل عنصر أمني باشتباك مع مسلحين
إيران.. مقتل عنصر أمني باشتباك مع مسلحين
سبوتنيك عربي
أعلن مركز معلومات الشرطة في سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، مقتل أحد عناصر قوى الأمن الداخلي بمدينة إيرانشهر، خلال اشتباك مع "مسلحين مخلّين بالنظام العام"،... 16.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-16T05:38+0000
2025-08-16T05:38+0000
إيران
أخبار إيران
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0a/1103560782_0:0:1800:1014_1920x0_80_0_0_120dbb046768401e598f45d16a9e838b.jpg
وأوضح المركز في بيان له، فجر اليوم السبت، أن "المسلحين لاذوا بالفرار بعد إصابتهم خلال المواجهة، فيما أسفر الاشتباك عن سقوط أحد أفراد الدورية الأمنية"، وفقا لوكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية.وتقع إيرانشهر على بُعد 337 كيلومترًا من مدينة زاهدان، مركز محافظة سيستان وبلوشستان.يشار إلى أن شرطة محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، أعلنت يوم الأحد الماضي، مقتل 3 مسلحين في اشتباك مسلح مع قوات الأمن الداخلي بمدينة سراوان.وأوضح البيان أن قوات الأمن ردت على مصادر النيران، ما أسفر عن مقتل 3 من المهاجمين، بينما لاذ الآخرون بالفرار.
https://sarabic.ae/20250701/إيران-تعلن-مقتل-935-شخصا-وإصابة-و5646-آخرين-خلال-حرب-الـ12-يوما-مع-إسرائيل-1102241582.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0a/1103560782_167:0:1767:1200_1920x0_80_0_0_4e7335955e73348df8bd956590a135aa.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

إيران.. مقتل عنصر أمني باشتباك مع مسلحين

05:38 GMT 16.08.2025
© AP Photo / Vahid Salemiضابط شرطة إيراني، 1 أغسطس/ آب 2024
ضابط شرطة إيراني، 1 أغسطس/ آب 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
تابعنا عبر
أعلن مركز معلومات الشرطة في سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، مقتل أحد عناصر قوى الأمن الداخلي بمدينة إيرانشهر، خلال اشتباك مع "مسلحين مخلّين بالنظام العام"، مساء أمس الجمعة، في ساحة "الشهيد أميني فرد".
وأوضح المركز في بيان له، فجر اليوم السبت، أن "المسلحين لاذوا بالفرار بعد إصابتهم خلال المواجهة، فيما أسفر الاشتباك عن سقوط أحد أفراد الدورية الأمنية"، وفقا لوكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية.
وتقع إيرانشهر على بُعد 337 كيلومترًا من مدينة زاهدان، مركز محافظة سيستان وبلوشستان.
تصاعد أعمدة الدخان من أحد مخازن النفط في العاصمة الإيرانية طهران عقب غارة إسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2025
إيران تعلن مقتل 935 شخصا وإصابة و5646 آخرين خلال حرب الـ12 يوما مع إسرائيل
1 يوليو, 08:32 GMT
يشار إلى أن شرطة محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، أعلنت يوم الأحد الماضي، مقتل 3 مسلحين في اشتباك مسلح مع قوات الأمن الداخلي بمدينة سراوان.
وأفاد المركز الإعلامي للشرطة الإيرانية أن الحادث وقع أثناء قيام دورية أمنية بمهامها الاعتيادية في المدينة، حيث تعرضت لهجوم من قبل مسلحين مجهولين.
وأوضح البيان أن قوات الأمن ردت على مصادر النيران، ما أسفر عن مقتل 3 من المهاجمين، بينما لاذ الآخرون بالفرار.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала